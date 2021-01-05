Сделаем из старого свитера новый коврик

И весьма необычный. Вот такое разыскалось рукодельное чудо, которое сотворила Клэр Армстронг.

или вот такое творческое воспроизведение спила дерева, которое завораживает

Всё это сделано из сваляных (выстиранных в стиральной машине в горячей воде) шерстяных трикотажных кофт и свитеров. Конечно, особенно художественно получается, когда весь трикотаж - близкой цветовой гаммы. Но... пораскинув воображением, мы сделаем нечто из того, что имеем. И будет у нас тёплый войлочный коврик.

Для вдохновения - варианты соединения разного цвета

Ещё уютный коврик

А теперь о процессе создания войлочного шедевра

Вот так примерно выглядит начало работы. Здесь вязаные мотивы, показываю их чтобы было понятно как коврик собирать, с чего начать - то есть со схемы какой-нибудь, размера - надо же знать, сколько нам всего потребуется и как ЭТО будет выглядеть. Но это важно для тех, кто любит всё делать по схемам-чертежам. А можно обойтись и без них.

А мы будем делать тот, что на первой картинке. Мастер класс от Клэр Армстронг. Коврик свой она сделала из 5 шерстяных свитеров, которые отлично сочетались по цвету.

Нужно предварительно запастись: желанием и терпением, ножницами, вращающимся колёсиком для резки (хотя можно и ножницами ограничиться), металлической линейкой.

А ещё клей для ткани и горячий пистолет.

Другими словами, автор свой коврик клеила. Многие же из нас предпочтут его сшить. Что тоже, думаю, можно, но делать дольше

Делаем из шерстяных свитеров - войлочные. Отправляем их в стиральную машинку, стираем горячей водой. Тут надо иметь в виду, что сваляные свитеры станут много меньше в размере и плотными.

Теперь предстоит нарезать войлочные свитеры на полоски. Тут важно, чтобы все полоски были ровными и равными по ширине. У автора ширина полоски около 7 мм. Равные полоски - очень важно. Они (полоски) могут быть разной ширины, но от ширины зависит высота = толщина коврика.

Войлочные полоски разложим по цвету, так удобнее с ними работать.

Наносим клей на одну из сторон полоски ткани и сворачиваем полоску в спираль. Присоединяем следующую полоску и т. д. Важно: клей делает ткань жёсткой, а коврик всё-таки хочется иметь мягкий. Поэтому наносим клей на полоску так, чтобы в верхней части (она же будет верхом коврика) оставалось мм 2-3 войлока без клея. Сворачиваем спиральки до такого размера, как нам хочется (побольше или поменьше), на всякий случай закалываем иголками, пока не склеися хорошо наша спираль.

Продолжаем добавлять полоски войлока к спирали, которая будет становиться всё больше. Размер зависит только от нашего желания и схемы. Хорошо, кольца сделать разных размеров.

Эти войлочные спиральные кольца и есть основа войлочного коврика. Чем больше мы х сделаем, тем больше будет наш коврик. А можно сделать и один очень большой спиральный круг и получится круглый большой коврик.

Авторский коврик - фантазия на тему кругов, больших и маленьких. Которые она соединяла в полотно, превращая круг в эллипс, например. На картинке всё видно. Кроме того, в процессе заполняются и все пространства между кругами.

Соединяя все круги в большой ковёр, лучше использовать клеевой пистолет.

В принципе всё о технике. Коврик можно увеличить, если захочется, добавив к нему новые круги.

Большинство из нас много проще обращается с иголкой, чем с клеем. Вот такой совет есть с иголкой: прошивать в нескольких местах через каждые два слоя и прошивать периодически насквозь ( как я поняла) очень длинной иглой. Такой совет, но мы-то точно что-то придумаем.

И ещё. Думаю, хорошо бы весь коврик положить на какую-то основу. Чтоб надёжнее был и дольше служил.

И бонус от меня - план-схема. Может быть для коврика, может быть для чего другого пригодится.

По инф. sam.mirtesen.ru

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