Зеркало из обычного стекла

На самом деле, для того чтобы сделать зеркало из стекла нужно совсем не много. Есть более профессиональные и дорогостоящие способы, которые предполагают использование разных сортов распылителей (к примеру, серебро и хром) и дополнительного оборудования.

В рамках частного использования они не выглядят рациональными, так как затраты во всех смыслах не дают соответствующего результата.

Проще говоря, стоит ли так много тратить, ради того чтобы сделать зеркало для домашнего интерьера? Пожалуй, лучше выбирать простые и практичные методы, которые доступны каждому и не требуют существенных финансовых вливаний.

Исходные материалы

Используемую смесь для создания зеркала готовят из составляющих, которые легко купить в аптеке или заказать через интернет, в частности вам потребуется:

перчатки для уборки, резиновые;

защитные очки, опционально;

инструменты для обрезки стекла;

моющие смеси для очищения;

дистиллированная вода;

15% гидроксид калия;

25% аммиак;

бутылочка формалина;

азотное серебро.

Помимо этого также могут пригодиться лабораторные весы или иной приспособление для того чтобы отмерить химические компоненты.

Также для создания зеркала, конечно, потребуется стекло. Лучше не использовать старые и чрезмерное тонкие стекла, а в остальном могут использоваться практически любые. Стекла от мебели или иных конструкций вполне сгодятся.

Процесс создания зеркала

Для этого процесса потребуется несколько часов и свободная ванна. После этого потребуется только декорировать полученное изделие:

стекло обрабатывают, обрезают по размеру, зачищают края;

тщательно моют и просушивают;

гидроксидом калия обезжиривают поверхность;

кладут в емкость с дистиллированной водой, которая позволяет не допустить пыли и грязи на поверхности.

готовят смесь из 30 миллилитров воды и 2 граммов азотного серебра, перемешивают, потом каплями добавляют аммиак (100 мл.) и 100 миллилитров воды;

перемешанную смесь оставляют на 20 минут;

останется только 5 миллилитров формалина, которые добавляют завершении;

по стеклу в ванной тщательно и равномерно распределяют имеющуюся смесь

потребуется не более пяти минут, потом излишки смываются водой и оставляют зеркало сохнуть.

Обратите внимание. В завершение, для того чтобы увеличить качество, следует нанести темную краску на зеркальную сторону изделия.

Окончательное высыхание зеркала потребует времени, тут не стоит спешить. Лучше в этот период заняться созданием рамы или иных вариантов декорирования.

Процесс серебрения следует выполнять при температуре не более 25 градусов, в иных вариантах смесь может работать не совсем качественно и не закрепиться оптимальным образом.

Помимо этого в помещении следует, конечно, исключить повышенную влажность и другие мешающие факторы, которые могут создать те или иные неудобства. Даже, если сначала этот процесс кажется трудным, на самом деле налить немного раствора на поверхность и просушить (в естественных условиях или феном, например) стекло не трудно.

По инф. ya-superpuper.com

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