Путин снимает возрастные ограничения для своих назначенцев: 70 лет — не возраст

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Согласно закону, федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности президент, получают право работать без возрастного ценза в 70 лет. Поправки вносятся в закон о государственной гражданской службе.
В справке к документу уточняется: предельный возраст пребывания на госслужбе сейчас составляет 65 лет, для «больших» руководителей он может быть продлен до 70 лет. Но в отдельных случаях возникает необходимость продления этого срока для «наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей» и после достижения ими предельного возраста.
Напомним, самому Путину сейчас 68 лет. Путин, согласно поправкам в Конституцию, получил «обнуление» своих президентских сроков и в 2024 году может снова баллотироваться на пост главы государства.
На вопрос, заданный во время «большой» пресс-конференции в конце декабря, будет ли он вновь претендовать на кресло в Кремле, Путин, как всегда, ответил уклончиво, что он «еще не решил», но что есть «решение народа», проголосовавшего за «обнуление». Относительно других кандидатов в президенты РФ имеется несколько прогнозов, в которых фигурируют имена министров, губернаторов, лидеров политических партий, оппозиционера Алексея Навального.
Сегодня вас ждёт максимально книжная подборка событий культурного Интернета. Вы прогуляетесь по заснеженным просторам Сибири, узнаете много нового о тайнах и мифах Испании и познакомитесь с творчеством знаменитой финской писательницы Керсти Бергрот.
Отправлен в СИЗО депутату госсобрания Мордовии, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия», секретарь Пролетарского отделения партии Вячеслав Брыков — его подозревают в коррупции.
В российских регионах силовики пытаются предотвратить акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении из Германии в Россию. Политик был возмущен происходящим и призвал людей выходить на улицы 23 января. Однако власти всеми силами пытаются сдержать проведение акций в поддержку Навального, опасаясь повторения белорусского сценария. Но не все так просто - масло в огонь подлило расследование о "дворце Путина", которое за двое суток посмотрели уже около 40 миллионов человек!
Уже месяц Михаил Ефремов – после того, как прошел личный карантин в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, работает по новой специальности. Однако до сих пор не было известно, на какую конкретно работу определили осужденного.
В музее-квартире, располагающемся в боковом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, начались реставрационные работы. Здание, обладающее статусом объекта культурного наследия федерального значения, находится по адресу: Москва, улица Достоевского, дом 2.
Бывшая государственная служащая Таиланда была заключена в тюрьму на 43 года и шесть месяцев за оскорбление тайской монархии, что считается самым суровым приговором, когда-либо вынесенным в соответствии со строгим законом королевства о посягательстве на величие короля.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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