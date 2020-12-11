Символ года: шкатулка-бычок из консервной банки

При строительстве дачи или частного дома с приусадебным хозяйством закономерно встает вопрос о том, как лучше сохранить полученный урожай и заготовки из него. И, безусловно, самым лучшим способом, проверенным веками, является погреб. Грамотно построенное подземное хранилище позволит хранить овощи довольно длительное время, но для этого необходимо создать в нем оптимальную температуру и сохранять ее как в холодное, так и в теплое время года.