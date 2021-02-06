Лия Ахеджакова — властям и силовикам: «Вы так нас боитесь?»

Актриса Лия Ахеджакова назвала силовиков, разгонявших протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, «полчищами космонавтов в латах» и «эскадронами смерти», добавив, что они стали «страшным откровением».

Также во время обсуждения протестных акций в эфире телеканала «Дождь» 82-летняя артистка заявила о деградации судебной системы России и отметила, что протесты носили мирный характер, а реакция силовых ведомств на них оказалась «неадекватной».

«Они ничего не жгли, не дрались», — подчеркнула Ахеджакова, говоря об участниках акций. «Вы так нас боитесь? Вы так напугались? Зачем вы напали на наши города?» — обратилась она с риторическим вопросом к силовикам.

Кроме того, Ахеджакова отметила, что уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой необходимо обратить внимание на происходящие в стране «репрессии».

Напомним, 23 и 31 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Также акции в Москве и Петербурге прошли 2 февраля, в день замены Навальному условного срока на реальный. За все время протестов было задержано более 11 тыс. человек, административные сроки отбывают сотни задержанных. В разных регионах страны заведено 50 уголовных дел. Ситуация очень драматична, на счет этих событий звучат резко противоположные мнения, например:

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По инф. rosbalt.ru

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