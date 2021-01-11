Восемь идей, как использовать елку после праздников, чтобы не выбрасывать

Вместо того, чтобы выбрасывать новогоднюю ель, подарите ей вторую жизнь.

После окончания праздников не нужно выбрасывать елку. Во-первых, рекомендуем сдать дерево в специальный пункт приема, а во-вторых, из него можно сделать массу полезных вещей для дома и быта. Предлагаем 8 идей, которые подарят вторую жизнь новогодней елке.

1. Натуральное мыло

Мыло - отличная идея для подарка и всегда пригодится в быту / Фото: luchshii-blog.ru

В хвое содержатся эфирные масла, которые благотворно влияют на организм. Они расслабляют, укрепляют иммунитет и избавляют от головной боли. Брусками можно пользоваться самостоятельно или дарить друзьям. Если дерево по-прежнему свежее и зеленое - отлично. В случае, когда елка подсохла, сперва замочите иголочки в воде, а потом измельчите их в блендере. Приготовьте покупную мыльную основу или растопите брусок на водяной бане или в микроволновой печи. На каждые 100 г мыла добавляйте по 1 ч.л. иголок. Тщательно перемешивайте основу, пока она не начнет застывать, чтобы иголочки распределились равномерно. После перелейте смесь в подготовленные формочки и выдержите несколько часов. Мыло застынет и будет готово к использованию.

Другой вариант - мыло с декором. Если хотите, чтобы изделие получилось с красивыми разводами и узорами, используйте свирлы.

Приобретите мыльную основу и разделите ее пополам. В одну половину добавьте иголочки и несколько капель пищевого красителя на ваш вкус, а вторая пусть остается белой. Залейте обе части основы в формочку, а затем нарисуйте узоры палочкой или ложкой. Также для декора подойдут еловые шишки или целые иголки. Полет фантазии не ограничен.

2. Хвойный релакс

Ванна с хвойными иголками и морской солью поможет оздоровиться и расслабиться / Фото: medprostatit.ru

Расслабляющая ванна с еловыми иглами - то, что нужно перед сном. Хвоя богата витамины, которые улучшают состояние кожи и волос. Достаточно насыпать иголочки в наполненную ванну или смешать с морской солью. Альтернативный вариант - залейте 500 г измельченной хвои кипяченой водой, подождите 30 минут, процедите и влейте в теплую воду.

3. Банный веник

Банька с хвойным веником - то, что нужно после новогодних праздников / Фото: for-skin.ru

Если правильно подготовить еловые ветви, они перестанут быть колючими и превратятся в эффективный массажер. Лучше всего подойдет свежая пихта. Иголки не так сильно колются, как у ели, сосны, не уступают по количеству эфирных масел и не осыпаются. Отберите крупные ветки, закипятите воду, окуните в нее хвою и подождите на час, чтобы веточки смягчились.

Свяжите их и получится отличный банный веник.

4. Еловые саше

Саше с еловой хвоей поможет нейтрализовать неприятные ароматы в доме / Фото: cs5.livemaster.ru

Насыщенный аромат хвойных деревьев может нейтрализовать неприятные запахи в доме. Из иголочек легко сделать саше. Возьмите тканевые мешочки, наполните их хвоей, кожурой апельсинов, мандаринов, корицей, лавандой и разложите в шкафах с одеждой, в машине, между стопками постельного белья и других местах. Таким же образом можно сделать декоративные подушки или расставить по дому открытые емкости и наполнить их ароматной смесью. Главное - периодически разминать саше, подушки, чтобы содержимое не залеживалось, а эфирные масла благоухали.

5. Удобрение для огорода

Мульчирование почвы хвоей подходит для клубники и растений, которые любят кислый грунт / Фото: vasha-teplitsa.ru

Хвоя - отличная помощница для мульчирования почвы. Чтобы защитить растения от возможных паразитов и сорняков, прикройте почву вокруг них иголками. К тому же, так можно реже поливать культуры и рыхлить грунт, ведь хвоя сохраняет жидкость внутри и препятствует ее выветриванию. Особенно хороши еловые иголочки для клубники (ягоды будут лежать на хвое, а не в грязи и до них не доберутся насекомые) и растений, которые любят кислый грунт.

6. Домашний декор

Свечи с хвоей наполнят дом приятным ароматом и нейтрализуют посторонние запахи / Фото: kumma.ru

Первый вариант - композиция из сухоцветов и еловых веток в корзине, вазе или небольшом аквариуме. Можно использовать и сами иголки. Чтобы хвоя не осыпалась с веточек, предварительно сбрызните ее фиксирующим лаком для волос.

Еще одна идея - свечи. Возьмите прозрачный стакан и наполните его сушеными ягодами и хвоей. Сверху залейте основой для свечей, которую можно приобрести в магазине для творчества, и самостоятельно расплавленным воском. Также можно сделать свечи в формочках. При горении ель будет насыщать дом приятным ароматом.

7. Когтеточка

Сделайте из ствола когтеточку: и вам удобно, и коту весело / Фото: sekret-mastera.ru

Домашнему любимцу приглянулась зеленая красавица? После праздников можно сделать из нее когтеточку, предварительно очистив ствол от лишних веток. Далее подыщите доску, которая послужит основанием, и прикрутите на нее часть дерева. Если ствол тоненький, порежьте его на несколько частей и рядом друг с другом присоедините к доске. После этого обмотайте конструкцию бечевкой или толстой веревкой. К верхушке можно прикрепить игрушку, чтобы заинтересовать кота.

8. Высадка в лесу или на огороде

Если высадить хвойное дерево на даче, сможете наслаждаться его ароматом намного дольше, чем праздники / Фото: kursi-floristiki.ru

Если вы покупали елку или сосну в горшке, то такие деревья предназначены для последующей высадки в почву. До весны за хвойным растением нужно ухаживать в домашних условиях. А как только сойдут снега, подберите дереву место на даче или в ближайшей посадке.

По инф. sam.mirtesen.ru

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