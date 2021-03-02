Налоговики будут знать все о наших тратах: во благо ли?

Россияне смогут видеть все свои покупки, оплаченные банковскими картами, в личном кабинете налоговой, заявил глава ведомства Даниил Егоров. Это значит, что все эти данные будет видеть и ФНС. В ведомстве объяснили, что информация о покупках по карте нужна, чтобы упростить получение налоговых вычетов. Опрошенные эксперты считают, что на самом деле у властей другие планы.

Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков:

«Раньше у налоговой доступа к данным об операциях по банковским картам просто не было. Теперь же они просто интегрируют все расчеты, которые вы делаете, используя пластик, в свою базу, и могут изучить вас под микроскопом.

Означает ли это конец банковской тайны? Я думаю, в определенном смысле — да. База данных о том, на что вы тратите деньги и сколько, будет в ФНС. Налоговая, соответственно, будет наблюдать за всеми вашими тратами. Зная, как у нас госорганы сохраняют тайну персональных данных, мы можем предполагать, что все это спокойно будет где угодно продаваться.

Сама по себе эта мера нейтральная. В США, когда вы открываете банковский счет, вы подписываете бумагу о том, что все данные о движении средств на вашем счете автоматом будут отправляться в налоговый орган. Другой вопрос, что США — это правовое государство. Там эти данные никуда не уйдут. По их поводу с вами будут общаться только люди из налоговой службы, и никто другой. И там все ваши траты смотрят, чтобы оформить возмещение налогов по итогам года. Для меня, например, как для преподавателя, под налоговый вычет там попадает стоимость книг, затраты на дорогу до работы. Если в семье есть ребенок, значит, вычет идет на ту сумму, которая тратится на содержание ребенка. В итоге, за год набегает прилично: 20 лет назад из $80 тысяч обратно в виде вычета мне вернулось примерно $9 тысяч.

У нас тоже декларируют, что слежка за платежами по карте упростит получение вычетов. Но какие у нас вычеты? Покупка квартиры? Проценты по ипотеке? На самом деле их не так много. Да и квартиры россияне покупают не часто. Для этого не стоит городить такую систему, которая будет отслеживать все ваши траты.

Значит, все происходящее нужно для чего-то другого — для того, чтобы разглядывать нас под микроскопом. Создается общество тотального контроля. Одна проблема: в таком обществе бизнес не растет.

Мы имеем дело с закручиванием гаек на кипящем котле. Правительство решило провести очередной эксперимент и посмотреть, что получится. Ну, что-то получится, да».

Василий Солодков

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев:

«Тем, кто пользуется банковскими картами, и так приходят уведомления о тратах. Поэтому особой потребности видеть свои расходы в личном кабинете налоговой у россиян нет. Но раз уж у ФНС доступ к этой информации появится, спасибо, что она будет ею с нами делиться.

Общий тренд последнего времени — попытка собрать больше налогов, потому что бюджет испытывает большие проблемы и скребет по сусекам. Проще всего стричь с граждан, поскольку они самые безропотные. Не с нефтяных же компаний.

Я думаю, попытка ФНС контролировать траты россиян по банковским картам связана с введением прогрессивной шкалы подоходного налога. Пока эта мера вызывает разочарование у Минфина. Понятно, что при нашей налоговой системе для того, чтобы она заработала, нужно видеть все доходы человека. Доходы они посмотреть не могут, поэтому косвенным образом, через транзакции, налоговая хочет получить дополнительный доступ к счетам, где могут оседать доходы, которые попадали бы под более высокое налогообложение.

Пока доступ собственно к счетам налоговая, насколько я понимаю, иметь не будет. Но будет видеть, кому и за что вы платите. Так что начало конца банковской тайны уже случилось. Если мы пойдем по этому пути и дальше, это будет означать полный конец.

Что это значит для граждан? У 30% россиян вообще нет никаких сбережений. Поэтому их это совсем не коснется. Те, у кого легальные доходы, с которых уплачены налоги, тоже напрягаться не должны. За одним неприятным исключением, что даже самые закрытые базы данных у нас оказываются открытыми через 5 минут после их возникновения. В этом смысле риски того, что вы можете представлять интерес для криминальных элементов, возрастают. И, конечно, должны волноваться те, кто сам зарабатывает на каких-то криминальных операциях или просто работает не «в белую».

Андрей Нечаев

Экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский:

«Мы видим, как налоговая служба превращается в дамоклов меч «Большого брата», который целиком и полностью контролирует практически все транзакции в экономике: и бизнеса, и самозанятых, и физических лиц. Под разговоры о том, как все это удобно и современно, по большому счету уничтожается конституционное право граждан на неприкосновенность личной жизни. Потому что мы прекрасно понимаем: если где-то появляется какая-то база данных о том, что мы делаем, куда тратим деньги, что покупаем, в какие магазины и рестораны ходим, на каких заправках заправляемся, кому переводим деньги, то рано или поздно эта база данных как минимум куда-нибудь утечет.

