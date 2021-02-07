ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Собака бывает кусачей»: в некоторых регионах аховая ситуация с бездомными псами

Ольга Кузнецова, sobesednik.ru   
07 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Жители нескольких городов бьют тревогу и призывают чиновников к ответу. Население разделилось на два лагеря: одни предлагают убивать расплодившихся собак, другие – действовать гуманно в рамках нового федерального закона.

«Собака бывает кусачей»: в некоторых регионах аховая ситуация с бездомными псами

1 января 2020 года в России вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Убивать бездомных кошек и собак теперь можно только в одном случае: если они смертельно больны и страдают. В остальных же случаях животных должны стерилизовать, вакцинировать, поставить бирку и вернуть обратно в среду обитания. Если собака агрессивная, ее обязаны оставить в приюте и содержать пожизненно. Но как показывает практика, новое законодательство не привело ни к уменьшению популяции безнадзорных собак, ни к появлению гуманного отношения у тех, у кого его не было.

Собаки на улицах Саратова

16 января бездомные псы напали на студентку медицинского колледжа Софью Аникину. В восемь утра девушка вышла из своего подъезда и шла по 7-му Динамовскому проезду.

– Из другого проулка мне навстречу неслись и лаяли четыре собаки. Я думала, что они пробегут мимо, но они набросились на меня, начали кусать. Одна укусила меня за голень и повалила на снег, но я смогла подняться. Отбивалась портфелем, громко звала на помощь, подбежал мужчина, он меня спас.

Софью госпитализировали в больницу №9 с укусами рук и ног, в тот же день там оказалась другая укушенная собаками – Наталья М. Как выяснила девушка, подобных обращений много, а самый жуткий случай произошел рядом с шарикоподшипниковым заводом. Там собаки покусали женщину за голову.

Теперь Софья передвигается по городу только на машине и ставит ее рядом с домом. Рваные раны еще не зажили, зато появилась аллергия: в больнице девушку обкалывали препаратами против бешенства и столбняка, аллергия – следствие этого. Вместе с Викторией Бутовой, у которой собаки во дворе покусали 10-летнего сына, они составили петицию, в которой требуют вернуться к старой практике уничтожения бездомных псов.

– Я не против животных, – объясняет свою позицию Виктория. – Но вы посмотрите, сколько случаев нападения в Саратове, в каждом дворе живет по 20 бездомных собак. Их стерилизуют – в чем я не уверена, потому что в такой стране мы живем, все знаем про коррупцию – и выпускают на улицы. Это не решает проблему.

По словам Виктории, местные власти не построили приют для передержки пойманных собак (должны были это сделать до вступления закона в силу), запустили ситуацию с отловом, и сейчас единственный способ сделать Саратов безопасным – сократить численность бездомных псов отстрелом.

От боли и шока не могла даже кричать

Новостные ленты последние два месяца захлебываются сообщениями о нападениях собак на людей. В Знаменске Астраханской области стая собак напала на двух девочек, обошлось обработкой ран, дети уже дома. В Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области стая из порядка десяти псов напала на девочку, о ее травмах не сообщается. Самый жуткий случай произошел в Ухте в декабре 2020 года. Там собаки насмерть загрызли 46-летнюю женщину и погрызли мужчину, который пытался ей помочь.

Еще одна горячая точка на «собачьей» карте России – Улан-Удэ и конкретно микрорайон Забайкальский. С декабря там произошла серия нападений собак на людей. Самое громкое и резонансное – 23 декабря 2020 года. Утром в районе дачного некоммерческого товарищества «Весна» свора псов напала на 20-летнюю девушку.

– Она была в одних ботинках, вся одежда разорвана, – рассказывает очевидец событий Александра. – Девушка была в сознании, но, видимо, от боли и шока не могла даже кричать. Сухожилия вывернулись наружу, лицо тоже искусано.

Пострадавшую перевезли в Москву для оказания медпомощи, ей предстоит несколько пластических операций и длительная реабилитация. В тот же день та же стая напала на мальчика, которого удалось отбить, он отделался травмой ноги. 12 января собаки искусали 11-летнего ребенка, 22 января – двух девочек, 26 января с укусами в больницу попала девятилетняя девочка.

Как будто псы с цепи сорвались, и отчасти это так.

– У нас в городе шесть–семь тысяч частных домов, и можно предположить, что в половине частного сектора держат собак, – объясняет ситуацию Тамара Нагуслаева, руководитель городской пресс-службы. – Владельцы нестерилизованных питомцев выпускают их на самовыгул, и те сбиваются в стаи. В тех зафиксированных случаях укусов участвовали и домашние собаки. Так, на двух девочек напал алабай, который сорвался с цепи.

