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Лия Ахеджакова — властям и силовикам: «Вы так нас боитесь?»
По инф. rosbalt.ru   
06 Февраля 2021 г.
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Актриса Лия Ахеджакова назвала силовиков, разгонявших протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, «полчищами космонавтов в латах» и «эскадронами смерти», добавив, что они стали «страшным откровением».

Ахеджакова назвала силовиков «космонавтами в латах» и «эскадронами смерти»

Также во время обсуждения протестных акций в эфире телеканала «Дождь» 82-летняя артистка заявила о деградации судебной системы России и отметила, что протесты носили мирный характер, а реакция силовых ведомств на них оказалась «неадекватной».

«Они ничего не жгли, не дрались», — подчеркнула Ахеджакова, говоря об участниках акций. «Вы так нас боитесь? Вы так напугались? Зачем вы напали на наши города?» — обратилась она с риторическим вопросом к силовикам.

Кроме того, Ахеджакова отметила, что уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой необходимо обратить внимание на происходящие в стране «репрессии».

По инф. rosbalt.ru

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