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Стильная вещь из кофейных зёрен
По инф. ya-superpuper.com   
12 Марта 2021 г.
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Самоделки из эпоксидной смолы — ещё одно интересное направление в творчестве, постепенно завоевывающее сердца мастеров и мастериц. Оцените одну такую экспериментальную самоделку ниже, и помните, что импровизация безгранична!

Стильная вещь из кофейных зёрен

В понравившуюся подходящую форму разведите по инструкции и залейте эпоксидную смолу.

Стильная вещь из кофейных зёрен

Сверху рассыпьте кофейные зёрна, можете добавить бусины, а в центр — ломтик сушеного апельсина, например.

Стильная вещь из кофейных зёрен

Теперь разведите ещё немного смолы, но туда уже добавьте краситель (специальный для эпоксидки). Залейте в форму, распределите. Оставьте до полного затвердевания.

Стильная вещь из кофейных зёрен

Когда поделка затвердеет, достаньте её из формы. Края украсьте декоративной эмалью.

Стильная вещь из кофейных зёрен

Оригинальная вещица из эпоксидной смолы готова! Её вполне можно использовать как поднос или подставку для блюд на столе.

Стильная вещь из кофейных зёрен

Подробнее о том, как сделать поднос из эпоксидной смолы, смотрите в видео ниже:

 

По инф. ya-superpuper.com

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