Восемь новогодних подарков своими руками

Новый год прежде всего ассоциируется с подарками! Их очень увлекательно выбирать, но делать своими руками еще интереснее. Идей великое множество. Это могут быть как достаточно крупные вещи, так и милые мелочи. Главное, чтобы они доставили радость тому, кому мы подарим их.

Материалы для изготовления подарков тоже очень разнообразны. Оглянитесь вокруг – наверняка найдете массу интересного, ведь вы помните, что наибольшего эффекта можно достичь, применяя необычные «материалы». Но есть и другой, не менее интересный вариант – декорирование готовых предметов.

Делать подарки своими руками очень интересно

Для изготовления новогодних подарков нужен запас времени – обычно это 2-3 дня. Но бывают разные ситуации. Так, что делать, если до праздника остался всего лишь час? Проблему решат специальные экспресс-подарки – прекрасные, эффектные вещи, которые вы вполне подготовите за это время! Среди представленных ниже вы найдете как раз такие, они отмечены словом «экспресс».

Лучший способ изготовления «скоростных» подарков – декупаж. Ведь это самая быстрая, самая простая и вместе с тем самая эффектная техника. Здесь так много разнообразия, приемов и спецэффектов, что хватит не на один праздник. Даже если вы новичок, а до Нового года осталось всего несколько дней, – декупаж будет беспроигрышным выбором.

Естественно, новогодний декупаж должен быть ярким, броским и блистательным в прямом и в переносном смысле. В праздник приветствуются нетрадиционные, смелые решения и сочетания – словом, в новогоднем декупаже можно все. А поскольку в этой технике есть и простые, и сложные приемы, логично основную массу новогоднего декора выполнить, применяя простые и быстрые (но при этом эффектные!) техники. Можно это сделать и вместе с детьми.

1. Новогодняя тарелка в стиле ретро

Как это здорово – поставить на новогодний стол особенную, праздничную посуду! Да, красивый сервиз – это хорошо, но ведь хочется, чтобы Новый год был везде, в каждой детали. А из деталей, как известно, складывается настроение. Между тем, готовая посуда с новогодними сюжетами действительно редкость. И вот такой «эксклюзив» вы можете сделать, затратив совсем немного свободного времени и средств. Все, что нужно – это простая стеклянная посуда, немного вдохновения и техника обратного декупажа. Это очень практичный декор – ведь посуда предназначена не для полки, а для использования. А начать можно вот с такой тарелки в стиле «ретро».

Новогодняя тарелка в стиле ретро

Вам потребуется:

Стеклянная тарелка

Акриловые краски: зеленая, красная и цвета слоновой кости

Рисовая бумага с новогодними ретро-сюжетами

Клей для декупажа

Золотая поталь

Мордан (клей для потали)

Ножницы

Кисти, в том числе веерная

Ватные палочки

Порядок работы:

Вырежьте из рисовой бумаги подходящий сюжет. Переверните тарелку вверх дном. Переверните вырезанный сюжет лицевой стороной ко дну тарелки и в таком положении наклейте его в центр тарелки. Если вокруг картинки образовались разводы клея, сразу же сотрите их ватной палочкой. Вырежьте из рисовой бумаги несколько веточек падуба. Переверните их лицевой стороной вниз и наклейте по кругу, немного отступив от края тарелки и соблюдая одинаковое расстояние между картинками. На самый край тарелки нанесите мордан, подсушите его в течение 20 минут. Приложите листочки золотой потали по краю тарелки и прижмите их веерной кистью. Всё, что не приклеилось, снимите. Между наклеенными веточками падуба сделайте произвольные мазки зеленой и красной красками. Высушите. Всю тарелку с обратной стороны покройте краской цвета слоновой кости. Хорошо высушите и переверните. Вот и готова новогодняя тарелка в стиле «ретро».

2. Новогодняя свеча (экспресс-подарок)

Новогодняя свеча

Вам потребуется:

Простая белая свеча (желательно не очень тонкая)

Салфетка с классическим узором или узором в стиле «Барокко»

Клей для декупажа по свечам

Специальный восковой фломастер

Ножницы

Плоская кисть

Порядок работы:

Вырежьте из салфетки кайму, расслоите ее. Наклейте кайму горизонтально на нижнюю часть свечи. Вырежьте из салфетки две широких полосы с узором, расслоите их. Приложите обе полосы к свече вертикально, совместив их так, чтобы узоры совпали. Приклейте полосы с узором на свечу. Края узора с обеих сторон украсьте виньетками с помощью воскового фломастера, а верхний край свечи декорируйте волнистой линией. Поставьте свечу на подоконник, чтобы восковой декор застыл. Затем снимите с подоконника и досушите при комнатной температуре в течение часа. Новогодняя свеча готова!

