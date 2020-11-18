Выкройка чехлов для автомобиля

Казалось бы, все очень просто. Почти все комнатные растения размножаются вегетативно от некоторых растений достаточно одного листа, чтобы вырастить полноценное растение, но вот для меня укоренение черенков часто заканчивалось неудачей. В чем же причина моих...
Итак, вы определились с видом антуриума, сходили в магазин, и в вашем доме уже поселился «новый жилец». Есть один момент, о котором вы всегда должны помнить: семейство ароидных, к которому относится антуриум,...
Из плотного, прозрачного целлофана вырезаем кусок чуть больше габаритных размеров автомобильного сидения и цветным маркером переносят на него все очертания деталей автомобильного чехла по швам.
Полученную схему разрезают на отдельные части, которые следует сверить с чехлом и потом переносить на более жесткую основу, например картон, для создания полноценной выкройки. На представленной схеме вы можете видеть резинки с крючками, они предназначены для надёжного крепления нового чехла к сидению.
Переносим выкройку на ткань, не забывая оставлять припуски для швов в 1 см. Для того что бы новые чехлы сели без проблем их следует шить чуть больше, до 0,5 мм. Это предотвратит возможную погрешность в выкройках.
Сшиваем части чехла между собой, попутно выравнивая и подгоняя огрехи.
Как известно, все автомобильные чехлы можно разделить на такие группы:
Спортивные;
Объемные;
Модельные;
Комбинированные;
Анатомические;
Как отдельный вид, можно вынести чехлы для подголовников и подлокотников;
Среди наиболее популярных материалов для изготовления автомобильных чехлов, можно выделить: кожу, флок винил, велюр, кожзаменитель и экокожу.
Кожа (автокожа) – материал, разработанный специально для внутренней отделки автомобиля, прочный и износостойкий, отталкивает пить и грязь.
Флок – материал, который широко применяется для обивки мебели. Относительно дешевый, но, тем не менее, прочный материал.
Велюр – ворсовая ткань, которая не линяет, и не даёт усадку. Такой материал является водонепроницаемым.
Экокожа – воздухопроницаемый, светостойкий материал, обладающий высокой устойчивостью к многочисленным заломам и изгибу, имеет способность к сопротивлению разрезам. Новый материал на рынке обивочных материалов для автомобилей.
Выкройка чехлов на машину по представленному алгоритму не вызовет у вас никаких проблем, поскольку делается она достаточно быстро. Попробовав раз, вы в этом убедитесь сами.
Такая деталь гардероба, как шарф, всегда очень популярна. В настоящее время на первый план выдвигается дизайн этого аксессуара. В непогоду начинают цениться функциональные возможности — шарф повязывают на голову, им укутывают шею, с ним теплее и уютнее. Изделие легко связать всего за пару вечеров.
Помочь нашим пернатым братьям пережить неблагоприятное время года не составит много труда, ведь смастерить кормушку своими руками для птиц может каждый. Особенно хорошо привлечь к этому детей, и тогда это занятие будет не только увлекательным но и развивающим.
Выпадают годы, когда в природе стоит неимоверная для нашей зоны сушь. Поверхностный слой почвы, да и глубже пересох. Но, как известно для огородников нашей зоны окучивание посадок картофеля является непременным условием выращивания качественного урожая.
При необходимости передвинуть холодильник, стиральную машину, комод, шкаф или диван, можно изготовить специальную воздушную подушку. Она будет приподымать тяжести над полом и достаточно легко скользить по нему, в разы снижая прикладываемые усилия для передвижения.
Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.
Не спешите выбрасывать пустые пластиковые бутыли. При желании на их основе можно сделать отличные корзины для хранения. Прочные, устойчивые и вместительные они могут использоваться для белья, ниток, материалов для рукоделия. Дополнительным бонусом станет безупречный внешний вид. Корзина выглядит стильно и даже эффектно, разместить ее можно где угодно.
Садоводов-любителей, увлекшихся практическим овощеводством, огородничеством на своих земельных участках, часто огорчает то обстоятельство, что по различным причинам они не успевают высадить озимый чеснок под зиму, осенью.
Светящаяся фигурка оленя — незаменимый атрибут новогодних праздников. К сожалению, покупные фигурки стоят довольно дорого. На самом деле, традиционный рождественский аксессуар можно сделать своими руками из недорогих материалов.
Заниматься оформлением собственного сада — очень приятное занятие. В итоге вы не только получите участок, оформленный по вашему вкусу, но и сэкономите приличную сумму денег. Горшки и кашпо для цветов стоят довольно дорого, но их легко можно сделать своими руками из самых простых материалов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.