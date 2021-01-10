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Своими руками: Как сделать поднос для завтрака
По инф. sam.mirtesen.ru   
10 Января 2021 г.
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podnos

Теперь вы точно захотите завтракать в постели. Деревянный поднос с медными деталями украсит ваш ленивый выходной.

Своими руками: Как сделать поднос для завтрака

Деревянный поднос на медных ножках подойдет и для романтического подарка, и как удобная подставка для завтрака в выходной день. Мы покажем, как сделать поднос своими руками за пару часов.

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Материалы:

  • доска 40×70 см (мы использовали клееную березу);
  • 4 медные трубки (каждая длиной по метру);
  • медные фитинги под пайку, 15 мм, с углом 90° — 8 штук;
  • 4 силиконовые кольцевые прокладки диаметром 15 мм;
  • масло или морилка для дерева (по желанию).

Инструменты:

  • сверло с цилиндрической головкой или кольцевая пила 16 мм;
  • инструмент для резки по металлу (например, труборез);
  • клей горячего отверждения, наждачная бумага;
  • карандаш, линейка.

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Шаг 1. Нарежьте медные трубки

Отметьте место будущего среза карандашом и поместите трубу в труборез (похожий на струбцину). Закручивайте не слишком сильно, иначе в трубе появится углубление, и ее будет сложнее перерезать. Проверните закрепленную в струбцине трубу и затем затяните потуже. Пару раз повторите это действие, пока труба аккуратно не разрежется по шву.

Мы обрезали трубы по следующим размерам:

  • 4 трубки по 25 см для горизонтального соединения;
  • 2 трубки по 58 см для поперечных горизонтальных соединений по дну доски;
  • 4 трубки по 19 см для вертикальных соединений под деревянной доской (ножки);
  • 4 трубки по 6 см для вертикальных соединений над доской.

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Шаг 2. Установите ручки

Поставьте две 25-сантиметровые трубки с углом 90 градусов. Затем 6-сантиметровые трубки с каждого угла. Расположите обе ручки на доске и отметьте карандашом четыре точки соприкосновения.

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Шаг 3. Просверлите доску

Чтобы вставить трубки в доску, нужно просверлить четыре 16-миллиметровые дырочки.

Совет: Для аккуратного результата сверлите отверстия с верхней стороны доски — так большая часть опилок выпадет вниз сквозь отверстие.

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Шаг 4. Обработайте деревянную поверхность

Пройдите края отверстий кусочком наждачной бумаги. На этом этапе нужно тщательно отшлифовать все края и поверхность, а затем промаслить дерево или покрыть морилкой.

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Шаг 5. Наложите силиконовые прокладки.

Сгладить неровности дерева вокруг отверстий поможет силиконовая кольцевая прокладка. Зафиксируйте ее на доске клеем горячего отверждения.

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Шаг 6. Соорудите стойку

Теперь соберите стойку из медных трубок — как на фото. Поставьте сверху поднос, чтобы убедиться, что все трубки подходят друг к другу.

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Шаг 7. Клеить — не паять

Если вам не хочется паять медные части, используйте монтажный клей или клей горячего отверждения — склейте все трубки и фитинги. Нанесите немного клея в каждый фитинг и вставьте трубки в отверстия. Как только клей полностью высохнет, поднос для завтрака готов.

По инф. sam.mirtesen.ru

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    podnos Теперь вы точно захотите завтракать в постели. Деревянный поднос с медными деталями украсит ваш ленивый выходной.
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