Пьер Карден: Жизнь – судьба, которую мы творим в зависимости от наших амбиций

«Я – единственный в мире по-настоящему свободный человек мира моды, – говорил он. – Все мои коллеги давным-давно передали свои бренды в чужие руки, а я всегда оставался Пьером Карденом от А до Z». Он создал империю, над которой никогда не заходило солнце: 500 фабрик, 800 торговых лицензий – от чая до мебели – и почти 200 тысяч сотрудников на всех континентах. На девяносто девятом году жизни в Американском госпитале парижского пригорода Нейи-сюр-Сен скончался последний из великих кутюрье двадцатого столетия. Это интервью с тем, кого во Франции по праву прозвали «императором моды», состоялось незадолго до его ухода в мир иной.

Мы знакомы с Пьером Карденом уже четыре десятилетия: когда-то я был первым советским журналистом, посвятившим ему целую газетную полосу. Парадокс, но факт: с тех пор месье Карден мало изменился. Только изъясняться стал более философично и афористично. Так и ловишь себя на мысли: маэстро, словно на ходу, пишет книгу воспоминаний: «Память может быть очень скучной вещью, зато, когда у тебя есть о чём вспомнить, каждое слово приобретает силу пули».

– Не пришла ли пора, месье Карден, отложить в сторону эскизы, выкройки и лекала и сесть за мемуары?

– И не собираюсь. У меня слишком много других, более важных дел. Я живу только будущим.

– Тем не менее недавно о вашем прошлом сняли фильм...

– Я был против его создания. Не из-за ложной скромности, нет... Просто не хотел. Впрочем, не подумайте, будто я чёрствый сухарь, пресыщенный фат или сноб какой-то. Напротив – я умею быть отзывчивым и порой слишком быстро поддаюсь уговорам. Мой жизненный принцип: быть добрым к людям. Творя добро, мы – словно пассажиры авиакомпании – набираем «майлз» для скорого полёта в вечность.

– Обычно так говорят люди, которым самим везло в жизни на встречи с «качественными» людьми.

– Жизнь – это судьба, которую мы творим в зависимости от наших амбиций. Только жить надо долго, чтобы вдоволь ощутить сладость признания... Мой отец был виноделом из местечка Сант-Андреа-ди-Барбарана, что под Венецией. Семья была огромной: шесть детей! Когда мне исполнилось два года, мои родители, не принимавшие Муссолини с его фашистскими идеями, решили уехать из Италии. Казалось бы, я был тогда совсем крохой, но помню в подробностях этот исход. Мы тряслись с узлами и коробками на коленях в поезде вдоль Лазурного Берега, и эшелон вдруг вошёл в туннель. Никогда в жизни потом мне не было так страшно. Испугавшись нахлынувшей на меня темноты, я подумал, что потерял зрение. Я кричал, кричал!.. Меня с трудом успокоила старшая сестра. Именно она всегда оставалась для меня самым близким человеком. Она умерла, дожив до ста лет.

– Вы обосновались сразу в Париже?

