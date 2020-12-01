Всего лишь подарочный пакет, но поразительно красиво

Если на носу какой-либо праздник, и хочется порадовать любимых подарком, сделанным своими руками, тогда обратите внимание на эту идею. Кажется, всё очень просто, но результат поразительный! Порадуйте маму или подругу красивым подарком от души.

У подарочного пакета выньте ручки. Также подготовьте гипс, разведенный водой, и какую-нибудь коробку, дно которой примерно совпадает с дном подарочного пакета. Залейте разведенный водой гипс в коробку (например, упаковка от овсяных хлопьев, корма для котов и т. д.). Дождитесь застывания и поставьте в пакет. Утяжелитель готов!

В пенопласту приклейте гофрированную зелёную бумагу.

Сам пенопласт приклейте к коробке внутри пакета.

Теперь внутрь пенопласта можно вставить всё, что душе угодно: самодельные цветы из гофрированной бумаги, различный флористический декор и т. д.

Красиво и нежно! Цветочная композиция своими руками в подарок.

Подробнее о том, как сделать красивую цветочную композицию с помощью подарочного пакета, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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