Местные зоозащитники уверены: не только безответственные владельцы собак, но и городские власти внесли свою лепту в разразившийся в Улан-Удэ «собачий» кризис.

– В прошлом году власти на торгах предлагали предпринимателям отработать за заниженную цену и никто не брался: мало того что предлагают смешные деньги, еще и непонятно, куда после отлова везти животное – муниципальный приют не построили, – говорит Наталья Филиппова, сопредседатель региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии».

А когда дошло до точки кипения, бурятские чиновники не нашли ничего лучше, как обнаружить в городе бешеную лису, объявить режим повышенной опасности и начать зачистку.

– Под этим предлогом истребляют собак, – говорит Филиппова. – Их уже столько с декабря убили, что непонятно, откуда они берутся.

У многих жителей микрорайона Забайкальский свой ответ на этот вопрос: из частного приюта «Надежда», который находится недалеко от их домов. Координатору Виолетте Краснобаевой теперь приходится оправдываться, что ее собаки к нападениям не имеют отношения. И принимать угрозы.

– После нападения на мальчика наш приют подожгли, но мы вовремя заметили, потушили, – рассказывает она. – От сочувствующих мне приходят сообщения, что жители собираются ставить капканы у нашего приюта.

Приют решили перенести в другое место от греха подальше. В ДК микрорайона открыли оперативный штаб, который принимает заявки от граждан по бродячим собакам, для патрулирования территории привлекли квадрокоптер.

Меры принимаются беспрецедентные. Депутаты внесли поправки в административный кодекс и увеличили штрафы для владельцев собак до трех–пяти тысяч рублей за самовыгул и отсутствие регистрации. Cпасет ли это Улан-Удэ от «бешеных» псов?

– Я думаю, что штраф должен быть 50 тысяч рублей, – говорит Краснобаева. – Собака должна стать дорогим удовольствием. Но так, как сейчас происходит, когда убивают собак, быть не должно.

Официально

«В Нижнем Новгороде нет таких проблем»

«Собачий» кризис в Улан-Удэ комментирует Владимир Бурматов, депутат Госдумы:

– Мы подсчитали, что раньше на уничтожение собак по территории РФ заключалось контрактов на два миллиарда рублей. Это был огромный рынок, и всех это устраивало, прежде всего компании, которые занимались ликвидацией бродячих животных. С каждым годом число убитых собак, по крайней мере на бумаге, росло, хотя по логике должно было сокращаться. Новая схема (отлов – стерилизация – вакцинирование – чипирование – выпуск) опробована и действует в регионах. В Нижнем Новгороде нет таких проблем. Там не убили ни одной собаки и нет нападений, потому что построили приюты, занимаются этим и сократили численность бездомных собак. К властям Бурятии возникает вопрос: почему вы этим не занимались, довели ситуацию до точки кипения, а теперь хотите, чтобы вам разрешили нарушить закон и убивать собак? За все эти укусы в Улан-Удэ должны ответить конкретные чиновники.

***

Если в отношении бродячих собак от власти идут гуманные законы, наверное, им же нужно и делать все, чтобы угрозы людям от таких принимаемых решений не было. Сейчас складывается впечатление, что четвероногие в гораздо большем приоритете, чем люди. Принимаются законы, а дальше хоть трава не расти в части реализации, попустительство по организации регулирования численности бродячих псов на местах. Если у взрослого человека с недружелюбными собаками имеются шансы справиться (и то, как показывает жизнь, не всегда), то как даже от одного разъяренного животного сможет отбиться ребенок? И на какой закон потом можно будет сослаться для родственников, если с их близким что-нибудь из-за таких вот вовремя неотловленных или заново выпущенных в прежнюю среду обитания животных произойдет?

На нашем сайте читайте также:

Sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Kак Ричард III убил своих племянников? Раскрыта одна из зловещих тайн в мире
    Ученый представил доказательства, которые помогли раскрыть одну из самых давних тайн в мире. Стало известно, как король Ричард III, последний король Англии из дома Йорков, завладел троном.
  • Экипаж разбившегося на Дальнем Востоке самолета наградили посмертно
    Владимир Путин посмертно наградил пилотов самолета L-410, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года в селе Нелькан Хабаровского края. Напомним, в той жуткой трагедии выжила только 3-летняя девочка...
  • Продолжение сериала: «Обычная женщина» вернулась
    Первый сезон «Обычной женщины» (2018), показанный на канале «ТВ-3», особого рейтинга не имел, но вызвал бурю восторга у определённой части интеллигенции. И были основания: сериал делали выдающиеся кинематографисты: режиссёр – Борис Хлебников, который недавно потряс многих своей «Аритмией», в главных ролях – известные мастера Татьяна Догилева, Анна Михалкова, Евгений Гришковец и молодые талантливые Александра Бортич, Аглая Тарасова, Мария Андреева. И продюсеры опытные, успешные – Валерий Федорович и Евгений Никишов, но главное в кино – и в этом не устаёшь убеждаться – всё же не они, а сценарий. Если есть правдивая пронзительная история с живыми характерами и неожиданными поворотами, может получиться выдающееся кино, а если сценарий вызывает вопросы, то к фильму их будет ещё больше.
  • Отец Жанны Фриске пожелал Шепелеву смерти, узнав о беременности его девушки
    Несколько дней назад стало известно, что Дмитрий Шепелев во второй раз станет отцом. Он и его гражданская жена Елена Тулупова ждут своего первого совместного ребёнка.
  • В РПЦ надеются на воссоединение со старообрядческой церковью
    Сегодня отсутствуют препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.
  • Тайна лох-несского чудовища
    Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
  • В ЕАО решили помочь семьям, в которых рождаются двойняшки
    Депутаты Еврейской автономной области предложили выплачивать единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей за счет средств бюджета региона семьям, в которых рождается двойня.
  • Ученые: коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови
    Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
  • Юрий Маликов рассказал о своём знакомстве с женой
    Основатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов в свои 77 лет продолжает работать и вести активный образ жизни. Недавно он дал интервью, в котором рассказал, как познакомился со своей супругой Людмилой.
  • В Монголии насчитали 164 долгожителя. Узнаем их секрет?
    В Монголии проживают 164 долгожителя, включая женщину которой исполнилось 114 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим управлением страны.
  • Прогноз Саакашвили: Украина потеряет Херсон и Мариуполь
    Украина лишится городов Мариуполь и Херсон. Такое мнение высказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина».
  • «Пропавший» Михаил Ефремов отправился в Москву
    Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов этапирован из колонии в Белгородской области, в которой он отбывает наказание за смертельное ДТП, в СИЗО Москвы, сообщает региональное управление ФСИН.
  • Не стало возлюбленной Высоцкого, подарившей ему дочь
    Советская актриса театра и кино, многолетняя возлюбленная Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко скончалась на 80-м году жизни 5 февраля.
  • Всех желающих россиян могут вакцинировать от COVID-19 до июня
    В России все желающие смогут сделать прививку от коронавируса до начала лета, заявил в эфире телеканала «Россия-1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
  • Мошенники придумали, как дурить покупателей интернет-магазинов
    За полтора прошедших месяца полиция Швеции получила почти сто жалоб от людей, пострадавших от новой схемы мошенничества в онлайн-торговле.
  • Слава, любовь и потери Ольги Матешко
    Ольга Матешко примерила на себя более 70 ролей, но темноволосая лётчица из фильма «В бой идут одни «старики» до сих пор остаётся её главным персонажем.
  • До слёз: немецкая овчарка Пальма два года ждала своего хозяина на взлётке
    В Интернете опубликован финальный трейлер фильма Александра Домогарова-младшего «Пальма». Это трогательная история о «русском Хатико» — немецкой овчарке Пальме, которая два года ждала своего хозяина в аэропорту.
  • Мир – не черно-белый… Но лишь бы кровавым не стал
    Страсти кипят нешуточные: кумир некоторой части россиян, в основном молодых – оппозиционер Алексей Навальный – был то ли отравлен, то ли нет, он вернулся в Россию – и тут же был арестован, а теперь уже осужден (дали 2,8 года 2 февраля), он обнародовал скандальный фильм о пошло-помпезном «дворце Путина» – который, как объявлено официально, принадлежит старому знакомцу президента, олигарху Аркадию Ротенбергу… В защиту Навального проходят по всей стране несанкционированные митинги (преимущественно из людей до 35 лет). В Иркутске такой митинг то проходит совершенно мирно (23 января), то довольно жестко разгоняется (31 января, сто задержанных). Что, вообще, происходит?
  • Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения
    Российские ученые создали искусственный интеллект, который будет помогать врачам выбирать оптимальную схему лечения для пациентов с коронавирусом, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.
  • В Петербурге появится уполномоченный по защите прав инвалидов
    В Санкт-Петербурге должен появиться уполномоченный по защите прав инвалидов. Об этом заявил депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Горшечников, один из авторов законопроекта об обеспечении доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры города.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 