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Снежинки в технике квиллинг: мастер-класс для начинающих
По инф. sam.mirtesen.ru   
07 Декабря 2020 г.
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Лучший подарок - это сделанный своими руками. Квиллинг – это особая техника скручивания полосок из бумаги, которые оформляются в определенные фигуры или композиции. Зачастую квиллинг применяют при создании праздничных открыток. Так, на Новый год невероятно популярны ажурные снежинки и прочие атрибуты праздника.

Снежинки в технике квиллинг: мастер-класс для начинающих

Как сделать снежинку в технике квиллинг

2

Материалы:

  • клей;
  • полоски цветной бумаги (можно использовать заготовки из магазина);
  • ножницы;
  • нитки;
  • спички;
  • бусины.

Создание:

С помощью острого ножа расщепите край спички. Зажмите край бумажной полоски в расщелине спички и начните наматывать ее на спичку.
Подготовьте 12 таких заготовок.

Сформируйте снежинку, осторожно сжимая круглую заготовку, склейте детали.

По периметру снежинки расклейте бусинки. Из нити подготовьте петельку и прикрепите ее к снежинке.

Новогоднее украшение готово.

Советы начинающим мастерам

3

Если вам нужно сделать тугой рол, крепко наматывайте бумажную ленту, а затем скрепите край клеем.

Для создания так называемого распущенного рола, необходимо намотать полоску сначала потуже, а затем слегка отпустить.

Любой заготовке можно придать форму полуромба или капли, лишь слегка «приплюснув» деталь с помощью пальцев.

10 самых популярных приемов в технике квиллинг

4

  • Форма «Глаз». С двух сторон одновременно сожмите круглую заготовку.
  • Форма «Квадрат». Понадобится готовая форма «Глаз», которую переворачивают вертикально и сжимают еще раз по бокам.
  • Форма «Ромб». Заготовку «Квадрат» нужно слегка «приплюснуть».
  • Форма «Треугольник». Подготовьте деталь «Капля», далее возьмитесь за уголок, а основание треугольника расплющите.
  • Форма «Стрела». Скрутите заготовку «Треугольник», потом указательным пальцем вдавите середину короткой стороны внутрь.
  • Форма «Полумесяц». Похожа на заготовку «Глаз», однако имеет изогнутую форму, ее уголки защипываются со сдвигом, а не друг напротив друга.

Открытые формы:

  • «Сердечко». Полоску сложите посередине, две свободные половинки согните внутрь.
  • «Рожки». Полоску сложите посередине, а половинки закрутите наружу.
  • «Завиток». Визуально наметьте середину полоски, но не складывайте. Концы закрутите к середине, только в разные стороны.
  • «Веточка». Полоску согните примерно в соотношении 1:2. Концы закрутите в одну сторону.

По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Снежинки в технике квиллинг: мастер-класс для начинающих
    Лучший подарок - это сделанный своими руками. Квиллинг – это особая техника скручивания полосок из бумаги, которые оформляются в определенные фигуры или композиции. Зачастую квиллинг применяют при создании праздничных открыток. Так, на Новый год невероятно популярны ажурные снежинки и прочие атрибуты праздника.
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