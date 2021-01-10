Своими руками: Как сделать поднос для завтрака

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Теперь вы точно захотите завтракать в постели. Деревянный поднос с медными деталями украсит ваш ленивый выходной.
Деревянный поднос на медных ножках подойдет и для романтического подарка, и как удобная подставка для завтрака в выходной день. Мы покажем, как сделать поднос своими руками за пару часов.
Материалы:
доска 40×70 см (мы использовали клееную березу);
4 медные трубки (каждая длиной по метру);
медные фитинги под пайку, 15 мм, с углом 90° — 8 штук;
4 силиконовые кольцевые прокладки диаметром 15 мм;
масло или морилка для дерева (по желанию).
Инструменты:
сверло с цилиндрической головкой или кольцевая пила 16 мм;
инструмент для резки по металлу (например, труборез);
клей горячего отверждения, наждачная бумага;
карандаш, линейка.
Шаг 1. Нарежьте медные трубки
Отметьте место будущего среза карандашом и поместите трубу в труборез (похожий на струбцину). Закручивайте не слишком сильно, иначе в трубе появится углубление, и ее будет сложнее перерезать. Проверните закрепленную в струбцине трубу и затем затяните потуже. Пару раз повторите это действие, пока труба аккуратно не разрежется по шву.
Мы обрезали трубы по следующим размерам:
4 трубки по 25 см для горизонтального соединения;
2 трубки по 58 см для поперечных горизонтальных соединений по дну доски;
4 трубки по 19 см для вертикальных соединений под деревянной доской (ножки);
4 трубки по 6 см для вертикальных соединений над доской.
Шаг 2. Установите ручки
Поставьте две 25-сантиметровые трубки с углом 90 градусов. Затем 6-сантиметровые трубки с каждого угла. Расположите обе ручки на доске и отметьте карандашом четыре точки соприкосновения.
Шаг 3. Просверлите доску
Чтобы вставить трубки в доску, нужно просверлить четыре 16-миллиметровые дырочки.
Совет: Для аккуратного результата сверлите отверстия с верхней стороны доски — так большая часть опилок выпадет вниз сквозь отверстие.
Шаг 4. Обработайте деревянную поверхность
Пройдите края отверстий кусочком наждачной бумаги. На этом этапе нужно тщательно отшлифовать все края и поверхность, а затем промаслить дерево или покрыть морилкой.
Шаг 5. Наложите силиконовые прокладки.
Сгладить неровности дерева вокруг отверстий поможет силиконовая кольцевая прокладка. Зафиксируйте ее на доске клеем горячего отверждения.
Шаг 6. Соорудите стойку
Теперь соберите стойку из медных трубок — как на фото. Поставьте сверху поднос, чтобы убедиться, что все трубки подходят друг к другу.
Шаг 7. Клеить — не паять
Если вам не хочется паять медные части, используйте монтажный клей или клей горячего отверждения — склейте все трубки и фитинги. Нанесите немного клея в каждый фитинг и вставьте трубки в отверстия. Как только клей полностью высохнет, поднос для завтрака готов.
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