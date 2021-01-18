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Стильный столик из катушки для электрокабеля
По инф. ya-superpuper.com   
18 Января 2021 г.
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Катушка электрокабеля представляет собой конструкцию как будто бы идеально созданную, для того чтобы делать простые столики своими руками.

Стильный столик из катушки для электрокабеля

Наверное, многие читатели этого материала представляют себе, как выглядят подобные катушки.

Они нередко стоят поблизости от объектов выполнения тех или иных строительных работ, там, где прокладывают кабель.

Почему катушки – идеальный вариант

Речь идет о больших и довольно толстых кабелях, которые подводят коммуникации к жилым домам. Кабели перевозят на катушках внушительных размеров. Диаметр конструкции может составлять от половины и до двух метров.

Стильный столик из катушки для электрокабеля

Конструкция практически полностью собрана из дерева, представляет собой сколоченные доски. В центре располагается цилиндр, по сторонам – два плоских колеса, которые выполняют роль краев, ограничивающих кабель.

Если данную конструкцию разделить посередине, то появится практически готовый столик. Центральная часть будет служить основанием, а круглое полотно будет использоваться как поверхность стола.

Конечно, возможно размещать катушку и обратным образом и получить довольно оригинальную конструкцию с деревянным основанием и небольшим столиком по центру, но этот вариант не кажется таким удобным и требует дополнительных разъяснений.

Последовательная инструкция

Поэтому остановимся на том, как делать столик из катушки самым простым способом. Для начала потребуется обзавестись такой катушкой.

Стильный столик из катушки для электрокабеля

Нужно сказать, что это дело является не особенно простым, так как они используются по много раз и принадлежат, как правило, той или иной строительной фирме или другой организации.

Тем не менее, при наличии некоторой коммуникативной сноровки или знакомствах, вполне возможно получить катушку нужного размера на предприятии, либо строительном объекте.

Понятное дело, что потребуется не очень большой размер, около полуметра в диаметре, так как большие конструкции просто тяжело перевозить и обрабатывать. Предлагаем вариант большого столика, который делается сразу из всей катушки.

Сначала потребуется распилить конструкцию посередине и для её основания выровнять нижнюю часть и по уровню положить там пару длинных досок по всей длине так, чтобы они и были основаниями столика.

Круги располагаем таким образом, чтобы они соединялись боковыми частями.

Там, где они соприкасаются, делаем небольшой спил, 8-10 см от края, так, чтобы получить ровную поверхность, по которой будут соединяться эти круги.

Стильный столик из катушки для электрокабеля

В итоге получится нечто наподобие цифры восемь или знака бесконечности. Для того чтобы стол был более прочным и устойчивым, выбираем оптимальный вариант крепежа сверху.
Либо прикручиваем пару досок под в серединой, там, где они соединяются боковинками, либо проводим по две доски с каждой стороны сбоку от опорных частей. Так под столом получатся своеобразные перила.

Заключительный этап

На этом создание самой конструкции практически завершается Остаётся обработать поверхность:

  • выровнять;
  • зашкурить;
  • прогрунтовать;
  • использовать лак или нанести какой-либо цвет или даже рисунок.

Обратите внимание. Вариантом обработки древесины является использование восковой пропитки, которая натуральна и экологична, а с другой отлично защищает от внешних воздействий.

Стильный столик из катушки для электрокабеля

В завершение следует, пожалуй, только сказать о том, что если конструкция кажется слишком тяжеловесной, из катушки следует выбрать некоторое количество древесины так, чтобы не утрачивать прочность, но и не присутствовала чрезмерная масса.

По инф. ya-superpuper.com

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    Катушка электрокабеля представляет собой конструкцию как будто бы идеально созданную, для того чтобы делать простые столики своими руками.
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