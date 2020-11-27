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Простой садовый триммер своими руками
По инф. usamodelkina.ru   
27 Ноября 2020 г.
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В данной статье автор расскажет вам, как можно сделать насадку для шуруповерта, с помощью которой можно скосить траву. Конечно, такая самоделка не справится с большими объемами, однако отлично подойдет для тех мест, куда полноценным триммером не подобраться.

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Этот проект очень прост в изготовлении, и может быть повторен в домашних условиях.

Материалы:

  • Алюминиевые трубки
  • Стальные хомуты, шайбы
  • Леска для триммера
  • Изоляционная лента.

Инструменты, использованные автором.

  • Шуруповерт, сверла по металлу, зенковка
  • Ленточная пила
  • Рулетка, кусачки, отвертка, маркер.

Процесс изготовления

Итак, насадка будет состоять из двух частей — корпуса и вала. Для корпуса прекрасно подходит алюминиевая трубка диаметром 16 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 900 мм. Из такой же трубки, меньшего диаметра (10 мм) мастер отрезает заготовку для вала длиной 1000 мм.

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Затем с торцов трубок снимается фаска.

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Вал вставляется в корпус, на его концы надеваются шайбы М10, и блокируются хомутами. При этом с каждой стороны вал должен выступать на 50 мм.

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Итак, основная часть насадки готова, и вал свободно вращается.

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Роль рабочей части будет выполнять обычная леска для триммера толщиной 3 мм.

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На конце вала автор сверлит поперечное отверстие для лески.

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Продев в отверстие леску так, чтобы ее концы были одинаковой длины, она фиксируется на валу с помощью изоляционной ленты.

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Остается сделать рукоятку, для нее подойдет пластиковая водопроводная труба, или уже готовая рукоятка для инструмента.

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На верхнем конце корпуса автор закрепляет рукоятку с помощью двух хомутов. Первый обхватывает корпус, и фиксирует второй, удерживающий рукоятку.

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Остается зажать конец вала в патроне шуруповерта, и портативный триммер готов к работе.

Конечно, не мешало бы прикрепить к нему защитный кожух. Его можно сделать из донышка от 5-л баклажки.

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В качестве теста автор скосил траву, выступающую между плитками.

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Благодарю автора за простую конструкцию насадки-триммера для шуруповерта.

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Пошаговый процесс изготовление портативного триммера можно посмотреть на видео ниже.

По инф. usamodelkina.ru

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  • Простой садовый триммер своими руками
    В данной статье автор расскажет вам, как можно сделать насадку для шуруповерта, с помощью которой можно скосить траву. Конечно, такая самоделка не справится с большими объемами, однако отлично подойдет для тех мест, куда полноценным триммером не подобраться.
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