3. Настенные часы из старой пластинки

Часы – всегда удачный и желанный подарок. Ведь в продаже не так уж и много красивых настенных часов, в основном продаются офисные модели. А нужно, чтобы они придавали уют и украшали интерьер. Между тем, сделать такой подарок своими руками можно очень быстро. И даже не надо ничего специально покупать. Так, в основе этих ярких и стильных часов – всего-навсего старая пластинка из кладовки! Изображения райских птиц, крупные золотые «трещины» и витые стрелки придают часам особенно нарядный вид.

Часы из грампластинки

Внимание: не пытайтесь отклеить этикетку с надписями в центре пластинки, она не отклеивается, и даже не отмачивается. Вместо этого скройте ее под двумя слоями грунта. А для того, чтобы изделие было аккуратным и законченным, обратную сторону часов покройте двумя слоями белой краски.

Вам потребуется:

Старая грампластинка

Акриловый грунт

Белая и золотая акриловые краски

Рисовая бумага с изображениями птиц

Клей для декупажа

Однокомпонентное средство для получения кракелюров

Глянцевый лак

Часовой механизм

Витые золотистые стрелки

Ножницы

Губка

Кисти

Порядок работы:

Покройте пластинку акриловым грунтом. Подсушите и нанесите еще один слой грунта – чтобы полностью скрыть наклейку. Хорошо высушите. Окрасьте пластинку золотой краской. Высушите. Нанесите на пластинку однокомпонентное средство для получения кракелюров. Хорошо просушите. Окрасьте пластинку белой краской. Почти сразу же поверхность покроется золотыми трещинами. Вырежьте из рисовой бумаги 12 птиц. Наклейте птиц по кругу с небольшими промежутками, так чтобы они соответствовали цифрам на циферблате. Когда клей высохнет, покройте все изделие глянцевым лаком, лучше использовать 2-3 слоя. Вставьте часовой механизм через отверстие в пластинке и прикрепите стрелки. Часы готовы! Осталось вставить батарейку.

4. Бутылка шампанского с праздничным декором

Бутылку с шампанским для праздничного стола тоже можно украсить по-новогоднему и преподнести в подарок! При этом обычно бутылки обвязывают ветвями ели, гирляндой или прикрепляют новогодние игрушки. Однако нестандартные решения – еще эффектнее. Можно совершенно преобразить бутылку, используя декупаж. Он хорош тем, что основу не нужно как-то специально готовить, отклеивать этикетки и т.д. Можно декорировать как есть, ведь эта техника в сочетании с новогодними спецэффектами все скроет.

Вам потребуется:

Бутылка шампанского

Акриловый грунт

Акриловая краска белого цвета

Салфетка с новогодними мотивами

Клей для декупажа

Фактурный гель «Искусственный лед»

Рассыпчатые перламутровые блёстки

Большая страза

Золотая поталь в листах

Мордан (клей для потали)

Ножницы

Кисти

Мастихин

Порядок работы:

Покройте бутылку акриловым грунтом. Поскольку на бутылке есть этикетки, лучше положить два слоя грунта. Хорошо высушите. Окрасьте бутылку белой краской. Вырежьте из салфетки крупный новогодний мотив (в данном случае – это бокалы и часы). Расслоите изображение. Наклейте изображение на бутылку, высушите. На всё пространство бутылки, за исключением картинки, нанесите гель «Искусственный лёд» с помощью мастихина. Сразу же, на влажный гель, посыпьте бутылку перламутровыми блёстками. Большую стразу намажьте с обратной стороны этим же гелем и приклейте её в центр нарисованных часов. Хорошо высушите бутылку – в течение 8 часов. На пробку нанесите мордан, подсушите его в течение 20 минут. Наложите поталь на пробку и прижмите веерной кистью. Излишек потали снимите. Теперь у бутылки шампанского позолоченная пробка.

Слева: бутылка шампанского с праздничным декором. Справа: фантазийная ширма.

5. Фантазийный шарфик, платок или... ширма(экспресс-подарок)

Да, это так! Размер вещи практически не имеет значение. Важно, какое количество ткани у вас есть. Если совсем немного – вы можете сделать стильный шарфик за 5 минут. Ну а если больше – то можно сделать оригинальную ширму. Это займёт 15 минут. Цветовую гамму можно выбрать и другую, в зависимости от любимых оттенков гардероба или интерьера того, кому предназначен этот подарок.

Тонкий шелк для росписи можно приобрести в магазинах для рукоделия, он стоит недорого.

