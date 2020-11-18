Выкройка чехлов для автомобиля

Из плотного, прозрачного целлофана вырезаем кусок чуть больше габаритных размеров автомобильного сидения и цветным маркером переносят на него все очертания деталей автомобильного чехла по швам.

Полученную схему разрезают на отдельные части, которые следует сверить с чехлом и потом переносить на более жесткую основу, например картон, для создания полноценной выкройки. На представленной схеме вы можете видеть резинки с крючками, они предназначены для надёжного крепления нового чехла к сидению.

Переносим выкройку на ткань, не забывая оставлять припуски для швов в 1 см. Для того что бы новые чехлы сели без проблем их следует шить чуть больше, до 0,5 мм. Это предотвратит возможную погрешность в выкройках.

Сшиваем части чехла между собой, попутно выравнивая и подгоняя огрехи.

Как известно, все автомобильные чехлы можно разделить на такие группы:

Спортивные;

Объемные;

Модельные;

Комбинированные;

Анатомические;

Как отдельный вид, можно вынести чехлы для подголовников и подлокотников;

Среди наиболее популярных материалов для изготовления автомобильных чехлов, можно выделить: кожу, флок винил, велюр, кожзаменитель и экокожу.

Кожа (автокожа) – материал, разработанный специально для внутренней отделки автомобиля, прочный и износостойкий, отталкивает пить и грязь.

Флок – материал, который широко применяется для обивки мебели. Относительно дешевый, но, тем не менее, прочный материал.

Велюр – ворсовая ткань, которая не линяет, и не даёт усадку. Такой материал является водонепроницаемым.

Экокожа – воздухопроницаемый, светостойкий материал, обладающий высокой устойчивостью к многочисленным заломам и изгибу, имеет способность к сопротивлению разрезам. Новый материал на рынке обивочных материалов для автомобилей.

Выкройка чехлов на машину по представленному алгоритму не вызовет у вас никаких проблем, поскольку делается она достаточно быстро. Попробовав раз, вы в этом убедитесь сами.

По инф. vk.com

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