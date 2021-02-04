Актер Игорь Ливанов: В мои планы не входило поступление в театральный

«Господа офицеры», «72 метра», «Грозовые ворота», «Всё золото мира» – все эти фильмы объединяет участие в них актёра Игоря Ливанова. Его герой – пожалуй, тот, кто больше всего необходим нашему времени: мужественный, порядочный, интеллигентный, надёжный. В этом актёре уживаются редко сочетаемые вещи. С одной стороны, служба в морской пехоте, занятия боксом и таэквондо. С другой – каждое утро Игорь Евгеньевич начинает с того, что поливает на балконе свои любимые фиалки и кормит рыбок в аквариуме. При внешнем спокойствии и холодности актёр чрезвычайно эмоционален и совершенно не скрывает, что в некоторых ситуациях может даже расплакаться. О многом он сам рассказал в своём монологе.

Город детства, первая любовь, всё серьёзно

Я родился и вырос в Киеве. В городе с узкими улочками и ни на что не похожим колоритом его обитателей. Киев – почти Одесса, но только более патриархальный. У меня навсегда в памяти останутся запахи этого удивительного города... Необычная свежесть в сочетании с солнцем. А ещё... шампиньоны, которые росли под асфальтом и прорывались наружу. И я их собирал. И конечно же, дворы, в которых были двухэтажные переходы по галерее, где было много квартир. Люди знали друг друга и без звонка заходили в гости. Дом моего детства находился в центре города, а из окон можно было видеть Софийский собор. Но у нас была не отдельная квартира – коммуналка. Очень хорошо помню свою соседку... Софа Поккерткукуй. Смешная фамилия. У неё было пятеро детей, и все разных национальностей. А ещё к ней приезжала мама. У неё, у этой мамы, была одна нога, и я её воспринимал как пирата. Только попугая на плече не хватало. Наши соседи – люди со своим шумным колоритом. Но шум вскоре закончился. Муж Софу выбросил с балкона, после того как он её достал абсолютно... или она его. Вот так мы жили. Лет в шесть я начал понимать, что на улице есть свои законы. И их нельзя нарушать. Никогда не был изнеженным ребёнком. Ходил и дрался на улице. Дружил на улице. И вспоминаю это с теплотой. Удивительное чувство мальчишеского братства. Стояли стенка на стенку. Но нужно было уметь драться. Для того чтобы чувствовать себя защищённым, я пошёл заниматься боксом. И преуспел в этом. Провёл много боёв, но проиграл лишь единожды. Кстати, мне пророчили прекрасное будущее в спорте, но судьба преподносит сюрпризы...

Мои родители работали в кукольном театре Киева. Они дружили с Образцовым и Лавровым. Но меня совершенно не привлекал кукольный театр! Мне он казался безликим! Да и стоять за ширмой меня не впечатляло. И в целом театром я не бредил. У моих родителей были воспитанники, и они прививали им любовь к театру. И мне прививали. Помню, первый раз я появился на телевидении в три года. Играл ёжика. Мало что помню, но некоторые ощущения остались в памяти: камера, зелёные и красные огоньки. Помню, что меня это тяготило. Не хватало свободы. Да! Моя первая любовь – свобода! С детства она была для меня всем! Ещё мальчишкой ценил свободу личную и творческую. Всё серьёзно! Я, например, был хорошим учеником, но мог и конфликтовать с плохими педагогами. Если учитель давил на меня, то хотелось вырваться из этого плена. До сих пор я отказываюсь общаться с плохими людьми. Как я их распознаю? Интуитивно!

По стопам брата, взрослая жизнь

В мои планы не входило поступление в театральный. Я мечтал о физкультурном институте. Но в моей семье считали, что быть спортсменом – несерьёзно. И если бы не мой брат Аристарх, который уже окончил театральный институт и работал в профессиональном театре, то я бы никогда не стал артистом. Дело в том, что папа всегда с уважением говорил о брате: «Он артист! Артист Аристарх Евгеньевич Ливанов!» И в этом чувствовалась такая гордость! Конечно же, я хотел, чтобы и мной гордились! Да и мама попросила меня подумать о профессии актёра. А маме я отказать не мог!

И вот я в Ленинграде. Подал документы, как и мой брат, в ЛГИТМиК. Помню, что совершенно не волновался! Хотя на место было 350 человек! В приёмной комиссии сидел Игорь Олегович Горбачёв. И именно Игорь Олегович набирал курс. Он был мой кумир, я его видел в спектакле «Хлестаков» (блистательная работа), в фильме «Операция «Трест»». Такой знакомый и близкий! Чего же мне бояться? Я читал какие-то басни, стихи, прозу. Мне кто-то из приёмной комиссии сказал, что нужно подстричься покороче, я подстригся. А потом увидел себя в списках студентов! Да, легко и просто! Скажу честно, что если бы провалил экзамены, то совершенно бы не переживал. Когда я увидел себя в списках, то подумал: «Что мне с этим теперь делать?» Но нужно же было учиться. Стал себя морально приучать к профессии актёра. Конечно, были моменты, которые меня угнетали! Да. Профессия актёра – невеста на выданье. Ходят женихи-режиссёры и решают, взять – не взять, дать роль – не дать роль. Мне, как человеку, который любит свободу...

Но учиться мне нравилось. Я был безумно рад, что нам преподают замечательные педагоги, которые показывают настоящую жизнь. Иногда ведь жизнь – театр? А театр – настоящая жизнь...

