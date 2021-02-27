Уникальный трюк с пряжей для вязания, способный задать стиль

Вы до сих пор уверены в том, что для декорирования плотной ткани необходима ручная вышивка, требующая наличия определенных навыков и массу свободного времени? А вот и нет! Все гораздо проще, даже при условии, что декорировать ткань вдруг захотелось далеко не тонкими нитками, а пряжей для вязания. Чтобы получить рисунок, достаточно всего лишь проложить строчку на обычной машинке. Сделать это можно, зная один маленький секрет. Освоив технику, можно с легкостью создавать дизайнерские вещи.

Толстую нить необходимо намотать на шпульку и вставить в челнок. Если нить тянется туго, то необходимо слегка расслабить находящуюся на челноке гайку, прокрутив ее против часовой стрелки.

Дальше остается лишь зарядить челнок в машинку. Верхнюю нить при этом следует подобрать в тон ткани или нити для декорирования. Регулятор выставляем на самый большой стежок. Ткань в машинку вставляем лицом вниз.

Строчку можно прокладывать в хаотичном порядке или по предварительно намеченному контуру. Единственное, что придется учесть — частая смена шпульки, ведь толстая нить будет быстро оканчиваться.

Если нить окончилась посредине, просто вытягиваем ее наизнанку, а затем закрепляем узелком.

Больше подробностей, касающихся создания декорированной ткани, в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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