– Нет, в провинции. Там было проще выжить и найти работу. И венецианец Пьетро Александро Кардини стал французом Пьером Карденом. Учёбой в школе, где меня прозвали «грязным макаронником», я мало интересовался. Куда интереснее было листать модные журналы и рисовать на любом клочке бумаги костюмы, лепить и одевать в клочки материи всевозможные фигурки. Когда мне исполнилось двенадцать, я устроился на каникулах учеником портняжкой в мастерскую к Луи Бомпюи, державшему пошивочный салон в Сент-Этьене. В годы войны я переехал в Виши, столицу тогдашней Франции, которой управлял режим маршала Петена, и поначалу сумел устроиться бухгалтером в контору Международного Красного Креста. Именно в ту пору я полюбил язык цифр: и по сей день лично подписываю все счета в моей парижской штаб-квартире, перепроверяю каждую циферку... А теперь я расскажу вам прелюбопытную историю, произошедшую со мной в военные годы. Хотите – верьте, хотите – нет! Один мой знакомый пользовался услугами гадалки, практиковавшей в Виши, курортном городке, известном своими лечебными водами. Заглянул к ворожее и я. Она долго колдовала вокруг моей ладони, смотрела в хрустальный шар, раскладывала карты, а потом выгнала меня, так ничего толком не сказав. Сколько я ни пытался от колдуньи чеголибо путного добиться на предмет моего будущего, ничего не получалось. И вот, уже собравшись отправиться в поисках счастья в Париж, я столкнулся с гадалкой на улице. Пифия сама подошла ко мне, словно прочитав мои намерения: «Простите, месье, что я так грубо обошлась с вами. Но то, что я прочла по вашей линии жизни, столь невероятно... Никогда не встречала более удачливого человека, чем вы. Жизнь ваша пойдёт по восходящей, весь мир будет носить вас на руках до самой вашей смерти». На прощание гадалка вложила мне в руку записку. Там были указаны два имени и адрес в Париже: 82, улица Фобур-Сент-Оноре.

– Как раз в этом квартале располагались в ту пору многие столичные модные дома...

– Да-да. Одна фамилия в записке была Вальтенер, другая – Пакен. «Пакен» – это в честь Жанны Пакен, легендарного кутюрье первой половины двадцатого века. Её модный дом был одним из центров от-кутюр Парижа. Туда-то, как утверждала гадалка, и должен был меня ввести некто по фамилии Вальтенер. Фантастика какая-то!.. А тогда мне, двадцатилетнему, всё казалось в порядке вещей. Приехав в Париж, которого совершенно не знал, я ощупью направился в поисках заветного дома на Фобур-Сент-Оноре. Дошёл до какой-то красивой улицы и, потеряв надежду добрести до нужного адреса, спросил у первого попавшегося, где дом 82. «Да вот же он! – указал мне пожилой господин в шляпе. – А кого вы там ищете?» Не чувствуя подвоха, отвечаю: «Я приехал к моему другу, месье Вальтенеру». О ужас! «Вы – лжец или мошенник, молодой человек, – отрезал незнакомец. – Моя фамилия Вальтенер, и я вас вижу в первый раз». Главное – результат: Вальтенер, и в самом деле оказавшийся фигурой влиятельной, привёл меня в «Пакен». Мои эскизы понравились французским художникам по одежде (слова «дизайнер» тогда и в помине не существовало), и я вскоре стал настоящим парижанином.

– В начале двадцатого века с Жанной Пакен активно сотрудничал замечательный русский театральный художник Леон Бакст. А в конце войны в модный дом «Пакен» в роли главного творца идей пришёл Кристиан Диор...

– Диор взял меня на самую незначительную должность – раскройщиком, – но очень быстро он почувствовал мой творческий потенциал и, когда начал работать самостоятельно, приблизил к себе. Я месье Диору благодарен. Он не мешал мне расти, развивать мои идеи. Было заметно, что платья, предлагаемые женщинам Диором и Эльзой Скиапарелли, в чьём модном доме я тоже одно время работал, непрактичны, вычурны и претенциозны. Придя в ресторан в таком наряде, женщина была вынуждена занимать сразу два стула, не говоря уже о том, чтобы проехаться в нём в метро или полететь в самолёте. Автомобили становились всё меньше, а платья у Диора – всё больше... Я был первым, кто объявил: «Долой от-кутюр, роскошь для избранных! Да здравствует прет-а-порте, мода для всех!» К тому же благодаря Диору я попал в мир кино. В 1945 году Жан Кокто принялся снимать «Красавицу и чудовище», и я стал в этой картине, сделавшейся сегодня хрестоматийной классикой, художником по костюмам.

– Вы знаете, месье Карден, Жан Маре как-то рассказал мне историю о вашем знакомстве с Кокто...

