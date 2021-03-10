ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
У проблем с сосудами есть внешние признаки
2021-02-18-15-42-35
Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
Кому лучше с коронавирусом вообще не сталкиваться?
2021-02-09-12-12-25
Врачи назвали наиболее опасные хронические заболевания при COVID-19.
Сколько шагов продлевают жизнь? Ученые точно подсчитали
2021-03-03-06-54-34
Подсчитано необходимое количество шагов в день для долголетия.
Остановить старение вряд ли получится, а вот замедлить — запросто
2021-02-07-14-41-26
Каждый человек заинтересован не только в том, чтобы жить долго, но и в том, чтобы сохранить бодрость тела и духа, светлую голову и привлекательную внешность до глубокой старости. Достичь этого вполне возможно, только надо регулярно выполнять простые...
«Тихий инсульт» — как это выглядит?
2021-02-10-12-13-37
Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Новая разработка ученых: искусственное зрение

По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Ученые нашли способ сделать слепых зрячими.

Новая разработка ученых: искусственное зрение

Слепые люди могут получить шанс «обрести зрение». Это станет возможно благодаря новой разработке ученых, пишет EurekAlert.

Специалисты изобрели имплантат сетчатки с 10,5 тыс. электродов, который поможет незрячим ориентироваться в пространстве. Конечно, разработка не вернет зрение полностью, однако слепые люди смогут видеть точки, которые образуют силуэты объектов, а после обучения — распознавать конкретные предметы.

Имплантат шириной примерно 1 см будет устанавливаться непосредственно на сетчатку. Механизм работы такой — встроенная в умные очки камера фиксирует изображения в поле зрения человека, отправляет данные на микрокомпьютер в очках, после чего программа преобразует полученные данные в световые сигналы и передает на электроды в имплантате, которые стимулируют сетчатку. В итоге человек видит упрощенную черно-белую схему изображения.

По словам ученых, для людей с искусственным зрением мир будет похож на ночное небо — соединив точки-звезды, они смогут увидеть созвездия. При этом расположение точек будет меняться в реальном времени вместе с объектами в поле зрения — оно охватывает 45 градусов.

Пока эта технология не опробована на людях, но ученые уже готовы начать клинические испытания.

  • Еще новости, статьи и советы о нашем с вами здоровье - по ссылке

Здоровье пожилых - советы

  • Беспокоит что-то конкретное? Вы можете сделать более подробный выбор интересующей вас темы из списка:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 