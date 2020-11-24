COVID-19: яростное недоверие на фоне «второй волны»

Жесткие задержания, ссоры, драки и даже поножовщина происходят из-за ковидных ограничений. Почему сограждане звереют?

В России почти месяц действует всеобщий масочный режим: без средств защиты не проехать в общественном транспорте и такси, не попасть в торговый центр, магазин, кинотеатр или музей. Ужесточение мер приняли далеко не все — первыми «взбрыкнули» те, кто с самого начала пандемии воспринимал маски как намордники и не слишком верил в опасность нового вируса. И теперь, кажется, в России уже не осталось города, где препирательства безмасочников с более ответственными горожанами не закончились бы потасовкой и жесткими задержаниями.

Парад ковид-диссидентов

«Мы против неадекватных ограничений!» «Сегодня — намордники, завтра — ошейники, послезавтра — кандалы?» «Рекомендации Роспотребнадзора наносят вред здоровью», «Сколько еще будет длиться режим х. з.?» С такими плакатами месяц назад ковид-диссиденты вышли на митинги в Кирове и Красноярске. В обоих случаях люди выступили против всеобщего ношения масок, дистанционного обучения школьников и других ограничительных мер.

Последователей бесстрашной идеологии все больше — несмотря на то, что кривая заболеваемости коронавирусом в России продолжает загибаться вверх, вместе с ней растет количество сомнительных эпизодов с участием ковид-диссидентов. Часто среди них оказываются пожилые люди, которым, казалось бы, заражения стоит опасаться больше всех. Так, в Екатеринбурге кондуктор автобуса поругался с пенсионеркой, наотрез отказавшейся надевать маску. «Губернатор не имеет права писать указы. Он исполняющая власть. А вы верите, масочные идиоты», — гневную тираду женщины, покинувшей автобус, зафиксировали на видео, которое быстро облетело интернет.

В татарстанском Альметьевске пассажирка к просьбе кондуктора надеть респиратор подошла креативно и надела вместо него маску клоуна. До этого она долго доказывала пассажирам, что приказ носить всем маски напоминает собачьи команды: «Это как приказ „сидеть“: все сели, поджали лапку. Завтра нам скажут „умри“ — все лягут и умрут». Впрочем, маска клоуна водителя автобуса вполне удовлетворила, и он поехал дальше.

В Барнауле безмасочники спровоцировали настоящий транспортный коллапс. В начале ноября в городе почти ежедневно происходили инциденты с пассажирами, не желающими надевать средства защиты, из-за чего водители отказывались ехать по маршруту. Так, из-за одной женщины трамвай простоял на путях больше часа — пассажиры даже предлагали оплатить ей такси, но вывести ковид-диссидентку из салона смогли только полицейские. Вскоре работу трамваев в час пик заблокировала работу уже целая группа из 10 человек. Они вошли в салон и устроили настоящий перформанс: включили на смартфонах камеры и стали убеждать пассажиров, что маски — это намордники, а губернаторский указ якобы незаконен. Позже оказалось, что это члены движения ковид-диссидентов, называющие себя «Народный контроль».

Полтора десятка «народных контроллеров» прославились и в Тюмени, когда ворвались в поликлинику № 2 без масок, требуя признать незаконность масочного режима в учреждениях города.

«Ковид — он невидимый. Он с компонентом везения. Трудно воспринимать что-то, когда оно не гарантированно страшно, — объяснила поведение ковид-диссидентов социальный психолог Василиса Левченко. — Есть люди которые мыслят в духе первобытной общины — заговорами. Для них пандемия — это не свершившийся факт, а просто „сговорились все“. Кто-то сам по себе беспечный человек и доверяет своему иммунитету. Кто-то любит нарушать правила или ему просто не до того... Некоторых людей пандемия не коснулась ни напрямую, ни косвенно, и для них все происходящее — как НЛО».

Психолог Алла Колосова дает другое объяснение и полагает, что у ковид-диссидентов срабатывает механизм отрицания, который выступает защитой для психики.

«Не верить в пандемию — значит, снизить уровень стресса в своей жизни, не дать этому стрессу перейти в страдания. Проведу параллель: иногда родители по два-три года не могут принять, что у их ребенка аутизм. Они просто отрицают это. С коронавирусом то же самое — нужно постепенно принять новые реалии и научиться с ними жить. Многие еще до сих пор в стадии отрицания, хотя у нас уже вторая волна».

Ярость безмасочников

Пять стадий горя, выделенных психологом Элизабет Кюмблер-Росс, выглядят так: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие. Тоскуя по миру без коронавируса, некоторые уже перешли на вторую стадию.

Так, в Барнауле отказ таксиста везти девушку без маски привел к тому, что она дала ему пощечину. На Урале на дороге между поселками Белка и Рудничный водитель автобуса подрался с пассажиром, который отказался надевать маску на нос. Позже мужчина объяснял это тем, что у него травма носа, и, если он надевает маску полностью, ему тяжело дышать. На кадрах, снятых пассажиром, видно, что водитель схватил рюкзак мужчины и выбросил его на улицу.

В московском районе Печатники покупатель устроил драку в магазине после просьбы надеть маску. Сначала он доказывал свои права, ссылаясь на статью 19 Конституции России, потом оскорблял окружающих и в итоге решил объясниться кулаками.

Апогеем борьбы безмасочников со всем миром стал инцидент в петербургском автобусе. 53-летний ученый сделал замечание паре, сидевшей в салоне без масок, и нравоучительная беседа быстро переросла в выяснение отношений на повышенных тонах. Спустя несколько минут 40-летний легкоатлет уже методично бил ученого ножом в грудь на улице. Вскоре тот скончался.

