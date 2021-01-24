Реставрация советского стула

Старый советский стул, найденный на даче и датированный 1979 годом выпуска, был умело переделан творческой девушкой. Вместо того, чтобы выбросить его на мусор, мастерица выделила вечер и сделала настоящее чудо!

Сначала необходимо было открутить все возможные детали, в частности спинку и сидение.

На бумагу перенести выкройку спинки стула.

И одинаково с обеих сторон отпилить половину спинки под углом.

Также сделать выемки, чтобы спинка затем встала на место.

Зашкурить и покрыть краской желаемого цвета. Начать с белого, т. к. необходимо выровнять тон стула.

У сидения и спинки убрать обивку.

На детали спинки и сидения добавить поролон или другим обивочным материалом, закрепить мебельным степлером.

Также закрепить с помощью степлера красивую ткань.

Вставить все детали на место. Сидение прикрутить обратно к стулу.

Очаровательный стул без высокой спинки отлично украсит прихожую и будет практичным элементом интерьера!

Подробнее о реставрации старого советского стула смотрите в видео ниже:

По инф. ya-superpuper.com

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