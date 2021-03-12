Стильная вещь из кофейных зёрен

Самоделки из эпоксидной смолы — ещё одно интересное направление в творчестве, постепенно завоевывающее сердца мастеров и мастериц. Оцените одну такую экспериментальную самоделку ниже, и помните, что импровизация безгранична!

В понравившуюся подходящую форму разведите по инструкции и залейте эпоксидную смолу.

Сверху рассыпьте кофейные зёрна, можете добавить бусины, а в центр — ломтик сушеного апельсина, например.

Теперь разведите ещё немного смолы, но туда уже добавьте краситель (специальный для эпоксидки). Залейте в форму, распределите. Оставьте до полного затвердевания.

Когда поделка затвердеет, достаньте её из формы. Края украсьте декоративной эмалью.

Оригинальная вещица из эпоксидной смолы готова! Её вполне можно использовать как поднос или подставку для блюд на столе.

Подробнее о том, как сделать поднос из эпоксидной смолы, смотрите в видео ниже:

По инф. ya-superpuper.com

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