Стильный поднос из самого обычного деревянного ящика

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Для начала нужно аккуратно разобрать ящик, вынув все скобы и гвозди. Для полотна подноса в данном случае взяли 4 боковых доски. Ещё четыре короткие доски потребуются, чтобы соединить конструкцию воедино и закрепить ручки. Все детали необходимо тщательно ошкурить. Нижние короткие дощечки для скрепления нужно намазать любым универсальным клеем, положить на их место и оставить высыхать под гнётом.
После того, как детали склеятся, всю поверхность, сверху и снизу, покрываем белой акриловой краской.
Переворачиваем поднос и начинаем творить. Всю поверхность можно сделать в едином стиле, или, как в этом варианте, каждую из дощечек оформить по-разному. Чтобы придать поверхности эффект состаренности, покрасьте поверхность в яркий или темный цвет. Дайте краске высохнуть, а затем вертикальными и горизонтальными мазками нанесите клей ПВА. Пока клей ещё не высох сверху намажьте слой белой акриловой краски. Теперь возьмите фен и направьте на поверхность струю горячего воздуха. По мере высыхания клей с краской будут растрескиваться и появятся трещинки, через которые будет видна цветная основа.
Для декора также можно использовать технику, которая называется «декупаж». Для этого возьмите красивую салфетку, отрежьте необходимую ширину. Отделите самый верхний цветной слой. Намажьте деревянную поверхность немного разведённым водой клеем ПВА и сразу наклейте салфетку. Аккуратно её расправьте. Если длины салфетки не хватило, добавьте недостающий кусочек, но обязательно встык, а не с нахлёстом. После этого вновь аккуратно промажьте поверхность ПВА, аккуратно убрав лишние кончики с помощью острого предмета.
Ещё один способ визуально состарить поверхность — использовать свечу. Потрите ею деревянную поверхность в разных местах. Теперь покройте поверхность слоем акриловой краски. Дайте ей высохнуть, а затем слегка пройдитесь по поверхности мелкой наждачной бумагой. В местах, где вы касались поверхности свечой, краска не пристанет, и появятся живописные «потёртости».
Для четвёртой дощечки использован очень простой способ декорирования. По белому полю почти сухой кистью нанесены горизонтальные мазки цветной краской, что тоже создаёт эффект потёртостей. Чтобы сделать поверхность ярче, можно дополнить её мотивами с салфеток: их нужно аккуратно вырвать вручную и наклеить на слой ПВА.
Теперь нужно наклеить на универсальный клей или притянуть с помощью мелких гвоздиков (шурупов) верхние планки. Старайтесь расположить их точно над нижними.
Прикрепите к ним ручки. А, чтобы их поверхность также выглядела «побитой временем», смешайте бесцветный крем для обуви и коричневую акриловую краску. Макните в смесь губку и лёгкими движениями вотрите в по периметру планок, а также кое-где в сам поднос. Если вы планируете в последствии покрыть изделие лаком, тогда эту процедуру лучше проводить только с помощью акриловой краски.
Очень необычный, яркий, винтажный поднос готов! Ещё больше подробностей его изготовления — в видео ниже.
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