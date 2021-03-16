Самодельная сушилка для фруктов и овощей 

В жизни каждого дачника или любителя лесных даров рано или поздно наступает пора заготовок. То, что мы насобирали, мы начинаем мариновать, консервировать, морозить и сушить. С последним же как раз нередко и возникают самые большие проблемы.

Ведь не у всех есть просторный чердак, а солнечная погода бывает далеко не каждый день.

Выручает в этой ситуации сушилка. В маленьком дегидраторе много не насушишь, а цены на большие «кусаются». Самодельная сушилка из фруктовых ящиков — отличный вариант. Как говорится, и дешево, и сердито, а главное -максимально эффективно!

Вам потребуются:

ящики для фруктов и овощей;

пищевая пленка;

деревянные бруски;

мебельный хомуты;

электрический обогреватель;

инструменты

Чтобы ящики надежно стояли друг на друге, подготовим дополнительное крепление. Для этого берем не очень толстый деревянный брусок, в нашем случае с размерами 20 см на 70 см, и размечаем его на 4 отрезка по 5 см. Далее у каждого из отрезков намечаем центр и просверливаем несквозное отверстие, с диаметром немного больше, чем у ножек ящика.

Разрезаем заготовку на отдельные бруски, при необходимости зашлифовываем у них края мелкозернистой наждачной бумагой. Устанавливаем получившиеся заготовки по 4 углам на дне ящика, фиксируем их сначала с помощью горячего клея, а затем — саморезов, Аналогичным образом подготавливаем необходимое число ящиков. Вставляем ножки ярусов в углубление на крепеже.

Далее обматываем получившуюся конструкцию пищевой пленкой минимум в 8 слоев. Затем разрезаем пленку по каждому из ярусов — так они получатся съемными.

Почти готово. Также в ящик устанавливаем обогреватель: размещаем его в центре и фиксируем с помощью мебельных хомутов. Располагаем обогреватель так, чтобы поток воздуха был направлен вверх, фиксируем. Далее сверху устанавливаем остальную конструкцию сушилки.

Вот и все! Осталось только разложить фрукты или другие продукты на ярусах и можно приступать к заготовкам. Если температура в комнате, где работает сушилка, довольно высокая, то будет достаточно режима вентилятора без дополнительного нагрева.

А если вы переживаете из-за того, что ярусы пластиковые, просто используйте деревянные ящики, которые можно сделать и самостоятельно из досок или фанеры.

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать такую сушилку из ящиков для фруктов и овощей своими руками.

По инф. ya-superpuper.com

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