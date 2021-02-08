Перед тем, как начать установку ворот для дачи, сначала нужно определиться с материалом для них и внешним видом, который бы хорошо гармонировал с экстерьером (фасадом) дома и ландшафтным дизайном приусадебного участка.

Кроме того, нужно еще определится с размерами ворот и способом их открытия, так как в отличии от калитки, ворота отличаются по принципу открытия.

И если строим дачу своими руками то нужно все это знать и понимать, «что для чего и как». Стандартный размер ворот составляет 2,6 м, но может быть увеличен для проезда грузовой и специализированной автотехники до 3,4м.

Способы открытия ворот в большей степени зависят от предпочтений хозяина участка, однако, например, в отличии от распашных, раздвижные и подъёмные ворота не требуют расчистки ближе лежащей территории от снега в зимний период для их открытия. Что касается материалов для изготовления ворот, то здесь выбор невелик: металл и/или дерево.

Металлический каркас обшивают либо деревом либо металлическим профнастилом. Также бывают ворота с калиткой и без калитки. Рассмотрим подробнее особенности их производства и монтажа.

Итак, выделим основные виды ворот по способу их открытия:

• распашные;

• ворота для дачи с калиткой;

• откатные;

• подъёмные.

Все эти виды ворот устанавливаются после того как построен забор для дачи со столбами для их монтажа.

Ворота для дачи распашные

Не смотря на сложности, связанные с эксплуатацией распашных ворот в зимнее время, они являются самыми популярными, т. к. они не содержат никаких электромеханических компонентов, и являются простыми в изготовлении, а также эксплуатация и ремонт их не затруднен наличием сложных механизмов. Таким образом, легче всего выполнять ворота для дачи своими руками с распашным способом открытия.

Первым делом выполняется металлический каркас, который состоит из двух половин. На ровную поверхность укладывают каркасный металлический прокат, который представляет из себя прямоугольник (профиль) размерами 40х20. Профиль обрезают болгаркой с кругом по металлу по размерам будущей рамы и укладывают их впритык, образуя раму каркаса, которая должна состоять из двух вертикальных профилей и трех горизонтальных (нижний, средний, верхний) и далее приступают к их соединению с помощью сварки.

При этом очень важно крепко зафиксировать профили в начальном положении с соблюдением геометрии рамы, т. к. если этого не сделать, то при сварке металл «выкрутит» и у рамы нарушится геометрия.

Для того чтобы придать жесткость раме, чтобы она не «играла», используют элементы из того же профиля, которые называются раскосами. Раскосы привариваются по диагонали всей рамы или на пол рамы или в углах на длину до 40 см. В последнюю очередь привариваются петли, шпингалеты и задвижки.

Места сварки зачищают болгаркой с шлифовальным кругом по металлу и затем весь каркас очищают от ржавчины если она есть и окрашивают масляной краской или алкидной эмалью в два слоя.

Пока краска сохнет, можно установить столбы, если они не установлены. Это могут быть изделия из камня, кирпича или металлической трубы, или профиля размерами 80х80. Каменные и кирпичные столбы монтировать вовсе не сложно для тех, кто знает как сделать дом своими руками, а вот при монтаже металлических стоек существуют некоторые нюансы. Они скрепляются в одну цельную раму еще перед бетонированием.

Нижний горизонтальный профиль должен располагаться на расстоянии не выше метра над землей, средний располагается на уровне грунта и к нему приварены детали для фиксации шпингалет, а верхний связывает стояки между собой сверху.

Сама траншея роется на глубину 1800мм, шириной 500мм. В самый низ укладывается песчаная подушка толщиной 300мм, заливается 500мм бетона, укладывается рама, фиксируется подпорками с обеих сторон и заливается бетоном до уровня грунта. После схватывания бетона (трое суток), привариваются петли и остальные дополнительные детали, а вся конструкция подвергается обработке, подобно каркасу ворот. Затем монтируется каркас и обшивается металлом или деревом.

Обшивка происходит в одном направлении, слева на право если вы правша и справа на лево если вы левша.

Для монтажа металлического профнастила используют саморезы с прокладками под шляпкой из вспененной резины для герметизации места монтажа саморезов и предотвращения коррозии металла.

Для деревянных панелей же созданы другой конфигурации саморезы по металлу, либо имеют место болтовые соединения.

Ворота для дачи с калиткой

Они легче в монтаже, так как не требуют дополнительного отдельного столба для калитки, калитка в них встроена, следовательно, эти ворота предпочтительнее, если строим сами забор. Выполняются ворота с калиткой из металлического каркаса с обшивкой из профнастила или дерева аналогично распашным без калитки, за исключением дополнительного набора профилей.

В половине ворот, в которой планируется калитка, варится рама из четырех вертикальных профилей: из двух внешних, определяющих границы каркаса и двух внутренних, образующих проем для калитки.

Средний горизонтальный профиль состоит из нескольких фрагментов, скрепляющих между собой внутренние с внешними и внутренние между собой вертикальные профиля.

Проходя на высоте, на которой оканчивается калитка, средний горизонтальный профиль определяет внутренний проем для нее. Раскосы привариваются в углах к внешним вертикальным профилям.

При наборе профилей для проема калитки необходимо учитывать, что проем должен быть в диагонали на 2 см больше, нежели внешние границы каркаса калитки. Это допуск для всевозможных деформаций металла и усадок.

Калитка выполняется из таких же профилей 40х20 и диагонального раскоса, но может не иметь средний горизонтальный профиль. Окраска и обшивка производится аналогично.

Ворота для дачи откатные и подъемные

Каркас выполняется аналогично из профилей 40х20, но к нижнему профилю приваривается направляющая, которая будет ездить по ролику. Ролики нижние, по которым ездит сама привариваются к швеллеру, который находится в фундаменте под воротами, а верхние (поддерживающие ворота) привариваются к столбам.

К столбам также привариваются уловители – элементы, которые амортизируют момент столкновения в крайнем открытом или закрытом положении ворот. В случае, если ворота будут открываться не вручную, а с помощью электродвигателя, к нижнему профилю каркаса приваривают зубчатую металлическую полосу, по которой вращается шестеренка, которая находится на оси электродвигателя.

Таким образом ворота откатываются в сторону и возвращаются в закрытое положение обратным вращением оси электродвигателя.

Зачастую подъемные ворота устанавливают в гаражах нового образца, т. к. они позволяют сэкономить место и в данном случае являются более практичными. Подъем осуществляется специальным электрическим подъёмным механизмом, который располагается выше уровня ворот, и, натягивая тросы, которые прикреплены к нижнему изнаночному краю ворот по бокам, совершает подъем самих ворот.

Недостатком данного вида ворот есть то, что если пропадет электричество, то вручную натягивать трос чтобы поднять ворота будет очень сложно и долго. Также сам механизм дорогой и сложный при эксплуатации и ремонте, относительно остальных видов ворот.

По инф. dom-dacha-svoimi-rukami.ru

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