Муж, театр, боль

К окончанию института я был уже женатым человеком. На однокурснице. Я называл её Запятой. Танюша была открытой, прямой, честной девушкой. Если что-то не по душе, то не смолчит, а поставит свою «запятую». Мне она очень нравилась, но я долго не решался к ней подойти. Видимо, и я нравился Танюше, но уж очень был нерешительным. Однокурсники видели, что мы симпатизируем друг другу, и постоянно подшучивали над нами. Всё изменил мой день рождения. В комнату общежития набилось много студентов. Мы веселились, танцевали, смеялись. Татьяна села рядом со мной, и... всё! С этого момента мы не расставались! Поженились в Ленинграде. Нашими свидетелями были Миша Боярский и Лариса Луппиан.

Но вот институт окончен. Пора искать работу в театре. Мы показывались с Татьяной в нескольких питерских театрах. Меня брали в труппу, а её нет. Конечно, я не мог принять предложения. Я же человек семейный. Нас приняли в ульяновский ­театр.

Как уже говорил, терпеть не могу давления на себя. Помню, что первый день в театре начался с «партийного слова»: пришли местные чекисты, которые стали запугивать актёров, что их ждёт, если у них найдут запрещённую литературу. После такой «лекции» я высказал своё отношение к сказанному, и мне не стали давать ролей! Что делать? Прозябать? Пытался перевестись в другой театр! Даже обращался в Министерство культуры. Но был такой закон – отработать два года по распределению. Но как отработать? Нашёлся и другой вариант – армия. Я недолго раздумывал: отправился в военкомат! И уже через неделю служил на Дальнем Востоке. Попал в элитную часть – морская пехота.

После армии я работал в театре Ростова. Считаю, что годы работы там – прекрасная актёрская школа! В первый же сезон сыграл 11 ролей! Чуть позже меня задействовали в изумительных спектаклях: «Жестокие игры», «Дон Жуан». Я работал, работал, работал. И это было счастье! Когда актёр эмоционально на подъёме, то ему и везёт! Моя карьера резко пошла в гору. Однажды пришёл в театр, а там для меня письмо – приглашение приехать на «Мосфильм» на пробы в картину «Безответная любовь». И я получил роль. Не успели закончиться съёмки, как меня приглашают на главную роль в фильме «Мерседес» уходит от погони». Меня приглашали на роли благородных и честных героев. И это было приятно.

Москва

Скажу, что столица не встретила меня радужно. Роли на меня не сыпались, да и театр распахнул свои двери не сразу. Жил в общежитии студии «Мосфильм». Долго жил. Иногда приходили мысли: «Что я тут делаю?» Но судьба награждает тех, кто умеет ждать. Наступили 90-е. Считаю, что именно они принесли мне популярность. Меня пригласили в картину «30-го уничтожить». Сыграл, как всегда, положительного героя, а в главной отрицательной роли снялся мой брат Аристарх Ливанов.

Я совершенно уверен, что у каждого актёра есть свой час. Непременно! Но сказать, что я живу ради работы, – нет. Хотя к съёмкам, ролям готовлюсь очень тщательно. Просыпаюсь утром, и происходит какое-то переключение, начинаю думать о съёмках или вечернем спектакле. Проигрываю роль в себе. К вечеру вдруг возникает ощущение полной энергетики. Нет усталости, нет плохого настроения. То есть должна быть энергетика, когда ты смотришь в зал – и зал твой! В актёре это должно присутствовать!

Меня журналисты часто спрашивают: «Ваши друзья – актёры?» Я могу назвать только одного друга – Володя Стеклов. Остальные мои друзья – не актёры, но они всегда придут на помощь, если в том возникнет необходимость. Меня защищают вера и ангел-хранитель. Никогда не завидовал другим, не переходил дорогу, не выбивал роли. Актёр должен соперничать на пробах, но делать мерзости коллегам – недопустимо!

«Посольство», и немного о личном

Недавно на экран вышел сериал «Посольство». Кто-то из критиков написал: «Российская сериальная индустрия делает попытки слезть с иглы псевдоисторических драм и любовных историй. И пример тому – сериал «Посольство». В этом есть зерно истины. Это политический сериал о любви. История жизни дипломатов. Очень хотелось выделить из общего негативного потока людей, которых можно назвать реальными героями. Да, это патриотический фильм, но там много и чисто человеческих историй с чувствами.

На съемках сериала «Посольство»

Сегодня я предпочитаю не говорить о личной жизни. Зачем? Что такое счастье? Ты понимаешь это с годами. Я счастлив, что есть мой близкий человек – жена Ольга. Кстати, супруга не имеет никакого отношения к кино. Счастлив, что есть два сына – Тимофей и Илья. Самое простое человеческое счастье – когда женщина держит на руках ребёнка. Она счастлива, и это не сравнимо ни с чем. А мужчина рядом и знает, что часть его в этих детях. Это абсолютно божественные ощущения!

Кто какими путями попадает в актерскую профессию. Здесь человек, мечтавший о физкультурном институте, волей судьбы стал популярным актером. К чести Игоря Ливанова, что он ярко отыгрывает свои роли и при этом в тишине хранит личное счастье. А вот некоторые представители актерской среды так громко выносят свои житейские истории на публику (не всегда приличные и приглядные), что и смотреть на них после этого в их творческих работах совсем не хочется.

На нашем сайте читайте также:

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...