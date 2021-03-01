Простая самоделка для хранения посуды на кухне

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Однако есть выход и в такой ситуации, причем довольно простой и по-настоящему гениальный! Ведь вот с таким приспособлением сможет справиться каждый.
Вам потребуются:
деревянная доска;
инструменты;
крепеж;
наждачная бумага;
клей
Для такой самоделки по сути понадобится только сам материал. Отлично для этого подойдет деревянная доска, чтобы не тратить время и силы, можно взять уже сразу обработанную. Далее делаем замер будущих деталей, обращаем внимание на то, чтобы будущая рейка не мешала мебельным петлям и не попадала на стыки дверцы.
Наша конструкция будет напоминать букву «П» с очень длинной верхней перекладиной и очень короткими боковыми. Боковые перекладины можно сделать сразу из более толстого бруска, а можно собрать их из нескольких узких.
Последний способ будет более удобным, так как он позволяет легко корректировать высоту. У подготовленных деталей с помощью наждачной бумаги сглаживаем места среза.
Делаем замер, чтобы крышки хорошо проходили под перекладиной. Если все в порядке, скрепляем детали между собой. При возможности фиксируем их с помощь струбцин до тех пор, пока не высохнет клей. Таким образом подготавливаем необходимое количество реек, а затем намечаем в них отверстия для крепления к дверцам. При желании рейки можно покрасить или покрыть лаком.
Почти готово, осталось только прикрепить получившиеся рейки к дверцам. Очень важно здесь прикрутить их ровно, а также рассчитать длину шурупа: следите за тем, чтобы он не пробил дверцу на выходе.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать такое место для хранения крышек своими руками.
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