– О, Жан Маре был моим хорошим другом!.. Наверняка он поведал вам историю о том, как в первые дни съёмок «Красавицы и чудовища» Кокто захотел примерить костюмы, созданные для Маре, а он уехал в Швейцарию. И тогда Жан Кокто заметил меня: «У этого парня такая же фигура, как у Маре». Всё кончилось тем, что на мне начали примерять костюмы для Маре. Мы быстро сдружились с Кокто. После триумфа «Красавицы и чудовища» я работал вместе с ним и в других его картинах. В том числе и в таком великом фильме, как «Орфей». Ах, какие это были прекрасные годы! Как мы только не чудили: Кокто, Маре и я... Весь ночной Париж был наш.

– Мне кажется, что с Жаном Маре вас ещё объединяло упорное отрицание полезности спорта. И Маре, выполнявший рискованные трюки без дублёров, и вы, выдерживавший невероятные физические нагрузки при подготовке модных дефиле, придерживались принципа Уинстона Черчилля: «Ноу спорт!» Или это лишь досужие выдумки?

– Это чистая правда. И у меня, и у Маре жизнь всегда была настолько разнообразной, что на праздное мельтешение в физкультурном зале времени не оставалось. Убеждён, главная сила человека кроется во внутренней энергии. Деловой тренинг, чем, по сути дела, и является интересная работа, сопряжённая с переменой занятий, лучшая замена гимнастическим упражнениям. К тому же я никогда не курил и практически не употребляю алкоголя. Конечно, могу продегустировать бокал шампанского под моим брендом, но пить крепкое спиртное – нет, увольте!

– Вернёмся к кино. Не хотелось ли вам самому стать актёром?

– Я всегда ощущал себя человеком кино, театра, балета. Зря, что ли, я учился в Париже на актёрских курсах «Симон»? Как художник по костюмам я работал с великими режиссёрами, скажем, с Лукино Висконти. Но сам в кино я снялся лишь один раз. Это было в середине семидесятых. Картина называлась «Жоанна Франческа». Я играл в ней посла Бразилии, и моей партнёршей была Жанна Моро... Впрочем, это произошло гораздо позже моих дебютов в кино и требует отдельного рассказа. А пока я вышел из-под опеки Диора и начал собственное дело. Первое время разрабатывал театральные костюмы. Весьма успешно, надо сказать. Неспроста моими клиентами были многие тогдашние звёзды: Морис Шевалье, Мистингетт, Жан Маре... Однако амбиции мои шли куда дальше изготовления сценических туалетов для певцов и актёров. Я хотел создавать предметы роскоши, доступные для всех. Первая же моя коллекция – так называемые платья-шары – стала в 1953 году оглушительным успехом. А через четыре года меня приняли в Синдикат высокой моды после представления полной коллекции одежды из 120 моделей, оригинальность которой поразила всех.

Да, когда-то я был самым молодым французским кутюрье, а теперь считаюсь патриархом... Истинный успех выражается не в привилегиях, предоставляемых человеку по мере его продвижения по карьерной лестнице, а в народной популярности. Сегодня каждый человек на земле, включая папуасов и эскимосов, непременно имеет у себя что-нибудь с моим брендом.

– Путь вашей марки в нашу страну вовсе не был устлан красным ковром.

