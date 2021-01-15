Тёплое набивное одеяло своими руками

Кто из нас не мечтает о теплом и ярком набивном одеяле?

В магазине не все модели соответствуют требованиям покупателя: то набивка не такая, как хотелось бы, то цвета, в котором пошито одеяло совсем не подходят нашем вкусу, то размер маленький, то еще что-то.

В ходе несложных размышлений становится ясно, что получить одеяло своей мечты можно только одним способом – сшить его самостоятельно. Как показывает практика, это совсем не сложно.

Что же такое набивное одеяло?

Суть вытекает из названия. Это изделие, которое внутри набито каким-либо наполнителем: шерстью, пухом, синтепоном и пр.

Что нужно делать?

Определить, каким будет одеяло. В данном случае шить планируется изделие из квадратов, каждый из которых будет набит прочесанной шерстью.

Произвести несложные расчеты. Для начала необходимо определить размер будущего изделия. Если планируется создание одеяла стандартного размера — 140 x 220, то размер сшиваемых элементов нужно делать не менее 20 см.

Важно! Разумеется, можно выбрать размер и меньше, но тогда на пошив изделия уйдет в разы больше времени. Конечно, можно выбрать квадрат большего размера, но тогда может возникнуть другая проблема: неравномерное распределение шерсти. Она может скататься, поэтому при использовании изделия будут возникать не очень приятные ощущения.

При стандартном размере одеяла потребуется 77 квадратов.

Расчет производился следующим образом:

сначала одну сторону делим на сторону квадрата: 140: 20 = 7; затем производим те же действия со второй стороной: 220:20= 11;

получившиеся значения перемножаем между собой: 7х11 = 77 см.

Важно! 20 см – это размер самого квадрата. Желательно сделать еще запас в 2 см на припуски.

После того, как нарезали 77 квадратов из одной ткани, нужно нарезать еще столько же из другой. Далее эти два разных лоскутка прикладываются друг к другу и сшиваются. Нужно лишь оставить прореху в 3- 4 см.

После того, как данный этап работы будет завершен, необходимо вывернуть квадраты и разгладить швы.

Далее полученный мешочек набивается прочесанной шерстью и полностью зашивается. В качестве наполнителя можно использовать также пух, синтепон и пр.

Примечание: на данном этапе последовательность может быть несколько иной. Необязательно набивать мешочек и тут же его зашивать. Можно сначала набить все мешочки, а потом уже зашивать их.

Что делать с получившимися подушечками?

Став обладателем 77 маленьких подушечек, их необходимо сшить между собой. Если выбранная ткань не относится к однотонным, то следует предварительно разложить на полу квадраты (ряды 7 на 11 штук) и создать гармонию цвета и симметрию.

После того, как это будет сделано, нужно сшить края квадратов между собой. Сделать это можно при помощи швейной машинки или вручную при помощи нитки и иголки.

Важно! Рекомендуется сначала сшить полосу из 11 квадратов и уже к ней пришивать остальные.

Во время изготовления одеяла следует думать о хорошем, ведь, положительные эмоции и позитивное мышление могут сделать из вещи настоящий талисман.

По инф. ya-superpuper.com

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