Простой садовый триммер своими руками

Казалось бы, все очень просто. Почти все комнатные растения размножаются вегетативно от некоторых растений достаточно одного листа, чтобы вырастить полноценное растение, но вот для меня укоренение черенков часто заканчивалось неудачей. В чем же причина моих...
В данной статье автор расскажет вам, как можно сделать насадку для шуруповерта, с помощью которой можно скосить траву. Конечно, такая самоделка не справится с большими объемами, однако отлично подойдет для тех мест, куда полноценным триммером не подобраться.
Этот проект очень прост в изготовлении, и может быть повторен в домашних условиях.
Материалы:
Алюминиевые трубки
Стальные хомуты, шайбы
Леска для триммера
Изоляционная лента.
Инструменты, использованные автором.
Шуруповерт, сверла по металлу, зенковка
Ленточная пила
Рулетка, кусачки, отвертка, маркер.
Процесс изготовления
Итак, насадка будет состоять из двух частей — корпуса и вала. Для корпуса прекрасно подходит алюминиевая трубка диаметром 16 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 900 мм. Из такой же трубки, меньшего диаметра (10 мм) мастер отрезает заготовку для вала длиной 1000 мм.
Затем с торцов трубок снимается фаска.
Вал вставляется в корпус, на его концы надеваются шайбы М10, и блокируются хомутами. При этом с каждой стороны вал должен выступать на 50 мм.
Итак, основная часть насадки готова, и вал свободно вращается.
Роль рабочей части будет выполнять обычная леска для триммера толщиной 3 мм.
На конце вала автор сверлит поперечное отверстие для лески.
Продев в отверстие леску так, чтобы ее концы были одинаковой длины, она фиксируется на валу с помощью изоляционной ленты.
Остается сделать рукоятку, для нее подойдет пластиковая водопроводная труба, или уже готовая рукоятка для инструмента.
На верхнем конце корпуса автор закрепляет рукоятку с помощью двух хомутов. Первый обхватывает корпус, и фиксирует второй, удерживающий рукоятку.
Остается зажать конец вала в патроне шуруповерта, и портативный триммер готов к работе.
Конечно, не мешало бы прикрепить к нему защитный кожух. Его можно сделать из донышка от 5-л баклажки.
В качестве теста автор скосил траву, выступающую между плитками.
Благодарю автора за простую конструкцию насадки-триммера для шуруповерта.
Пошаговый процесс изготовление портативного триммера можно посмотреть на видео ниже.
В данной статье автор расскажет вам, как можно сделать насадку для шуруповерта, с помощью которой можно скосить траву. Конечно, такая самоделка не справится с большими объемами, однако отлично подойдет для тех мест, куда полноценным триммером не подобраться.
Крacивые, ухоженные зеленые рacтения укрaшaют дом, нacыщaют воздух фитонцидaми, поглощaют вредные вещеcтвa и cоздaют aтмоcферу уютa. Но чтобы купленные в мaгaзине горшечные цветы блaгополучно роcли и рaзвивaлиcь в вaшей квaртире зa ними нужно ухaживaть.
Как может помочь пена для бритья от запотевания стёкол? Оказывается, снято много роликов на эту тему, но нас интересует вариант с проверкой этого странного способа. В общем если вам подарили снова на праздники «мужской набор» самое время им воспользоваться.
Когда возникает вопрос «Какие инструменты купить на дачу?», то обычно разговор идёт о предстоящих садово-огородных работах. А как быть тем людям, которые едут на дачу просто отдыхать и не планируют копаться в земле? Какой минимум самого необходимого инструмента следует приобрести им?
Для большинства из нас предновогоднее время – особая пора, и вовсе не важно, сколько нам лет, 5 или 55. К зимним праздникам всегда начинаешь готовиться заранее: выбираешь подарки, продумываешь меню и наряды и, конечно, украшаешь свой дом или даже все вокруг. По большой части именно благодаря различным украшениям и создается то самое, волшебное новогоднее настроение.
Сумка для покупок, или шопер, — это замечательная стильная дизайнерская модель, широчайший функционал которой определяется большим объёмом. Это незаменимый атрибут в быту, но зачастую купленный в магазине может не подойти по размеру или расцветке. Сделать сумку для покупок своими руками несложно, даже если вы незнакомы с тонкостями швейного мастерства.
Стефанотис - это вечнозеленый вьющийся кустарник, вырастающий до 6 м, с достаточно крупными до 12 см длиной белыми цветами. Дословный перевод биологического названия цветка - венок из свиных ушек. Самим распространенным видом, который встречается у цветоводов, является стефанотис обильноцветущий, попавший к нам с острова Мадагаскар.
Современные гаджеты обеспечивают нам новые возможности. Например, с помощью обычного телефона можно транслировать сигнал на ТВ, все желающие могут посмотреть фильм в хорошем качестве без каких-либо сложностей. Однако для того, чтобы это сделать, нужно разобраться в вопросе и понять, как работает передача сигнала со смартфона на ТВ.
Если розу можно назвать королевой газонов и букетов, то пышная красавица бегония – царица подоконников и балконов, зимних садов. Каких только цветов и оттенков она ни бывает! Желтая, красная, розовая, белая, оранжевая, с обычными и декоративными листьями – более чем тысячей разновидностей, бегония удивляет воображение.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.