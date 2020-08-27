Самые богатенькие женщины России — кто они?

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, президент девелоперской компании Inteco Management Елена Батурина по итогам I полугодия 2020 года заняла первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes.
По данным издания, ее состояние оценивается в $1,3 млрд. Впервые Батурина возглавила рейтинг Forbes в 2012 году и не уступала свое место до 2019 года, когда лидером по доходам стала генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.
Сейчас Бакальчук занимает вторую строчку рейтинга, ее состояние составляет $1,1 млрд. На третьем месте — Екатерина Федун, дочь второго крупнейшего акционера компании «Лукойл» Леонида Федуна. Ее состояние оценивается в $700 млн.
Четвертую строчку рейтинга занимает Татьяна Ковальчук ($600 млн), которая совместно с мужем Юрием Ковальчуком контролирует 32,3% страховой компании «Согаз».
Топ-5 замыкает экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева, состояние которой также оценивается в $600 млн.
В десятку также вошли предприниматель Ольга Белявцева ($500 млн), Лилия Ротенберг ($500 млн), Татьяна Кузнецова ($450 млн), Евгения Гурьева ($400 млн), Наталья Луценко ($400 млн) и Мария Шарапова ($200 млн).
Forbes отмечает, что богатство женщин по всему миру в последние годы растет быстрее богатства мужчин. По данным исследования консалтинговой компании BCG «Women in Wealth», к концу 2019 года женщины владели 32% от мирового объема капитала, то есть $70 трлн. Половина этих денег принадлежит женщинам в Северной Америке — $35 трлн. В Европе женщины владеют $14 трлн, в Азии — $13 трлн.
Российские женщины находятся на 11 месте по уровню благосостояния и владеют капиталом на сумму $320 млрд. За последние три года россиянки стали богаче на 8,9% — этот показатель выше, чем в среднем по миру (6,1%).
А как обстоят дела у мужчин-богачей в России? Вот что можем рассказать на эту тему:
За прошлый год больше всего нарастить состояние удалось одному из основных совладельцев «Норникеля» Владимиру Потанину, председателю правления НОВАТЭКа Леониду Михельсону и совладельцу ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову.
В Иране в ходе полицейской операции, направленной против незаконных археологических раскопок, обнаружена крайне редко встречающаяся медная монета, относящаяся к периоду процветания древнего царства Элам.
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна обвинений.
Общая прибыль вьетнамских лицензированных казино по сравнению с 2018 годом увеличилась. Повышение произошло на 60%. За прошлый год всю сумму оценивают в 108 млн долларов. В отчете Министерства финансов страны учтены показатели местных игорных заведений. Раньше в казино Вьетнама играть можно было только интуристам, затем запустили пробный проект в отношении местных жителей. Им разрешили играть наравне с гостями из-за рубежа.
Иметь сосуды как у молодого человека – это ли не мечта многих людей старшего возраста, да и порой у тех, кто помладше тоже? А секрет знает блогер Марк Робертович Покровский, который ведет свою страничку на платформе Яндекс Дзен. Профессионалу-диетологу уже 73 года, но он не только активно занимается собственным здоровьем, но и делится своим полезным опытом с другими людьми.
Жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, президент девелоперской компании Inteco Management Елена Батурина по итогам I полугодия 2020 года заняла первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes.
Младшего сына Александра Лукашенко, Николая, которому в конце августа исполняется 16 лет, обсуждают не меньше, чем его отца-диктатора. Еще несколько лет назад Лукашенко-старший собирался сделать его своим преемником, а теперь называет оппозиционером.
Уход за состарившемся членом семьи – проблема, с решением которой сталкиваются многие молодые люди. Те, кто всю жизнь трудился и заботился о благосостоянии своих детей и внуков в преклонном возрасте нуждаются во внимании и заботе. Но к сожалению, иногда обстоятельства складываются таким образом, что обеспечить достойный уход за близким пожилым человеком не получается. Что же делать? Ведь решать проблему нужно безотлагательно.
Посмотреть Москву хотят многие. И эту мечту обязательно нужно осуществить. Ведь столица России того стоит. С каждым годом она ставится всё ярче, красивей, интересней и современней. Туристов в Москве хорошо привечают. Для них открыты гостиницы, отели, хостелы – в общем, предложения есть на любой вкус и кошелек.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.