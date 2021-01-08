Техника декупаж стен для создания особой атмосферы

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Для того, чтобы украсить стены в квартире, не нужно пытаться изобретать велосипед и пытаться постигать какие-то сложные техники оформления. Все предельно просто- стоит использовать технику декупаж, чтобы добиться в высшей степени наилучшего результата. Освоить ее крайне просто, а результат от ее применения будет просто сказочным.
Что потребуется иметь для оформления стен техникой декупаж?
Термин декупаж пришел из французского и означает «резной». Так и было в 17 веке, когда эта техника появилась. Мастера вырезали красочные картины на мебели и на стенах.
В наше время все стало еще проще- с помощью картинки можно украсить и стены, и потолок, и пол, и мебель техникой декупаж. Декоративный эффект от применения данной техники просто высочайший. Именно поэтому многие дизайнеры активно используют эту технику для оформления жилища.
На самом деле освоить данную технику проще простого- достаточно лишь приклеить тонкую картинку к стене и сверху ее нужно будет покрыть лаком для придания ей особого внешнего вида.
Для нанесения рисунка на стену в стиле декупаж потребуется иметь:
Бумажные салфетки на которых нанесен рисунок;
Акриловая краска;
ПВА клей;
Акриловый лак;
Грунтовка;
Карандаш и ножницы.
Все необходимое можно приобрести с доставкой на дом в интернет-магазине. Очень важно понимать, что для создания красочного рисунка на стене не требуется применять какие-то сверхсложные материалы и инструменты. Все требуемое общедоступно и любой человек, если у него есть свободное время, может в любой момент начать украшать стену картинками в стиле декупаж.
Конечно, потребуется постараться с перенесением рисунка с салфетки на стену, а также затем потребуется приложить усилия для того, чтобы украсить рисунок и защитить его от влаги с помощью акрилового лака. Но дело стоит таких усилий, так как технику декупаж как ни пытались повторить мастера, но им этого не удалось осуществить.
Процесс осуществления украшения стены техникой декупаж
Начать нужно с того, что потребуется найти красочные салфетки с рисунком. Он должен обладать внушительной цветастостью и красочностью и должен привлекать к себе внимание.
С помощью обычного ПВА клея или обойного клея стоит приклеить салфетку с рисунком на стену.
Потребуется подождать некоторое время пока салфетка ни приклеится и далее потребуется начать состаривать картинку.
Важно! Эксперты утверждают, что техника декупаж подойдет для интерьеров, оформленных в стиле провансаль или в викторианском стиле. Более новые стили не подойдут для применения данной интересной техники!
Далее потребуется с помощью красок выделить цвета на рисунке и сделать их более яркими. В итоге получится действительно красочная вещь, которая будет привлекать внимание всех людей. Находящихся в комнате.
Затем потребуется применить патину, которая поможет покрыть цветастый рисунок «пылью времен». Патина помогает состарить картинку. В итоге картинка будет иметь яркие участки, но в целом она будет достаточно блеклая. Но в этом и ключ понимания техники декупаж- сделать картинку привлекательней за счет состаривания.
Завершающий этап даст возможность на века оставить красочный рисунок нетронутым. Для этого потребуется нанести на него акриловый лак, который придаст рисунку блеск и при этом защитит его от воздействия влаги и света. Оба этих фактора уничтожают краски и патину и способны уничтожить красоту настенной картинки, выполненной в стиле декупаж.
Не стоит останавливаться на одной картинки, а лучше всего с помощью множества салфеток украсить поверхность стен в комнате, придав им сказочную красоту и яркость. Главное постараться втянуться в данный увлекательный процесс, отдать как можно больше сил на его реализацию, чтобы эффект был действительно значимый.
Для того, чтобы украсить стены в квартире, не нужно пытаться изобретать велосипед и пытаться постигать какие-то сложные техники оформления. Все предельно просто- стоит использовать технику декупаж, чтобы добиться в высшей степени наилучшего результата. Освоить ее крайне просто, а результат от ее применения будет просто сказочным.
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