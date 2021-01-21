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Вязание с секретом – способ для создания уникальных вещей
По инф. sam.mirtesen.ru   
21 Января 2021 г.
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Удивительные и необычные аксессуары и предметы интерьерного декора можно получить, освоив всего один прием вязания крючком — обычный столбик. Плотные, не теряющие формы сумочки, декоративные корзинки с ручками и без, вазоны, органайзеры создать самостоятельно под силу даже начинающим мастерицам. Выбранная техника позволяет быстро получить желаемое. Секретов здесь сразу несколько: использование толстых ниток и шнура, который предлагается использовать в качестве основы. В этом случае изделия будут достаточно жесткими для того, чтобы можно было обойтись без каркаса.

Вязание с секретом – способ для создания уникальных вещей

Начинается работа с выбора донышка и его обвязки. Использовать можно как готовые донышки, так и вырезанные самостоятельно. В последнем случае придется самостоятельно дополнить их техническими отверстиями. Удобнее всего сделать это при помощи дырокола. С первой протянутой через техническое отверстие петли начинаем вязать столбик. Особенность обвязки заключается в том, что на каждую из дырочек приходится по 3 столбика, основания которых сходятся в одном месте.

2

Когда донышко полностью обвязано, делаем соединительную петлю, просто пропустив крючок с надетой на него рабочей петлей через первый столбик вязания и протащив рабочую нить за один раз через обе петли.

3

Вымерив размер донышка, нарезаем веревку на куски, соответствующие его периметру, и скрепляем при помощи скотча. Количество фрагментов будет равным количеству рядов вязания.

4

Дальше все сводится к вязанию обычных столбиков без накида с той разницей, что внутри столбика будет находиться шнур.

5

Важно, чтобы шнур не был перекручен. Примечательно и то, что используя один и тот же прием можно получить разную фактуру. В этом изделии при обвязке крючок вводится под внешнюю полупетлю верхушки столбика предыдущего ряда. Фактура в результате напоминает уложенные один на другой обруча.

6

Тот же узор выглядит иначе, когда крючок вводится под внутреннюю полупетлю столбика. Оставшиеся снаружи полупетли образуют четкую линию, и фактура полностью изменяется.

7

Детальнее об обвязке шнура:

Крючок вводится с внешней стороны изделия в петлю, находящуюся под шнуром.

8

Рабочая нить протаскивается через петлю и выводится наружу. Таким образом на крючке находятся одновременно 2 петли. Дальше следует захватить крючком рабочую нить и протянуть ее через обе петли. В результате столбик будет провязан, а на крючке останется вновь образованная петля.

9

Дойдя до конца ряда, делаем соединительную петлю, а затем добавляем очередной шнур-основу для создания следующего ряда.

10

В последнем ряду вязания поступаем иначе: обрезав рабочую нить с учетом запаса, продеваем ее в иглу. Находим первую петлю ряда и вводим иглу под нее.

11

В результате как бы образовалась внешняя полупетля цепочки. Теперь нужно пропустить иглу через середину последнего связанного звена. В результате цепочка закроется. Дальше остается лишь обработать край рабочей нити при помощи зажигалки и протянуть ее через несколько петель с изнаночной стороны, чтобы спрятать внутри.

12

Готовые изделия можно дополнить ручками, кисточками, декорировать при помощи кожаных вставок или накладной аппликации. Используя эту технику легко сделать все: от интерьерного декора или сумочки-клатча до вместительных коробов и корзин.

Больше подробностей, касающихся техники вязания, в видео ниже:

По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Вязание с секретом – способ для создания уникальных вещей
    Удивительные и необычные аксессуары и предметы интерьерного декора можно получить, освоив всего один прием вязания крючком — обычный столбик. Плотные, не теряющие формы сумочки, декоративные корзинки с ручками и без, вазоны, органайзеры создать самостоятельно под силу даже начинающим мастерицам. Выбранная техника позволяет быстро получить желаемое. Секретов здесь сразу несколько: использование толстых ниток и шнура, который предлагается использовать в качестве основы. В этом случае изделия будут достаточно жесткими для того, чтобы можно было обойтись без каркаса.
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