«Собака бывает кусачей»: в некоторых регионах аховая ситуация с бездомными псами

Жители нескольких городов бьют тревогу и призывают чиновников к ответу. Население разделилось на два лагеря: одни предлагают убивать расплодившихся собак, другие – действовать гуманно в рамках нового федерального закона.

1 января 2020 года в России вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Убивать бездомных кошек и собак теперь можно только в одном случае: если они смертельно больны и страдают. В остальных же случаях животных должны стерилизовать, вакцинировать, поставить бирку и вернуть обратно в среду обитания. Если собака агрессивная, ее обязаны оставить в приюте и содержать пожизненно. Но как показывает практика, новое законодательство не привело ни к уменьшению популяции безнадзорных собак, ни к появлению гуманного отношения у тех, у кого его не было.

Собаки на улицах Саратова

16 января бездомные псы напали на студентку медицинского колледжа Софью Аникину. В восемь утра девушка вышла из своего подъезда и шла по 7-му Динамовскому проезду.

– Из другого проулка мне навстречу неслись и лаяли четыре собаки. Я думала, что они пробегут мимо, но они набросились на меня, начали кусать. Одна укусила меня за голень и повалила на снег, но я смогла подняться. Отбивалась портфелем, громко звала на помощь, подбежал мужчина, он меня спас.

Софью госпитализировали в больницу №9 с укусами рук и ног, в тот же день там оказалась другая укушенная собаками – Наталья М. Как выяснила девушка, подобных обращений много, а самый жуткий случай произошел рядом с шарикоподшипниковым заводом. Там собаки покусали женщину за голову.

Теперь Софья передвигается по городу только на машине и ставит ее рядом с домом. Рваные раны еще не зажили, зато появилась аллергия: в больнице девушку обкалывали препаратами против бешенства и столбняка, аллергия – следствие этого. Вместе с Викторией Бутовой, у которой собаки во дворе покусали 10-летнего сына, они составили петицию, в которой требуют вернуться к старой практике уничтожения бездомных псов.

– Я не против животных, – объясняет свою позицию Виктория. – Но вы посмотрите, сколько случаев нападения в Саратове, в каждом дворе живет по 20 бездомных собак. Их стерилизуют – в чем я не уверена, потому что в такой стране мы живем, все знаем про коррупцию – и выпускают на улицы. Это не решает проблему.

По словам Виктории, местные власти не построили приют для передержки пойманных собак (должны были это сделать до вступления закона в силу), запустили ситуацию с отловом, и сейчас единственный способ сделать Саратов безопасным – сократить численность бездомных псов отстрелом.

От боли и шока не могла даже кричать

Новостные ленты последние два месяца захлебываются сообщениями о нападениях собак на людей. В Знаменске Астраханской области стая собак напала на двух девочек, обошлось обработкой ран, дети уже дома. В Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области стая из порядка десяти псов напала на девочку, о ее травмах не сообщается. Самый жуткий случай произошел в Ухте в декабре 2020 года. Там собаки насмерть загрызли 46-летнюю женщину и погрызли мужчину, который пытался ей помочь.

Еще одна горячая точка на «собачьей» карте России – Улан-Удэ и конкретно микрорайон Забайкальский. С декабря там произошла серия нападений собак на людей. Самое громкое и резонансное – 23 декабря 2020 года. Утром в районе дачного некоммерческого товарищества «Весна» свора псов напала на 20-летнюю девушку.

– Она была в одних ботинках, вся одежда разорвана, – рассказывает очевидец событий Александра. – Девушка была в сознании, но, видимо, от боли и шока не могла даже кричать. Сухожилия вывернулись наружу, лицо тоже искусано.

Пострадавшую перевезли в Москву для оказания медпомощи, ей предстоит несколько пластических операций и длительная реабилитация. В тот же день та же стая напала на мальчика, которого удалось отбить, он отделался травмой ноги. 12 января собаки искусали 11-летнего ребенка, 22 января – двух девочек, 26 января с укусами в больницу попала девятилетняя девочка.

Как будто псы с цепи сорвались, и отчасти это так.

