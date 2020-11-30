Самый простой способ оформления бутылки шампанского для нового года

Отличным украшением новогоднего стола или оригинальным подарком станет красиво оформленная бутылка шампанского. Задекорировать бутылку очень просто, для этого даже не обязательно уметь рисовать. Для работы понадобится салфетка с красивым новогодним рисунком для декупажа и горячий клеевой пистолет для оформления верхней части бутылки.

Разделите салфетку на слои. Для работы понадобится только верхний цветной слой.

Удалите этикетку с бутылки шампанского и обезжирьте стекло.

Покрасьте бутылку белой акриловой краской. Для окрашивания удобнее всего использовать спонж.

После полного высыхания краски нанесите на бутылку тонкий слой клее ПВА с помощью широкой кисти.

Не дожидаясь высыхания клея, приложите салфетку к бутылке и накройте ее файлом. Аккуратно приклейте салфетку к бутылке и разравняйте края. Сверху покройте салфетку еще одним слоем клея ПВА.

Свободную часть бутылки оформите салфеткой, чтобы получить красивую законченную композицию.

Покройте весь рисунок слоем акрилового лака.

Для изготовления зимнего декора проще всего использовать горячий клей. С его помощью можно сделать красивые подтеки, похожие на сосульки. Оформите горлышко бутылки термоклеем. Когда бутылку будет необходимо открыть, вы легко сможете срезать клей ножом.

Покрасьте подтеки белой акриловой краской. Те места, которые не прокрасились спонжем доработайте тонкой кистью.

Покройте подтеки акриловым лаком и присыпьте блестками.

С помощью блесток можно оформить и некоторые элементы на салфетке, например, снег на елочке.

Оформите с помощью блесток нижнюю часть бутылки.

Для завершения работы еще раз покройте бутылку слоем акрилового лака.

Поэтапный процесс оформления бутылки шампанского для нового года можно посмотреть на видео:

По инф. cpykami.ru

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