Просьба надеть маску обернулась убийством

«С агрессивными покупателями постоянно сталкиваются и продавцы в магазинах, — рассказывает Алла Колосова. — Я всегда советую не вступать в перепалку, говорить, что вы человек подневольный, все фиксируют камеры, а закон един. Что касается агрессии по отношению к безмасочникам, она часто возникает у людей, которые видят, как болеют и умирают их знакомые. Им страшно, что с ними это тоже может произойти. Если человек нестабилен психически, и он уже 9 месяцев существует в этой угнетающей обстановке пандемии — вероятность вспышки гнева при виде человека без маски у него очень высока».

«Честно говоря, мне кажется, что людей сводят с ума двойные послания, — выдвигает свою версию Василиса Левченко. — Например, почему нужно надевать перчатки на кассе, а во всем магазине вроде как не надо? Зачем перчатки, если потом достанешь все равно кредитку из своего кармана? Какой смысл в ограничениях, если все ездят в метро как сардельки в вакуумной упаковке? Это протест сразу против всего, отсюда и агрессия».

Не пассивная агрессия

Звереют, однако, не только противники респираторов, но и те, кому масочный режим по долгу службы полагается охранять. Разговор с нарушителями зачастую бывает коротким, а видео с жесткими задержаниями постоянно мелькают в соцсетях.

В Березниках в Пермском крае полицейские скрутили и повалили на землю мужчину из-за того, что на нем не было защитной маски. На кадрах ролика видно, что прохожие требуют отпустить его и пытаются пристыдить сотрудников, указывая на маленькую дочку нарушителя, которая громко плачет рядом.

В Свердловской области правоохранители жестко задержали жительницу Каменска-Уральского, которая отказалась надевать маску в магазине. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как двое полицейских заталкивают девушку в машину, а затем уезжают. В Липецке в винном магазине сотрудники группы быстрого реагирования набросились на покупателя, у которого не было маски, охранник применил к мужчине удушающий прием. В Зеленограде полицейские уложили посетителя торгового центра на пол и надели на него наручники — причем на записи видно, что с правого уха мужчины свисает медицинская маска.

В Сургуте полицейские жестко задержали пенсионерку за то, что она нарушила масочный режим в автобусе. Кондуктор вызвала полицейских, но и по их просьбе пассажирка маску не надела. Тогда правоохранители решили задержать пассажирку и доставить в отдел для оформления протокола. Женщина начала сопротивляться, но двое сотрудников повалили ее лицом в снег и надели наручники. В процессе женщина кричала, что ей плохо, молилась и жаловалась на боль в руке.

Одно из самых жестких задержаний произошло на станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге. Парень собирался пройти без респиратора и объяснял это тем, что он астматик. Очевидцы отмечают, что он спросил в сотрудников метрополитена, где можно купить маску. В сети появилось видео, на котором видно, что парня повалили на пол около шести сотрудников полиции, один из них пинал его ногой.

Насколько правомерны такие действия сотрудников полиции, объяснил адвокат Александр Передрук. «В первую очередь необходимо понимать, что не существует такой дефиниции как „жесткое“ задержание — есть задержание с применением физической силы и без. Но даже в ситуации, когда имеется основание для применения силы, это не означает, что полицейский вправе делать все что угодно — его действия должны быть адекватны и пропорциональны. Более того, полицейский должен предупредить гражданина о намерении применить физическую силу до того, как сделает это. Исключение — ситуация, когда жизни или здоровью полицейского или гражданина угрожает опасность», — отметил юрист.

По его словам, формально полицейские имеют право использовать силу, согласно ФЗ «О полиции» — во-первых, для пресечения преступлений и административных правонарушений, во-вторых, для доставления нарушителей в отдел полиции, а в-третьих — для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции.

«По общему правилу сначала сотрудник полиции должен потребовать от человека прекратить правонарушение и пригласить проследовать в отдел полиции, если имеются основания для доставления и лишь в случае отказа — вправе применять физическую силу. К слову, если человек оскорбляет сотрудника, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ. Поэтому такая встреча с полицейским в итоге может закончиться не только задержанием и административным штрафом, но и судимостью» — предупредил Передрук.

Адвокат отметил, что если полицейский неправомерно применяет силу, нужно обязательно привлечь внимание свидетелей, по возможности, фиксировать все происходящее на видеокамеру смартфона и переписать данные свидетелей. На незаконное применение силы можно подать жалобу в прокуратуру, управление собственной безопасности МВД и в суд. Впрочем, получит ли ход жалоба на действия полицейских — большой вопрос.

Вторая волна пандемии серьезно сказалась на нервах людей, и попасть в опасную ситуацию проще простого — достаточно «с голым носом» забраться в маршрутку или пройти на кассу магазина. И разумнее всего, пожалуй, не забывать носить с собой маску и не связываться с агрессивными безмасочниками.

К суровым реалиям коронавируса, конечно, сложно привыкнуть. Кардинально изменился наш мир и главное, пока никто не знает, когда это все закончится. Да и закончится ли вообще – тоже вопрос. И многим такое действительно сложно принять, особенно если вирус впрямую ни человека, ни его близких не коснулся. Остается вроде порадоваться за таких. Но, может быть, это пока не коснулся?.. Хочется надеяться, что когда-нибудь мир станет прежним, люди найдут способы противостоять грозной болячке, и мы будем выбирать из множества эффективных вакцин от коронавируса, чтобы защититься. А до пришествия такого светлого будущего остается все-таки, не теряя головы, переждать тяжелое время. И, наверное, держаться масочникам и антимасочникам друг от друга подальше. Ведь нервы напряжены и у тех, и у других.

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По инф. rosbalt.ru

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