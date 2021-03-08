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Уютные мелочи для дома – мы часто недооцениваем их влияние на всю картину, но они же привлекают взгляд и остаются в памяти.
Вспомните дома или квартиры, где вы неизменно любите бывать. Это могут быть жилища родственников, друзей, коллег. Почему именно эти квартиры остаются в памяти, а вам хочется возвращаться туда снова и снова? Скорее всего, дело здесь в уютной и располагающей атмосфере, которая, однако, не возникает сама по себе.
Конечно, каждый из нас хочет сделать свой дом максимально удобным и уютным. Чтобы воплотить свою мечту в реальность, вовсе не обязательно обращаться к услугам дизайнеров (к тому же, модный сегодня дизайн далек от мягкого и уютного). Достаточно верно расставить акценты, приобрести пару мелочей, деталей, который вмиг преобразят скучную комнату.
Какие же мелочи сделают ваш дом уютным
Сходу можно назвать десятка два таких мелочей. Однако важно соблюсти баланс между верно расставленными акцентами и захламлением пространства. Вместо множества безделушек, выберете несколько запоминающихся вещей, которые будут уместны в вашем интерьере.
Начнем с входной двери
Это первое, с чем встречается человек, пришедший к вам в гости. И даже если ваша дверь – одна из сотни в многоквартирном доме, и ее можно сделать необычной. Для этого вы можете использовать:
сезонные дверные венки;
таблички или плакаты;
украшения для звонка;
забавные коврики при входе.
Конечно, выбирая декор, не стоит использовать все и сразу, чтобы у соседей не сложилось о вас неправильного мнения. Умеренность – главное правило в желании украсить свой дом.
Что можно использовать в прихожей
Здесь также будут актуальны коврики, которые сразу обращают внимание на себя. Многие, чтобы создать уют даже в прихожей, используют кашпо с цветами и зеленью – неплохой шаг, особенно, если вы увлекаетесь цветоводством.
Особый нюанс – удобная и красивая ключница. Эта мелочь помогает сразу понять, что в доме любят удобство и комфорт.
Также в прихожей хороши дорожки, имитирующие продукт домашнего ткачества. Расположенные рядом с пуфом или банкеткой, такие коврики очень привлекательно и мило выглядят.
Если в прихожей есть место для обувания – пуф, стул, банкетка, диванчик, - не забудьте украсить их текстилем: накидками, подушками, чехлом и тому подобными вещами.
Главная комната – гостиная
В идеале, гостиная должна стать тем местом в доме, где одинаково любят находиться и гости, и члены семьи. Само собой, для этого вам придется постараться.
На полках в гостиной можно расположить свечи, сувениры, статуэтки, вазы, фоторамки.
Если есть камин, его полку лучше не заполнять вещами до отказа – достаточно трех-четырех предметов.
На стенах лучше размещать фото в рамках, картины или плоды собственного творчества – это очень хороший прием для жилых комнат.
В гостиной также должен присутствовать текстиль, причем в достаточно большом количестве.
Если вы боитесь переборщить с мелочами, попробуйте воспользоваться «Правилом тройки». Согласно этому правилу, в одной композиции должно находиться три предмета разного размера, формы, цвета, фактуры. Не больше и не меньше – только три.
Например, попробуйте оформить по этому правилу какой-нибудь уголок, поставив вместе керамическую вазочку, свечу и корзинку для мелочей. Если картина гармоничная, по тому же принципу расставляйте вещи и в других местах.
Конечно, наличие в комнате книг и журналов – дополнительный плюс. Книги могут храниться не только на полках, но и на журнальном столе, что будет дополнительно сообщать о вашей заинтересованности в чтении.
Что вредит уюту в доме
Есть также мелочи, которые вредят дому, лишая его той атмосферы, которой вы с таким трудом добиваетесь. Какие?
Пыль. Пыль нужно смахивать как можно чаще, если вы не хотите, чтобы ваша квартира напоминала лавку древностей.
Разбросанные вещи. Одно дело – имитация некоего беспорядка, и совсем другое – реальный беспорядок и неопрятность.
Остатки еды. Если на столике в гостиной вы часто оставляете недопитую кружку кофе или тарелку с крошками от бутербродов, такая привычка не только не придает комнате уюта, но и создает о вас не слишком хорошее впечатление.
Слишком много вещей. Да, современные интерьеры склонны к неуютному минимализму, но и обратная ситуация, когда вещей очень уж много, красоты вашему дому не добавит.
Итак, уютные мелочи для дома – это то, что доступно любой хозяйке. Попробуйте воспользоваться нашими советами, и вы удивитесь, насколько способно преобразиться ваше жилище при минимальных усилиях!
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