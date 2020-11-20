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Ритуальщики тоже борются за экологию: начали гробы из картона делать
По инф. Российской газеты   
20 Ноября 2020 г.
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Экогробы из плотного сотового картона начали предлагать родственникам усопших наряду с традиционными деревянными гробами для захоронений и кремации.

В Крыму начали продавать пятикилограммовые экогробы из картона

Об этом заявил руководитель Крымской национальной мемориальной компании Михаил Ремез.

По его словам, компания готова на начальных этапах изготавливать до ста экогробов в неделю.

— Мы приобрели необходимое оборудование, доработали конструктив и начали производство таких изделий, — отметил Михаил Ремез. — Внешне они не отличаются от традиционных деревянных, достаточно прочны и могут быть выполнены под индивидуальные требования заказчиков. В части экологии они имеют значительное преимущество при любом способе погребения умершего. Мы приняли решение, что с каждого проданного экологически чистого изделия будем откладывать часть денежных средств, чтобы в будущем их направить на высадку новых деревьев в Крыму.

Во время кремации экогроб сгорает в течение трех-пяти минут в отличие от традиционных деревянных и таким образом существенно снижается потребление древесины для захоронения. Еще одно преимущество — экологичные картонные гробы обладают гидроизоляцией и позволяют выдержать вес до 120 килограммов. Масса самого гроба — не более пяти килограммов.

  • На сайте компании говорится, что экогробы подходят для любых видов погребения, в том числе классического захоронения в землю. По словам производителей, при создании ритуальных изделий они используют только безопасные, экологически чистые краски и материалы, а вместо гвоздей для закрепления верхней крышки гроба предусмотрены заглушки. Кроме того, компания предлагает широкие возможности дизайнерских решений, с самостоятельной подготовкой и выбором модели, цвета, декора или принта.

Ранее вице-мэр Симферополя Владимир Паринов заявил, что имеющихся кладбищ уже недостаточно для захоронений, хотя действующие погосты сейчас занимают 175 гектаров муниципальной земли. Власти подыскивают места для новых захоронений. Частично снимает проблему единственный работающий в Крыму крематорий под Симферополем. Также предполагается строительство стены для урн колумбария.

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