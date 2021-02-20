Удивительная переделка из старого советского телефона

Ни за что не догадаетесь, что можно сделать из старого советского телефона! Ведь, вместо того чтобы пылиться, он может быть переделан и использован в совершенно новом качестве.

Сперва его нужно разобрать, отсоединить трубку и сделать отверстие сбоку.

Внутрь провода согнуть и вставить толстую проволоку.

И присоединить к отверстию в корпусе, сделанному ранее.

Разобрать трубку, внутрь вставить два патрона с лампами, закрыть.

«Внутренности» телефона также вынуть.

Присоединить детали корпуса один к другому, а в освобожденное пространство в центре вставить подходящего размера часы.

Часы, которые также могут служить светильником.

Подробнее о том, как переделать советский телефон, смотрите в видео ниже:

По инф. sam.mirtesen.ru

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