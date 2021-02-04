Стильный ящик для мелочей

Удивительно, но этот замечательный ящик сделан из пенополистирола, а не деревянных досок! Потрясающая имитация дерева сделана вручную, техника очень интересная и несложная — если и будут какие-то неровности, то это только придаст финальной работе оригинальности и правдоподобности. Такой ящичек удобно использовать для хранения пряжи, например.

Дно ящика собирается из двух кусков 20*16 см плотного картона, склеенного между собой.

Четыре стороны и крышка сделаны из пеноплекса. Три стороны имитируют дерево, на четвёртой выполнен декупаж+имитация. Имитацию дерева сделать очень просто, расчертив карандашом доски и сделав канцелярским ножом углубления как щели между досками. Также, чтобы добавить реалистичности деревянной доски, изгибы и углубления делаются по всей поверхности пенополистирола с помощью простого карандаша и иногда — канцелярского ножа.

На четвертую стенку приклеиваем распечатанный на принтере рисунок, закрепляем лаком.

Сюда также добавляем имитацию досок.

Собираем ящик, склеивая все стороны и дно между собой. Можно поставить ящик на две «доски», сделанные также из пеноплекса.

По тому же принципу собираем крышку для ящика. Красим всё тёмной краской, сверху наносим позолоту для осветления.

Выделяем щели между досками первой тёмной краской, также закрашиваем задний фон декупажной картинки. Готовую работу покрываем матовым лаком.

Из верёвки или джута, перекрученных между собой, формируем ручки, вставляем их в проделанные отверстия, завязываем узел изнутри.

Этот ящик из пеноплистирола не отличишь от деревянного — просто чудо!

Подробнее о том, как сделать ящик с имитацией дерева, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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