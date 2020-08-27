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Самые богатенькие женщины России — кто они?

По инф. polit.ru   
27 Августа 2020 г.
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Жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, президент девелоперской компании Inteco Management Елена Батурина по итогам I полугодия 2020 года заняла первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes.

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

По данным издания, ее состояние оценивается в $1,3 млрд. Впервые Батурина возглавила рейтинг Forbes в 2012 году и не уступала свое место до 2019 года, когда лидером по доходам стала генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Сейчас Бакальчук занимает вторую строчку рейтинга, ее состояние составляет $1,1 млрд. На третьем месте — Екатерина Федун, дочь второго крупнейшего акционера компании «Лукойл» Леонида Федуна. Ее состояние оценивается в $700 млн.

Четвертую строчку рейтинга занимает Татьяна Ковальчук ($600 млн), которая совместно с мужем Юрием Ковальчуком контролирует 32,3% страховой компании «Согаз».

Топ-5 замыкает экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева, состояние которой также оценивается в $600 млн.

В десятку также вошли предприниматель Ольга Белявцева ($500 млн), Лилия Ротенберг ($500 млн), Татьяна Кузнецова ($450 млн), Евгения Гурьева ($400 млн), Наталья Луценко ($400 млн) и Мария Шарапова ($200 млн).

  • Forbes отмечает, что богатство женщин по всему миру в последние годы растет быстрее богатства мужчин. По данным исследования консалтинговой компании BCG «Women in Wealth», к концу 2019 года женщины владели 32% от мирового объема капитала, то есть $70 трлн. Половина этих денег принадлежит женщинам в Северной Америке — $35 трлн. В Европе женщины владеют $14 трлн, в Азии — $13 трлн.
  • Российские женщины находятся на 11 месте по уровню благосостояния и владеют капиталом на сумму $320 млрд. За последние три года россиянки стали богаче на 8,9% — этот показатель выше, чем в среднем по миру (6,1%).

А как обстоят дела у мужчин-богачей в России? Вот что можем рассказать на эту тему:

  • За прошлый год больше всего нарастить состояние удалось одному из основных совладельцев «Норникеля» Владимиру Потанину, председателю правления НОВАТЭКа Леониду Михельсону и совладельцу ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову.

Polit.ru

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