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Реставрация советского стула
По инф. ya-superpuper.com   
24 Января 2021 г.
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Старый советский стул, найденный на даче и датированный 1979 годом выпуска, был умело переделан творческой девушкой. Вместо того, чтобы выбросить его на мусор, мастерица выделила вечер и сделала настоящее чудо!

Реставрация советского стула

1

Сначала необходимо было открутить все возможные детали, в частности спинку и сидение.

2

На бумагу перенести выкройку спинки стула.

3

И одинаково с обеих сторон отпилить половину спинки под углом.

4

Также сделать выемки, чтобы спинка затем встала на место.

5

Зашкурить и покрыть краской желаемого цвета. Начать с белого, т. к. необходимо выровнять тон стула.

6

У сидения и спинки убрать обивку.

7

На детали спинки и сидения добавить поролон или другим обивочным материалом, закрепить мебельным степлером.

8

Также закрепить с помощью степлера красивую ткань.

9

Вставить все детали на место. Сидение прикрутить обратно к стулу.

10

Очаровательный стул без высокой спинки отлично украсит прихожую и будет практичным элементом интерьера!

11

Подробнее о реставрации старого советского стула смотрите в видео ниже:

По инф. ya-superpuper.com

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  • Реставрация советского стула
    Старый советский стул, найденный на даче и датированный 1979 годом выпуска, был умело переделан творческой девушкой. Вместо того, чтобы выбросить его на мусор, мастерица выделила вечер и сделала настоящее чудо!
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