– В первый раз я побывал в Советском Союзе в 1963-м. Честно говоря, мне давно хотелось понять, что такое «коммунистический рай», о котором столь много говорили и писали мои друзья Луи Арагон, Эльза Триоле, Пабло Пикассо... Но идти в посольство СССР за визой я боялся: чего только не придумают против модного художника эти красные комиссары?! Помогла моя хорошая знакомая знаменитая художница Надя Леже. Уроженка Белоруссии, вдова великого мастера живописи Фернана Леже, она подарила мне входной билет на огромное советское культурное пространство. Во-первых, пошла вместе со мной за визой в посольство на улицу Гренель. Там нас принял сам посол Сергей Виноградов, обласкал и сразу выдал визу. А во-вторых, Надя Леже организовала встречу в Москве с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой. После этого рандеву моё пребывание в Москве пошло как по маслу. Но меня поразили мрачность коммунистической столицы, боязнь людей общаться с иностранцами, серость толпы на улицах... Однако такова уж ваша страна, что побывавший в ней хотя бы раз не может не захотеть вернуться туда. Я начал периодически летать в Москву и со временем нашёл в ней много хороших друзей: Майю Плисецкую, Родиона Щедрина, Андрея Вознесенского, Зою Богуславскую, Марка Захарова... Помню, увидел в «Ленкоме» «Юнону и Авось» и вышел из зала весь в слезах. Решил привезти спектакль в Париж. А на дворе 1983 год. Из Парижа после шпионского скандала высылают 47 советских дипломатов, на Дальнем Востоке сбивают южнокорейский боинг... В Париже все внушают мне: «Ты сумасшедший! Ты провалишься...»

А я привёз в Париж восемьдесят актёров театра, носящего имя Ленина, и пресыщенная французская публика не отпускала их со сцены! И вот тогда мне подбросили письмо с угрозой спалить мой театр «Эспас Карден» (в 2016 году Карден перестал быть его владельцем из-за окончания концессии на помещение бывшего «Театр дез Амбассадер». – Прим.), где проходили спектакли Театра Ленинского комсомола. Что мне оставалось делать? Я выступил в прессе с открытым письмом: «Политикой не занимаюсь. Лишь дружу с советским народом, служа искусству». Я всегда ставил человеческие отношения над деньгами. «Если выбираешь деньги – проигрываешь» – вот один из моих жизненных принципов. Да и что я мог заработать на «Ленкоме»? Я только вложил в гастроли театра на Западе – во Франции, а затем в Америке – немереные средства. И ни капли не жалею.

– Но к вам же благоволили советские власти... Многие фабрики производили в СССР вашу продукцию.

– В Москве у меня были контакты на уровне различных министров. Помогать они мне не помогали, но роялти не платили, спасибо за то, что палок в колёса не вставляли. Когда я собрался повезти «Ленком» в Америку, мне заявили в советских высоких кабинетах: «Это невозможно! В США нас не пустят...» Я ничего не обещал, только сказал: «Попробую». И при аншлаге «Ленком» выступал в Соединённых Штатах, включая и Бродвей, три месяца.

– Да вы революционер!

– Нет, я – дипломат в лучшем смысле этого слова. Дипломат человеческих отношений. Я не левый и не правый, я просто независимый... А Майя Плисецкая! Сколько спектаклей этой дивы балета я организовывал в «Эспас Карден»... А Андрей Вознесенский! Сорок лет мы дружили, а познакомились, когда он давал свой первый вечер поэзии на подмостках моего театра.

– А с Владимиром Путиным вы общались?

– Неоднократно. Он – человек стильный. А ведь именно стиль главное в нас. Класс, стильность – вещь ужасно своеобразная: этого не приобретёшь, или это у тебя есть, или нет... А в Путине виден природный класс. Интересная деталь: при одной из наших встреч он признался мне, что был вместе с женой на Красной площади 4 июля 1991 года, когда проходил показ пятидесяти моих моделей перед 200-тысячной советской аудиторией. Путин передал мне ощущения, которые испытал тогда и я сам. Это было невероятное зрелище: по Красной площади вместо танков и ракет дефилировали красивые женщины!..

– Зачем вы купили замок маркиза Донасьена-Альфонса-Франсуа де Сада в Лакосте? Помню, лет тридцать назад я был в Провансе и видел развалины этой махины. Представляю, сколько денег вы вбухали на восстановление замка.

