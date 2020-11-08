Выбираем раковину для ванной

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Новые материалы и новые формы
Как вы отнесетесь к тому, что привычная подвесная раковина уступит свое место массивной конструкции из натурального камня или хрупкого стекла? Среднестатистический покупатель выбирает такую необычную сантехнику только в том случае, если возможность установить в другом помещении еще и привычную, фаянсовую.
Хрупкое стекло может очень быстро пострадать от первого же упавшего в раковину тяжелого предмета, а массивный камень не для тонких междуэтажных перекрытий городского дома. К тому же и чистка поверхности такого оборудования может стать достаточно серьезной проблемой. А металл для мойки лучше будет смотреться в помещении кухни, а не в ванной.
Что лучше выбрать?
Очень удачным будет выбор раковины, если вы меняете сразу всю сантехнику. Все фирмы обычно запускают в производство линию товаров определенной модели для всей ванной комнаты.
Если набор будет в комплекте с элегантной мебелью, считайте, что вам повезло. В такие наборы всегда входят встраиваемые раковины с полочками, зеркалами и прочими полезными атрибутами. Сантехника от, Jacob Delafon, Roca, Ido, Duravit и Laufen выпускается именно такими комплектами.
При этом раковина не обязательно может быть размещена в поверхности тумбы. Выпускаются очень элегантные раковины в виде умывальной чаши, которые устанавливаются на поверхности.
Немного ограничен выбор, когда меняется только вышедшая из строя фаянсовая чаша. Но и здесь есть варианты выбора: раковина с тумбой или постаментом закроют некрасивые переплетения из труб. К тому же эта конструкция с дополнительной точкой опоры будет гораздо устойчивее, чем подвесная.
В этом варианте можно подумать и о других размерах умывальной чаши, заменив на две отдельно стоящих маленьких или совмещенной раковины, встроенной в одну тумбу. Такой набор придется очень к стати в семье, где утром ванная комната требуется всем в одно время.
Из всего набора сантехники, предлагаемого магазинами на продажу, раковины для ванной – это товар с самым часто обновляемым ассортиментом. Каждый день фирмы-производители выпускают все новые и новые модели их модели. Чаще всего обновления не затрагивают каких-либо конструктивных разработок, а вот новые дизайнерские решения для формы и материала часто могут поразить даже самое богатое воображение.
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