Снежинки в технике квиллинг: мастер-класс для начинающих

Лучший подарок - это сделанный своими руками. Квиллинг – это особая техника скручивания полосок из бумаги, которые оформляются в определенные фигуры или композиции. Зачастую квиллинг применяют при создании праздничных открыток. Так, на Новый год невероятно популярны ажурные снежинки и прочие атрибуты праздника.

Как сделать снежинку в технике квиллинг

Материалы:

клей;

полоски цветной бумаги (можно использовать заготовки из магазина);

ножницы;

нитки;

спички;

бусины.

Создание:

С помощью острого ножа расщепите край спички. Зажмите край бумажной полоски в расщелине спички и начните наматывать ее на спичку.

Подготовьте 12 таких заготовок.

Сформируйте снежинку, осторожно сжимая круглую заготовку, склейте детали.

По периметру снежинки расклейте бусинки. Из нити подготовьте петельку и прикрепите ее к снежинке.

Новогоднее украшение готово.

Советы начинающим мастерам

Если вам нужно сделать тугой рол, крепко наматывайте бумажную ленту, а затем скрепите край клеем.

Для создания так называемого распущенного рола, необходимо намотать полоску сначала потуже, а затем слегка отпустить.

Любой заготовке можно придать форму полуромба или капли, лишь слегка «приплюснув» деталь с помощью пальцев.

10 самых популярных приемов в технике квиллинг

Форма «Глаз». С двух сторон одновременно сожмите круглую заготовку.

Форма «Квадрат». Понадобится готовая форма «Глаз», которую переворачивают вертикально и сжимают еще раз по бокам.

Форма «Ромб». Заготовку «Квадрат» нужно слегка «приплюснуть».

Форма «Треугольник». Подготовьте деталь «Капля», далее возьмитесь за уголок, а основание треугольника расплющите.

Форма «Стрела». Скрутите заготовку «Треугольник», потом указательным пальцем вдавите середину короткой стороны внутрь.

Форма «Полумесяц». Похожа на заготовку «Глаз», однако имеет изогнутую форму, ее уголки защипываются со сдвигом, а не друг напротив друга.

Открытые формы:

«Сердечко». Полоску сложите посередине, две свободные половинки согните внутрь.

«Рожки». Полоску сложите посередине, а половинки закрутите наружу.

«Завиток». Визуально наметьте середину полоски, но не складывайте. Концы закрутите к середине, только в разные стороны.

«Веточка». Полоску согните примерно в соотношении 1:2. Концы закрутите в одну сторону.

По инф. sam.mirtesen.ru

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