– И сам не знаю, зачем я это сделал. Захотелось. Я купил ещё и дворец Казановы в Венеции... Так порой приобретают безделушку. Другое дело, что я быстро увлёкся новым проектом: не только отремонтировал исторический замок, но и приобрёл множество зданий вокруг, организовал в Лакосте фестиваль искусств. Мне свойственно увлекаться.

– Так же шутя вы в 1981-м приобрели и Maxim›s – культовый ресторан на улице Руайяль в Париже? Его изысканность стала такой же мировой легендой, как и его навесы-маркизы цвета бордо.

– С Maxim›s у меня связана презабавнейшая история. В 1946 году, едва приехав в Париж, я познакомился с Саша Гитри. Великий драматург и актёр привёл ко мне в салон на примерку Эльвиру Попеско. Легендарная актриса осталась так довольна платьем, которое я создал для неё, что пригласила в знак благодарности в Maxim›s. Заказала всё самое лучшее. Естественно, мы оказались в центре внимания зала – все смотрели на звезду кино... Мне же особенно понравилось незнакомое ранее рыбное блюдо, которое нам принесли в хрустальной вазочке, утопленной во льду. Я взял изящную ложечку, бывшую в вазочке, и с аппетитом принялся есть прямо из неё. Через некоторое время заметил, что наша беседа с Попеско сошла на нет. Актриса с восхищением, смешанным с ужасом, смотрела на меня своими огромными тёмными глазами: «Мой друг, знаете ли вы, сколько это стоит?!» Оказывается, это была русская чёрная икра. А я её и в глаза раньше не видывал! Подобного стыда я никогда в жизни больше не испытывал... А лобное место моего давнишнего позора я на всякий случай приобрёл. Признаюсь, всегда мечтал об этом. После того как уйду в мир иной, марка «Пьер Карден» растает в космосе, а бренд Maxim›s, размноженный мной на всех континентах, останется в веках.

– Задумались о вечном? Уж не в связи ли с этим решили распроститься с созданной вами империей, продать её?

– Я лишь песчинка в этом мире и скоро уйду, несмотря на то что меня, первого кутюрье, принятого в Институт Франции, называют бессмертным. (Карден очень переживал, что на его чествование в Институте Франции из коллег-кутюрье пришёл только Жан-Поль Готье. – Прим.) Вы знаете, о чём я больше всего жалею в мои без малого сто лет? О том, что не сделал ребёнка. Я любил потрясающих женщин. Пять лет мы жили как страстные любовники с Жанной Моро, одной из самых ярких женщин века. А моя любовь с Хироко, японской художницей, при одном виде которой люди падали на колени, ибо она была похожа на Мадонну!.. Словно Пигмалион, я создавал десятилетиями женскую красоту, а сам остался без наследника. Я уникален потому, что категорически независим. Но при этом мне некому оставить мир, который я сотворил...

– И вы решили разрубить этот гордиев узел, продав разом вашу гигантскую империю? И какова же цена?

– Миллиард евро. Исхожу из простой логики. Я присутствую в ста странах с тысячей продуктов под моей маркой, если я продам каждый из них за десять миллионов, получится искомая сумма. Это пустяки!.. Моё имя весит как минимум в десять раз больше. Говорят об американцах, арабах и китайцах, нацеливающихся на покупку моей группы. Но о русских – ни слова... А зря! Вашим олигархам, вместо того чтобы скупать на Западе футбольные команды, яхты и конные заводы, не лучше ли задуматься о прекрасном? Только его сохранит история в памяти потомков.

Пьер Карден – имя, известное всему миру. Когда имеются в виду его изделия, под этим всегда подразумевается безупречный стиль, хороший вкус, несомненное качество и свежесть и актуальность идей. Он на протяжении всей своей жизни творил красоту и сделал роскошное доступным для многих. Ушел великий мастер, ушла эпоха, но остались коллекции, гениальное творчество и добрая память о человеке, который так ярко заявил о себе в индустрии моды.

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