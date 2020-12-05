Жерлица - перевертыш на ножках или модернизированная снасть крест

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Для изготовления жерлицы нам понадобятся:
инструменты:
дрель с подходящим по размеру сверлом;
ножовка по металлу;
ножницы;
Материалы:
трубка ПВХ или аналог;
металлические стержни или проволока;
разноцветная изолента;
леска 0,25-0,50;
скользящий груз;
пластиковый стопор;
поводок с тройником.
Инструменты и материалы
Ножовкой по металлу отпиливаем сорок сантиметров любой пластиковой трубки диаметром 10-15 мм. Если есть специальный инструмент для откусывания труб, еще лучше. Трубка может быть ПВХ, металлопластик, ПНД – в общем, какая завалялась от последнего ремонта. У меня оставались обрезки металлопластика после подключения бойлера, поэтому на фото такой тип трубки.
Просверленные отверстия
Затем дрелью просверливаем в трубке три отверстия диаметром, совпадающим с толщиной стержней для ножек. Посередине трубки две пары сквозных отверстий со смещением на 90 градусов, и ближе к концу одно рабочее для крепления лески.
Надрез для зажима лески
На конце, ближе к которому просверлено отверстие для лески, делаем поперечный надрез на глубину до сантиметра. Это нам понадобится для фиксации лески после установки жерлицы.
Надрез в трубке жерлицы для зажима лески
Трубка - жерлица с ножками
Вставляем в средние отверстия стержни крест-накрест. Я использовал стержни-подвесы от подвесных потолков. Но подойдут и спицы от велосипеда или зонта, или любая проволока толщиной более двух миллиметров с достаточной жесткостью.
Сигнальная обмотка - сигнализатор поклевки
Противоположный рабочему сигнальный конец жерлицы обматываем разноцветной изоляционной лентой для лучшей визуализации на льду.
Намотка лески на жерлицу
К рабочему отверстию привязываем конец лески и производим ее намотку прямо на стержень. Толщину лески и длину намотки каждый определяет с учетом своих потребностей. У меня, например, леска намотана диаметром 0,3 мм длиной в десять метров.
Груз и стопор на леске
Затем на леску надеваем скользящий груз сообразный с весом будущего живца, так чтобы живец хорошо двигался, но не совершил «сработку» жерлицы. Для ограничения движения груза ставим на леску пластиковый стопор.
Оснастка жерлицы -перевертыша
Заканчиваем монтаж оснастки, привязывая поводок с тройником. Поводок опять же выбирается каждый раз исходя из пресловутых условий ловли. Например, для охоты за налимом металлический не нужен, достаточно поводка из толстой лески или плетенки.
Готовая самоделка
На следующем фотоснимке видны все элементы готовой жерлицы. На ее изготовление с фотографированием ушло не более десяти минут. То есть стандартный комплект на одного человека из пяти жерлиц можно собрать всего за час.
Имитация поклевки
Устанавливать жерлицу нужно так, чтобы рабочая головная часть своим надрезом находилась над центром лунке, тогда при поклевке жерлица переворачивается и уходит в лунку, показывая на свой сигнальный конец.
Транспортный вариант
Для транспортировки жерлицы ножки вынимаются и вкладываются внутрь трубки. Для фиксации на концах стержни загнуты и зажимают стенки. Крючок цепляется за надетую на основание резинку.
Жерлица на льду «До сработки»
Жерлица «После сработки»
Преимущества такой конструкции в простоте быстроте ее изготовления очевидны. Кроме того при ночной ловле в случае сработки конец жерлицы с леской остается подо льдом. Утром, при извлечении рыбы, леска не вмерзает в лед и не обрывается.
К недостаткам можно отнести плохую визуализацию поклевки на глубоком снегу. Приходится пользоваться дополнительными флажками, прикрепляемыми к сигнальному концу жерлицы. Так же увеличено время намотки лески на ось снасти в виду ее малого диаметра.
Случается так, что человека позвали на рыбалку зимой за хищником, щукой или налимом, а жерлиц нет в наличии. В этом случае проявим немного фантазии, поищем подручные материалы и соберем на скорую руку жерлицу-перевертыш на ножках. Идея этой жерлицы также прослеживается в снасти под названием «крест».
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