– У нас в городе шесть–семь тысяч частных домов, и можно предположить, что в половине частного сектора держат собак, – объясняет ситуацию Тамара Нагуслаева, руководитель городской пресс-службы. – Владельцы нестерилизованных питомцев выпускают их на самовыгул, и те сбиваются в стаи. В тех зафиксированных случаях укусов участвовали и домашние собаки. Так, на двух девочек напал алабай, который сорвался с цепи.

Местные зоозащитники уверены: не только безответственные владельцы собак, но и городские власти внесли свою лепту в разразившийся в Улан-Удэ «собачий» кризис.

– В прошлом году власти на торгах предлагали предпринимателям отработать за заниженную цену и никто не брался: мало того что предлагают смешные деньги, еще и непонятно, куда после отлова везти животное – муниципальный приют не построили, – говорит Наталья Филиппова, сопредседатель региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии».

А когда дошло до точки кипения, бурятские чиновники не нашли ничего лучше, как обнаружить в городе бешеную лису, объявить режим повышенной опасности и начать зачистку.

– Под этим предлогом истребляют собак, – говорит Филиппова. – Их уже столько с декабря убили, что непонятно, откуда они берутся.

У многих жителей микрорайона Забайкальский свой ответ на этот вопрос: из частного приюта «Надежда», который находится недалеко от их домов. Координатору Виолетте Краснобаевой теперь приходится оправдываться, что ее собаки к нападениям не имеют отношения. И принимать угрозы.

– После нападения на мальчика наш приют подожгли, но мы вовремя заметили, потушили, – рассказывает она. – От сочувствующих мне приходят сообщения, что жители собираются ставить капканы у нашего приюта.

Приют решили перенести в другое место от греха подальше. В ДК микрорайона открыли оперативный штаб, который принимает заявки от граждан по бродячим собакам, для патрулирования территории привлекли квадрокоптер.

Меры принимаются беспрецедентные. Депутаты внесли поправки в административный кодекс и увеличили штрафы для владельцев собак до трех–пяти тысяч рублей за самовыгул и отсутствие регистрации. Cпасет ли это Улан-Удэ от «бешеных» псов?

– Я думаю, что штраф должен быть 50 тысяч рублей, – говорит Краснобаева. – Собака должна стать дорогим удовольствием. Но так, как сейчас происходит, когда убивают собак, быть не должно.

Официально

«В Нижнем Новгороде нет таких проблем»

«Собачий» кризис в Улан-Удэ комментирует Владимир Бурматов, депутат Госдумы:

– Мы подсчитали, что раньше на уничтожение собак по территории РФ заключалось контрактов на два миллиарда рублей. Это был огромный рынок, и всех это устраивало, прежде всего компании, которые занимались ликвидацией бродячих животных. С каждым годом число убитых собак, по крайней мере на бумаге, росло, хотя по логике должно было сокращаться. Новая схема (отлов – стерилизация – вакцинирование – чипирование – выпуск) опробована и действует в регионах. В Нижнем Новгороде нет таких проблем. Там не убили ни одной собаки и нет нападений, потому что построили приюты, занимаются этим и сократили численность бездомных собак. К властям Бурятии возникает вопрос: почему вы этим не занимались, довели ситуацию до точки кипения, а теперь хотите, чтобы вам разрешили нарушить закон и убивать собак? За все эти укусы в Улан-Удэ должны ответить конкретные чиновники.

***

Если в отношении бродячих собак от власти идут гуманные законы, наверное, им же нужно и делать все, чтобы угрозы людям от таких принимаемых решений не было. Сейчас складывается впечатление, что четвероногие в гораздо большем приоритете, чем люди. Принимаются законы, а дальше хоть трава не расти в части реализации, попустительство по организации регулирования численности бродячих псов на местах. Если у взрослого человека с недружелюбными собаками имеются шансы справиться (и то, как показывает жизнь, не всегда), то как даже от одного разъяренного животного сможет отбиться ребенок? И на какой закон потом можно будет сослаться для родственников, если с их близким что-нибудь из-за таких вот вовремя неотловленных или заново выпущенных в прежнюю среду обитания животных произойдет?

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