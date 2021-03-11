Возраст имеет значение, по крайней мере, если речь об отцовстве

Ученые назвали риски для здоровья ребенка от пожилого отца.

Возраст мужчины может сказаться на здоровье его будущего ребенка. Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на MedicalXpress.

По данным специалистов, вероятность зачатия у мужчин в возрасте от 40 лет была 30% ниже по сравнению с мужчинами моложе 30 лет. Со временем снижается объем спермы, количество сперматозоидов и их подвижность.

Кроме того, пожилые отцы могут увеличить риск проблем со здоровьем у будущего ребенка. Так, у них могут накапливаться повреждения и мутации в ДНК сперматозоидов, что может привести к повышенной вероятности неудачной или ненормальной беременности из-за оплодотворения поврежденной спермой. У таких детей фиксируется высокая распространенность генетических аномалий, рака и ряда психоневрологических расстройств, например аутизма, психоза и биполярного расстройства.

Ранее сообщалось, что в попытке добраться до яйцеклетки сперматозоиды активно конкурируют, в том числе и пытаются сбивать друг друга с пути. Самые удачливые — сперматозоиды с т-гаплотипом — совокупностью различных форм одного и того же гена на локусах одной хромосомы, обычно наследуемых вместе. Такие сперматозоиды двигаются быстрее и способны вывести из строя конкурентов, «отравляя» их, но при этом производит противоядие, которое действует только на сперматозоиды с т-гаплотипом, защищая их.

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