Сумка для маленькой модницы

Что понадобится для шитья модной сумочки для ребенка?

Нужно с самого начала оговориться — сумочка для ребенка должна быть не столько удобной, сколько красивой. Дети воспринимают все визуально, поэтому и конфеты для детей красочно оформлены, и игрушки имеют яркие цвета. Но при этом, как указывают психологи, слишком большое количество цветастых оттенков нарушает хранение, а также приедается ребенку.

Слишком много ярких цветов не должно быть среди игрушек ребенка, в том числе и сумочки это касается- цветастая сумочка испортит вкус ребенка, надоест быстро. Поэтому саму сумку лучше сшить из темно-синего материала, а креативность стоит использовать для украшения сумочки. Можно также найти и иной подход- декоративные элементы сделать снимаемыми на липучке, чтобы ребенок сам мог бы добавлять какие-то декоративные элементы самостоятельно, тем самым проявляя фантазию.

Для создания удобной и креативной сумочки для ребенка понадобится:

Темно-синяя ткань

Несколько ярких тканей, желательно разной структуры.

Нитки и иголка, либо швейная машинка.

Лента липучки.

Ножницы.

Практически все это можно найти либо дома, либо приобрести за копейки в магазине. Шить сумочку лучше с маленькой модницей, чтобы приучать ее к шитью с детства.

Процесс изготовления сумочки для ребенка своими руками

Шитье нужно начать с самой сумочки. Для этого обычную темно-синюю ткань нужно сшить, создавать некое подобие мешочка. Сшивать можно либо вручную, либо использовав швейную машинку. В итоге должен получиться мешочек, к которому можно с легкостью пришить матерчатые «ушки» которые помогут носить моднице сумочку на плече.

Когда сумочка будет готова, можно позаботиться о том, чтобы к ней была приделана молния-липучка. Ее задача заключается в том, чтобы к ней можно было приделывать различные декоративные элементы, тем самым каждый день будет возможность менять декор сумочки для маленькой модницы. Также некоторые кусочки липучки можно пришить к различным участкам сумочки с той же целью.

Важно! Использовав швейную машинку, мама сможет сильно сэкономить время, а если понравиться работать с ней, то с ее помощью можно сшить много полезных и красивых вещей для дома!

Далее стоит заняться изготовлением декоративных элементов для сумочки. Их можно изготовить из разноцветных тканей, вырезая из них цветочки, бабочек или какие-то красивые фигурки. Затем с помощью ниток и пуговиц можно создавать цветы и красивые формы, к которым обязательно стоит пришивать кусочки ленты липучки, чтобы полученные декоративные элементы могли легко приставать к сумочке.

Главное в этом процессе, чтобы маленькая модница помогала в изготовлении всех элементов сумочки, чтобы ей было интересно не только ее носить и менять декоративные элементы на липучках, но и оформлять эти элементы, выбирая наклейки, фон, формы, пуговички. Главное проявить как можно больше креативности, чтобы созданная сумочка была красивой и ребенок носил ее на улице или в доме с удовольствием.

Декоративные элементы также помогут играть в игру по смене декоративных элементов для сумочки на липучках, ведь вместе с подругами интереснее добавлять больше креатива к удобной и вместительной сумочке, куда можно положить и кукол, и конфеты, и что-либо еще полезное.

По инф. ya-superpuper.com

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