Сладких снов: маски для сна из мягкого хлопка

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Вам потребуется:
однотонная и узорчатая хлопчатобумажные ткани;
волюменфлиз флизелин;
эластичная лента ок. 40 см шириной 2 см;
лента для канта ок. 55 см;
ножницы;
портновские булавки;
английская булавка;
ручная игла для шитья;
масштабная линейка;
нитки для шитья;
устройство для формирования уголков и краев.
Шаг 1
По образцу нарисуйте шаблон маски нужного вам размера и вырежьте.
Из однотонной ткани выкроить по шаблону деталь маски с припуском 1 см.
Деталь наложить на флизелин и узорчатую ткань, приколоть и притачать на расстоянии 7 мм от срезов.
Припуски шва уравнять.
Шаг 2
Отрезать тесьму для канта длиной 51 см, концы сшить.
Шаг 3
Из узорчатой ткани выкроить косую бейку длиной 52 см и шириной 5 см и стачать концы лицевой стороной к лицевой стороне на расстоянии 1 см.
Шаг 4
Косую бейку наложить вокруг тесьмы для канта, приутюжить и притачать по всей окружности с помощью специальной лапки швейной машины.
Выступающие припуски шва срезать до ширины 1 см.
Шаг 5
Выкроить полосу размером 52×6,4 см, сложить вдоль пополам, приутюжить и стачать длинные срезы на расстоянии 1 см.
Полученный рулик вывернуть и вдеть в него эластичную ленту длиной 38 см.
Концы ленты в рулике зафиксировать.
Шаг 6
Подготовленный кант приколоть и притачать к детали маски с помощью специальной лапки швейной машины.
Шаг 7
К боковым сторонам детали маски приколоть эластичную ленту.
Выкроить еще одну деталь маски из узорчатой ткани по шаблону и наложить на деталь с лентой и кантом лицевой стороной к лицевой стороне.
Шаг 8
Детали стачать, оставив вверху отверстие для выворачивания.
Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь в нескольких местах.
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