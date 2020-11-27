Простой садовый триммер своими руками

В данной статье автор расскажет вам, как можно сделать насадку для шуруповерта, с помощью которой можно скосить траву. Конечно, такая самоделка не справится с большими объемами, однако отлично подойдет для тех мест, куда полноценным триммером не подобраться.

Этот проект очень прост в изготовлении, и может быть повторен в домашних условиях.

Материалы:

Алюминиевые трубки

Стальные хомуты, шайбы

Леска для триммера

Изоляционная лента.

Инструменты, использованные автором.

Шуруповерт, сверла по металлу, зенковка

Ленточная пила

Рулетка, кусачки, отвертка, маркер.

Процесс изготовления

Итак, насадка будет состоять из двух частей — корпуса и вала. Для корпуса прекрасно подходит алюминиевая трубка диаметром 16 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 900 мм. Из такой же трубки, меньшего диаметра (10 мм) мастер отрезает заготовку для вала длиной 1000 мм.

Затем с торцов трубок снимается фаска.

Вал вставляется в корпус, на его концы надеваются шайбы М10, и блокируются хомутами. При этом с каждой стороны вал должен выступать на 50 мм.

Итак, основная часть насадки готова, и вал свободно вращается.

Роль рабочей части будет выполнять обычная леска для триммера толщиной 3 мм.

На конце вала автор сверлит поперечное отверстие для лески.

Продев в отверстие леску так, чтобы ее концы были одинаковой длины, она фиксируется на валу с помощью изоляционной ленты.

Остается сделать рукоятку, для нее подойдет пластиковая водопроводная труба, или уже готовая рукоятка для инструмента.

На верхнем конце корпуса автор закрепляет рукоятку с помощью двух хомутов. Первый обхватывает корпус, и фиксирует второй, удерживающий рукоятку.

Остается зажать конец вала в патроне шуруповерта, и портативный триммер готов к работе.

Конечно, не мешало бы прикрепить к нему защитный кожух. Его можно сделать из донышка от 5-л баклажки.

В качестве теста автор скосил траву, выступающую между плитками.

Благодарю автора за простую конструкцию насадки-триммера для шуруповерта.

Пошаговый процесс изготовление портативного триммера можно посмотреть на видео ниже.

По инф. usamodelkina.ru

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