Путин снимает возрастные ограничения для своих назначенцев: 70 лет — не возраст

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

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Согласно закону, федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности президент, получают право работать без возрастного ценза в 70 лет. Поправки вносятся в закон о государственной гражданской службе.

В справке к документу уточняется: предельный возраст пребывания на госслужбе сейчас составляет 65 лет, для «больших» руководителей он может быть продлен до 70 лет. Но в отдельных случаях возникает необходимость продления этого срока для «наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей» и после достижения ими предельного возраста.

Напомним, самому Путину сейчас 68 лет. Путин, согласно поправкам в Конституцию, получил «обнуление» своих президентских сроков и в 2024 году может снова баллотироваться на пост главы государства.

На вопрос, заданный во время «большой» пресс-конференции в конце декабря, будет ли он вновь претендовать на кресло в Кремле, Путин, как всегда, ответил уклончиво, что он «еще не решил», но что есть «решение народа», проголосовавшего за «обнуление». Относительно других кандидатов в президенты РФ имеется несколько прогнозов, в которых фигурируют имена министров, губернаторов, лидеров политических партий, оппозиционера Алексея Навального.

По инф. rosbalt.ru

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