Торшер из бумаги своими руками

Освещение играет важную роль в обустройстве интерьера. С его помощью можно удачно подчеркнуть изюминки комнаты, а также скрыть недостатки или увести от них взгляд. Но чтобы создать красивую и уютную атмосферу, не обязательно слишком много вкладывать в ремонт и приобретение предметов интерьера слишком много денег.

Конечно же, эксклюзивные работы, изготовленные вручную, отличаются повышенной стоимостью. Однако очень многие люди могут похвастаться своими навыками в рукоделии. Достаточно несколько часов свободного времени, желания и простых материалов, чтобы сделать что-то неповторимое и необычное, например, абажур из бумаги для торшера.

Бумага для украшения торшера: простые рекомендации

Торшеры с бумажными абажурами не относятся к категории изделий, которые изготавливаются исключительно рукодельниками из народа. Подобное можно приобрести в готовом варианте в любом специализированном магазине. Цена на такие изделия, как правило, на порядок выше от стоимости на обычные торшеры. Именно поэтому многие люди принимают решение самостоятельно сделать абажур для торшера из картона или плотной бумаги.

Прежде, чем приступить к рабочему процессу, необходимо правильно подобрать бумагу. По этой причине не стоит пренебрегать следующими советами, которые помогут выбрать подходящий вариант:

Потребуется приобрести качественную бумагу, которая отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Именно от этого напрямую зависит срок службы созданного абажура.

Бумага не должна быть тонкой по причине, что изделие очень быстро разрушиться.

Обязательно, плотность подбирать таким образом, чтобы бумага без проблем смогла пропускать свет.

Важно! В последнее время особой популярности приобретают изделия, созданные своими руками. Это не только уникальные вещи, которые становятся достоинством любого интерьера, но еще и в ходе работ по изготовлению позволяют развить творческие навыки или же раскрыть настоящий талант.

Наиболее оптимальным и лучшим вариантом будет использование рисовой бумаги для создания колпака на торшер. Несмотря на то, что она имеет относительно небольшую толщину, бумага достаточно плотная и способна прослужить очень долго. Приобрести рисовую бумагу можно в виде листов с разным размером. К тому же очень часто на поверхности такой бумаге размещается интересный узор или рисунок, поэтому выбрать идеальный вариант не составит особого труда.

Рисовую бумагу вполне допустимо приклеить сверху на старый абажур, и тем самым легко и просто преобразив его внешний вид. Так же можно удалить старый потрепанный материал, и обтянуть металлический каркас новой бумагой. В качестве дополнительного декора подойдут различные подручные предметы: искусственные цветы, бусинки, стразы и так далее. Все они крепятся на поверхность абажура с помощью специального строительного клея, в составе которого не должны присутствовать токсичные и вредные вещества.

По инф. ya-superpuper.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...