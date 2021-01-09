Сладких снов: маски для сна из мягкого хлопка

Чтобы безмятежному сну ничто не мешало, даже дневное время суток, вам пригодиться такой простой и симпатичный аксессуар, как мягкая маска для сна. Сшить которую можно из небольших лоскутков красивых мягких тканей всего за пару часов.

Вам потребуется:

однотонная и узорчатая хлопчатобумажные ткани;

волюменфлиз флизелин;

эластичная лента ок. 40 см шириной 2 см;

лента для канта ок. 55 см;

ножницы;

портновские булавки;

английская булавка;

ручная игла для шитья;

масштабная линейка;

нитки для шитья;

устройство для формирования уголков и краев.

Шаг 1

По образцу нарисуйте шаблон маски нужного вам размера и вырежьте.

Из однотонной ткани выкроить по шаблону деталь маски с припуском 1 см.

Деталь наложить на флизелин и узорчатую ткань, приколоть и притачать на расстоянии 7 мм от срезов.

Припуски шва уравнять.

Шаг 2

Отрезать тесьму для канта длиной 51 см, концы сшить.

Шаг 3

Из узорчатой ткани выкроить косую бейку длиной 52 см и шириной 5 см и стачать концы лицевой стороной к лицевой стороне на расстоянии 1 см.

Шаг 4

Косую бейку наложить вокруг тесьмы для канта, приутюжить и притачать по всей окружности с помощью специальной лапки швейной машины.

Выступающие припуски шва срезать до ширины 1 см.

Шаг 5

Выкроить полосу размером 52×6,4 см, сложить вдоль пополам, приутюжить и стачать длинные срезы на расстоянии 1 см.

Полученный рулик вывернуть и вдеть в него эластичную ленту длиной 38 см.

Концы ленты в рулике зафиксировать.

Шаг 6

Подготовленный кант приколоть и притачать к детали маски с помощью специальной лапки швейной машины.

Шаг 7

К боковым сторонам детали маски приколоть эластичную ленту.

Выкроить еще одну деталь маски из узорчатой ткани по шаблону и наложить на деталь с лентой и кантом лицевой стороной к лицевой стороне.

Шаг 8

Детали стачать, оставив вверху отверстие для выворачивания.

Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь в нескольких местах.

Маску вывернуть.

Отверстие в шве зашить вручную.

По инф. sam.mirtesen.ru

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