Вам потребуется:

Кусок натурального тонкого шелка по размеру задуманной вещи (если хотите сделать ширму, то размер должен быть 200х70 см)

Некоторое количество морской гальки, или грецких орехов в скорлупе

Краски для росписи по шелку (для батика) четырех разных цветов (например: красная, зеленая, синяя, желтая)

Белый тонкий шнур из синтетики

Кисти

Вода

Порядок работы:

Сложите шелк по диагонали «гармошкой». Загладьте. Можно также закрепить получившийся «лоскут» ниткой. Произвольно разложите на шелке гальку или орехи. Каждый предмет заверните в ткань и завяжите шнуром, плотно обматывая его вокруг, как мешочек. Постепенно завяжите в ткань все предметы. Широкой кистью, пользуясь двумя разными красками, окрасьте выпуклую часть «конструкции» с завязанными камешками. Делайте сочные крупные мазки. Переверните работу и раскрасьте плоскую часть вашей «конструкции». Теперь используйте две другие краски. После полного высыхания краски развяжите камешки и разверните шелк. Вы получите фантазийный, «голографический» узор, напоминающий цветы, и он будет неповторимым. Закрепите роспись, прогладив ее утюгом.

6. Подарочное мыло «Два сердца» (экспресс-подарок)

Мыло своими руками в подарок

Вам потребуется:

Специальная глицериновая масса для мыла, прозрачная и цветная

Лепестки и листья сухих цветов

Ароматические эфирные масла (о том, как приготовить их самостоятельно, вы можете узнать из статьи В целебном эфире: рецепты ароматических масел)

Две формочки в виде сердечек, большая и маленькая: например, кулинарные или детские.

Небольшая кастрюлька

Пластмассовый ковшик

Порядок работы:

Нагрейте красную или розовую массу для мыла в ковшике на водяной бане, чтобы она расплавилась до жидкого состояния. Залейте массу в маленькую формочку, остудите на подоконнике. Выньте красное сердечко из формочки. Расплавьте прозрачную массу для мыла, добавьте в нее ароматические масла. Налейте в большую формочку 1/3 всей прозрачной массы, положите красное сердечко, добавьте лепестки цветов. Залейте формочку до конца прозрачной мыльной массой. Охладите на подоконнике Готовое мыло выньте из формочки и красиво упакуйте.

7. Ореховые пуговицы в шкатулке из кокоса

Ореховые пуговицы в шкатулке из кокоса

Для пуговиц вам потребуется:

Скорлупа косового ореха

Небольшой молоток

Два вида наждачной бумаги – с крупным и мелким «зерном»

Дрель и самое тонкое сверло

Порядок работы:

С помощью небольшого молотка расколите скорлупу кокосового ореха (или крупных грецких орехов) на мелкие осколки. Выберите те их них, которые подходят по размеру и задуманной вами форме. Например, треугольные. Обработайте края и, если необходимо, поверхность осколков: сначала с помощью крупнозернистой, а затем окончательно отполируйте мелкозернистой наждачной бумагой. Наметьте карандашом места будущих отверстий и аккуратно просверлите их дрелью с самым тонким сверлом. Если вы не умеете пользоваться дрелью, отверстия в пуговицах можно аккуратно проделать с помощью шила, просто это займет больше времени.

Пуговицы ручной работы готовы! Лучшая идея для упаковки этого подарка – декоративная кокосовая вазочка.

Как сделать кокосовую вазочку

Расколите кокосовый орех на две части, как получится, а мякоть выньте – она пригодится для приготовления сладких блюд. Возьмите ореховую «чашу» большего размера (из тех, что у вас получились при раскалывании) и наклейте на поверхность разнообразную яркую «фурнитуру», от бусин до пуговиц. Дополнительно украсьте скорлупу декоративными контурами, чтобы придать всей композиции законченность.

8. Подсвечник с тесьмой (экспресс-подарок)

Это яркий подсвечник делается на удивление просто – из обыкновенного стеклянного стакана и обрезков цветной тесьмы. Тесьму лучше подбирать традиционных новогодних цветов – красного, зеленого, золотистого, белого.

Подсвечник с тесьмой

Вам потребуется:

Стеклянный стакан

Кусочки красной, белой и золотой тесьмы с различными орнаментами

Золотой контур для стекла

Золотой глиттер с блестками

Золотая кисточка

Кусочек мелких пластиковых елочных бус

Клеевой пистолет

Порядок работы:

Отмерьте тесьму по диаметру стакана. Наклейте тесьму на стакан полосами, чередуя тесьму разных цветов, с небольшими промежутками между ними. В промежутках нарисуйте контуром золотые завитушки. Проставьте глиттером акценты на узоре. В верхней части стакана приклейте кусочек елочных бус и кисточку.

Приятного творчества!

По инф. sam.mirtesen.ru

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