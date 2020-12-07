Снежинки в технике квиллинг: мастер-класс для начинающих

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Лучший подарок - это сделанный своими руками. Квиллинг – это особая техника скручивания полосок из бумаги, которые оформляются в определенные фигуры или композиции. Зачастую квиллинг применяют при создании праздничных открыток. Так, на Новый год невероятно популярны ажурные снежинки и прочие атрибуты праздника.
Как сделать снежинку в технике квиллинг
Материалы:
клей;
полоски цветной бумаги (можно использовать заготовки из магазина);
ножницы;
нитки;
спички;
бусины.
Создание:
С помощью острого ножа расщепите край спички. Зажмите край бумажной полоски в расщелине спички и начните наматывать ее на спичку. Подготовьте 12 таких заготовок.
Лучший подарок - это сделанный своими руками. Квиллинг – это особая техника скручивания полосок из бумаги, которые оформляются в определенные фигуры или композиции. Зачастую квиллинг применяют при создании праздничных открыток. Так, на Новый год невероятно популярны ажурные снежинки и прочие атрибуты праздника.
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