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Семь способов украсить окно к Новому году
Клавдия Жукова, lachat.ru   
03 Декабря 2020 г.
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Праздничное оформление квартиры поможет отдохнуть от повседневных забот и настроиться на торжественную встречу Нового года. Декорируют не только привычную ель, но и окна.

Семь способов украсить окно к Новому году

Гирлянда

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Живописные фонарики на оконной раме сделают гостиную цветной и уютной, станут колоритным ночником в детской спальне, порадуют уличных прохожих. Последние годы торговая сеть предлагает множество вариантов иллюминации. Это не просто скучные лампочки, а разноцветные звездочки, стилизованные елочки и шишки.

Светодиодные элементы не нуждаются в больших энергозатратах. К недостатку таких изделий относится довольно высокая стоимость — в комплектацию входит трансформатор.

Специально для окон производят гирлянды-занавески или сетчатые конструкции. А для наружного оформления коттеджей провода усиливают прочным влагозащитным покрытием.

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Обитателям первых этажей или загородных домов не стоит забывать об эффектных гирляндах из еловых веток (искусственных) или о долговечных бумажных «раскладушках». Они чудесно смотрятся с улицы.

Бумажные снежинки

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Наши родители готовились к новогодним торжествам, вырезая с мамами, воспитателями, учителями снежинки из белой бумаги или салфеток. Чем тщательнее сложена заготовка, тем ажурнее получится результат. Научиться такому нехитрому рукоделию можно за несколько минут. А под вашими пальцами будет рождаться настоящее волшебство. Невесомые элементы подвешивают на карниз гардины и осторожно, чтобы не разорвать тонкое кружево, прилепляют к оконному стеклу.

Для наклеивания поделок подойдут составы, которые позволяют легко смывать декор, не оставляя следов: смесь воды с любым жидким мылом или небольшим количеством молока.

Елочные игрушки

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Выбор праздничных игрушек зависит только от вашего творческого воображения. Подойдут разноцветные шары, звезды, фигурки Дедов Морозов или забавных зверят. Если вам хочется изготовить оригинальную оконную штору, то лучше воспользоваться небьющимися деталями, а хрупкие — закрепить на некотором расстоянии друг от друга. Привязать их можно на цветную нить, ленты или электрогирлянды.

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А из стеклянных шариков стоит сплести рождественский венок или разложить их на подоконнике вместе с другими новогодними атрибутами.

Бумажный трафарет

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Не надо обладать значительными художественными способностями, чтобы изобразить незамысловатую картинку на зимнюю тему. Это могут быть и снеговики, и смешной «портрет» Деда Мороза.

Но если вы решили выполнить какое-то сложное творение, воспользуйтесь готовыми трафаретами, которые называют «вытынанки». Они в изобилии предлагаются в интернете.

Достаточно распечатать шаблон и аккуратно вырезать по контуру тонкими ножницами, канцелярским ножом или специальным резаком. Чтобы не повредить стол, работу надо проводить на подложке из дерева или толстого пластика.

Окно с профессиональными композициями выглядит более эстетично. Расположить плоские фигурки можно симметрично или в колоритном беспорядке, сделать резное обрамление по периметру, напоминающее ледяные узоры.

Рисунок гуашью

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Цветные рисунки на стекле может сделать даже ребенок. Чтобы после праздников не пришлось удалять трудновыводимые пятна, стоит использовать краски на водной основе. Прекрасно подходит для этой цели гуашь — она не растекается, хорошо ложится, а в ее набор входят белила, необходимые для зимней тематики.

Чтобы цвета не смешивались, необходимо строго соблюдать технологию нанесения пигментов. Каждому элементу изображения надо давать высохнуть, тщательно промывать кисточку после смены тона, применять белый краситель или в начале работы, или после замены воды.

Дождик

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Блестящий «дождик» лучше всех новогодних аксессуаров подходит для создания почти настоящих занавесок. Надо только развернуть полоски и повесить на карниз. Если подобрать гармоничное сочетание цветов, добавить красочный декор, то оконный проем преобразится.

Струящиеся полотнища, отражающие свет, наполнят комнату мягким жизнерадостным сиянием. Современные материалы, из которых изготавливается дождик, позволяют использовать его вторично — он прослужит вам несколько лет.

Мишура

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Пышные ленты мишуры, имитирующие снег или лапник, дают большой простор для домашнего творчества. Их можно вешать независимо, соединять, переплетать, «написать» новогоднее пожелание, соорудить эффектную «елочку», живописный ламбрекен или окантовать нижний край жалюзи. Чтобы декор на стекле или раме сохранился несколько недель, не понадобится клей, а только маленькие кусочки скотча.

По инф. lachat.ru

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