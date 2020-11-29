Снежинка из глиттерного фоамирана

Украшать дом перед новым годом — большое удовольствие, а еще приятней это делать, если элементы декора сделаны вашими руками. Из глиттерного фоамирана можно сделать огромное количество вещей, в том числе и очень красивые снежинки.

Для изготовления объемной снежинки для новогоднего декора понадобится глиттерный фоамиран толщиной 2 мм.

Подготовьте квадрат с длиной стороны 6 см.

Используя деревянную шпажку, сделайте на обратной стороне фоамирана разметку: проведите одну линию по диагонали и отложите отрезки по 0,5 см, не доходя 1,5 см до края квадрата.

Сложите квадрат пополам блестящей стороной внутрь, сформировав треугольник.

Сделайте надрезы по разметке, не доходя несколько миллиметров до края.

С помощью горячего клеевого пистолета склеивайте противоположные полоски фоамирана. При этом первый ряд полос необходимо сложить лицевой стороной наружу, а второй — лицевой стороной внутрь, и так далее.

Подготовьте таким образом 6 элементов снежинки.

Склейте элементы снежинки друг с другом с помощью горячего клея.

Место соединения звеньев оформите с помощью круга, вырезанного из глиттерного фоамирана.

Делается такая снежинка очень легко, используя фоамиран разных цветов, можно сделать снежинки разных размеров и собрать из них праздничную гирлянду.

Поэтапный мастер класс по изготовлению объемной снежинки можно посмотреть на видео:

По инф. cpykami.ru

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