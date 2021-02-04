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Стильный ящик для мелочей
По инф. cpykami.ru   
04 Февраля 2021 г.
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Удивительно, но этот замечательный ящик сделан из пенополистирола, а не деревянных досок! Потрясающая имитация дерева сделана вручную, техника очень интересная и несложная — если и будут какие-то неровности, то это только придаст финальной работе оригинальности и правдоподобности. Такой ящичек удобно использовать для хранения пряжи, например.

Стильный ящик для мелочей

Дно ящика собирается из двух кусков 20*16 см плотного картона, склеенного между собой.

2

Четыре стороны и крышка сделаны из пеноплекса. Три стороны имитируют дерево, на четвёртой выполнен декупаж+имитация. Имитацию дерева сделать очень просто, расчертив карандашом доски и сделав канцелярским ножом углубления как щели между досками. Также, чтобы добавить реалистичности деревянной доски, изгибы и углубления делаются по всей поверхности пенополистирола с помощью простого карандаша и иногда — канцелярского ножа.

3

На четвертую стенку приклеиваем распечатанный на принтере рисунок, закрепляем лаком.

4

Сюда также добавляем имитацию досок.

5

Собираем ящик, склеивая все стороны и дно между собой. Можно поставить ящик на две «доски», сделанные также из пеноплекса.

6

По тому же принципу собираем крышку для ящика. Красим всё тёмной краской, сверху наносим позолоту для осветления.

7

Выделяем щели между досками первой тёмной краской, также закрашиваем задний фон декупажной картинки. Готовую работу покрываем матовым лаком.

8

Из верёвки или джута, перекрученных между собой, формируем ручки, вставляем их в проделанные отверстия, завязываем узел изнутри.

9

Этот ящик из пеноплистирола не отличишь от деревянного — просто чудо!

10

Подробнее о том, как сделать ящик с имитацией дерева, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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  • Стильный ящик для мелочей
    Удивительно, но этот замечательный ящик сделан из пенополистирола, а не деревянных досок! Потрясающая имитация дерева сделана вручную, техника очень интересная и несложная — если и будут какие-то неровности, то это только придаст финальной работе оригинальности и правдоподобности. Такой ящичек удобно использовать для хранения пряжи, например.
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