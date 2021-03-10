Новая разработка ученых: искусственное зрение

Ученые нашли способ сделать слепых зрячими.

Слепые люди могут получить шанс «обрести зрение». Это станет возможно благодаря новой разработке ученых, пишет EurekAlert.

Специалисты изобрели имплантат сетчатки с 10,5 тыс. электродов, который поможет незрячим ориентироваться в пространстве. Конечно, разработка не вернет зрение полностью, однако слепые люди смогут видеть точки, которые образуют силуэты объектов, а после обучения — распознавать конкретные предметы.

Имплантат шириной примерно 1 см будет устанавливаться непосредственно на сетчатку. Механизм работы такой — встроенная в умные очки камера фиксирует изображения в поле зрения человека, отправляет данные на микрокомпьютер в очках, после чего программа преобразует полученные данные в световые сигналы и передает на электроды в имплантате, которые стимулируют сетчатку. В итоге человек видит упрощенную черно-белую схему изображения.

По словам ученых, для людей с искусственным зрением мир будет похож на ночное небо — соединив точки-звезды, они смогут увидеть созвездия. При этом расположение точек будет меняться в реальном времени вместе с объектами в поле зрения — оно охватывает 45 градусов.

Пока эта технология не опробована на людях, но ученые уже готовы начать клинические испытания.

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По инф. rosbalt.ru

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