Всего лишь подарочный пакет, но поразительно красиво

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Если на носу какой-либо праздник, и хочется порадовать любимых подарком, сделанным своими руками, тогда обратите внимание на эту идею. Кажется, всё очень просто, но результат поразительный! Порадуйте маму или подругу красивым подарком от души.
У подарочного пакета выньте ручки. Также подготовьте гипс, разведенный водой, и какую-нибудь коробку, дно которой примерно совпадает с дном подарочного пакета. Залейте разведенный водой гипс в коробку (например, упаковка от овсяных хлопьев, корма для котов и т. д.). Дождитесь застывания и поставьте в пакет. Утяжелитель готов!
В пенопласту приклейте гофрированную зелёную бумагу.
Сам пенопласт приклейте к коробке внутри пакета.
Теперь внутрь пенопласта можно вставить всё, что душе угодно: самодельные цветы из гофрированной бумаги, различный флористический декор и т. д.
Красиво и нежно! Цветочная композиция своими руками в подарок.
Подробнее о том, как сделать красивую цветочную композицию с помощью подарочного пакета, смотрите в видео ниже:
Если на носу какой-либо праздник, и хочется порадовать любимых подарком, сделанным своими руками, тогда обратите внимание на эту идею. Кажется, всё очень просто, но результат поразительный! Порадуйте маму или подругу красивым подарком от души.
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