Было бы очень легкомысленно думать, что правящая элита не будет использовать эту информацию в своих целях. Желание власти установить тотальный контроль над всеми гражданами налицо. Летом 2020 года Госдума приняла закон о едином федеральном информационном регистре. По большому счету этот регистр объединяет в одну электронную базу всю информацию о человеке начиная с паспортных данных и заканчивая ИНН, банковскими картами и счетами, платежами, транзакциями, имуществом. И весь этот регистр находится под контролем ФНС. Но раньше вся эта система упиралась в банковскую тайну и сложности с доступом к этой информации. Конечно, банки всегда выступали агентами налоговой службы, всегда делились информацией с налоговиками. Другое дело, что для этого существовала целая процедура: запрос, согласование, обоснование. Сейчас вся эта история будет автоматизирована, и контроль за тратами граждан заметно упрощен.

То есть, с одной стороны, власть борется с наличными деньгами и ужесточает контроль за их оборотом. С другой, начинает следить за покупками по картам. Наряду с этим мы видим расширение контроля за нами на улицах через камеры видеонаблюдения, которые в крупных городах-миллионниках установлены уже повсюду: на улицах, на автобусных остановках, в метро, а теперь установка начинается и в такси. Теперь, если вы решите прогуляться в центре города, когда там будут проходить митинги, например, против фальсификаций на выборах, пенсионной реформы, повышения налогов, эти же камеры передадут распечатку вашего лица в правоохранительные органы. Таких случаев по Москве и другим крупным городам уже не сотни, а тысячи. К людям приходят спустя две-три недели после митингов, которые власти называют несогласованными, и выписывают 20 тысяч рублей штрафа или 15 суток ареста. Добро пожаловать в антиутопию.

Логика властей понятна. В стране происходит обострение внутренних политических и социальных противоречий, растет протестная активность, падают рейтинги доверия правящей властной группировке. В целом ряде регионов мы видим обострения уличной активности: это не только Москва и Петербург, но Шиес, Хабаровский край, Иркутская область, Куштау. Ужесточение контроля над финансовой стороной жизни человека — имуществом, расходами, налогами — это такой дамоклов меч над головой тех, кто вовлечен в общественно-политическую жизнь, выражает свою общественно-политическую позицию и в целом не согласен с генеральной линией партии. Очевидно, что в преддверии 2021 года и сентябрьских выборов власть пытается максимально взять под контроль финансы. В том числе — общественных активистов и политической оппозиции.

Демонтаж банковской тайны шел последние несколько лет. Сейчас мы вышли на финишную прямую. Мы подошли к тому, что современные технологии позволяют перевести процедуру контроля и слежки за населением в электронный вид. Банковская тайна целиком уничтожается, и, по большому счету, банки становятся экосистемой, полностью интегрированной в систему государственного управления и регулирования. Банки стали не просто налоговыми агентами, а звеньями системы финансового мониторинга и контроля. За фасадом удобных технологий, мобильности, комфорта скрывается добровольное согласие гражданина на тотальную слежку за ним со стороны государства. Не дать согласия на обработку информации практически невозможно. Когда вы подписываете банковский договор, открываете счет, вклад, карту, вы автоматически соглашаетесь на те условия, которые выдвигает банк. Вырваться из этой системы, спрятаться — практически невозможно.

Это серьезнейший поводок, который накидывается на шею обществу вкупе с контролем над интернетом, признанием физических лиц иностранными агентами, ужесточением контроля за агитацией в предвыборный период. Это все паззлы одной большой картины, которая очень напоминает сюжеты, описанные Оруэллом и Брэдбери.

Разговоры о том, что не нужно нарушать закон, и вам ничего не припишут, на самом деле в пользу бедных. Вопрос не в том, нарушаете вы или не нарушаете. Вопрос в том, есть ли политическая необходимость и целесообразность предъявить вам какие-то правонарушения. Так или иначе, эта информация будет использована против человека, если он позволит себе какие-то лишние вольности».

Владислав Жуковский

Государство в своем слежении за гражданами преуспевает. Теперь налоговой будет известно все о тратах с банковских карт. Конечно, есть успокаивающая официальная версия – это во благо, проще будет налоговые вычеты получать. Но, наверное, немного найдется людей, кто примет такой вариант всерьез. Как-то не радует этот тотальный контроль, когда вся твоя личная жизнь станет достоянием разных структур и будет видна как на ладони. И напрашивается закономерный вопрос, а что дальше, до каких таких пределов будет распространяться «государево око»? До чипов дойдем, до камер, установленных дома, чтобы вообще стать «прозрачными» буквально во всех своих действиях? Вы что думаете по этому поводу, уважаемые читатели?

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