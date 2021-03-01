Простая самоделка для хранения посуды на кухне

Многие сталкиваются с тем, что на кухне для всей имеющейся посуды просто не хватает места. Или же она лежит так, что доставать ее довольно неудобно. И если, например, с различными емкостями и кастрюлями все не так уж плохо, то с крышками от последних нередко — настоящий кошмар! Ведь их даже нельзя сложить друг в друга. Если на кухне еще есть свободное пространство, то, конечно, можно сделать дополнительную полку для посуды, однако не всем это под силу.

Однако есть выход и в такой ситуации, причем довольно простой и по-настоящему гениальный! Ведь вот с таким приспособлением сможет справиться каждый.

Вам потребуются:

деревянная доска;

инструменты;

крепеж;

наждачная бумага;

клей

Для такой самоделки по сути понадобится только сам материал. Отлично для этого подойдет деревянная доска, чтобы не тратить время и силы, можно взять уже сразу обработанную. Далее делаем замер будущих деталей, обращаем внимание на то, чтобы будущая рейка не мешала мебельным петлям и не попадала на стыки дверцы.

Наша конструкция будет напоминать букву «П» с очень длинной верхней перекладиной и очень короткими боковыми. Боковые перекладины можно сделать сразу из более толстого бруска, а можно собрать их из нескольких узких.

Последний способ будет более удобным, так как он позволяет легко корректировать высоту. У подготовленных деталей с помощью наждачной бумаги сглаживаем места среза.

Делаем замер, чтобы крышки хорошо проходили под перекладиной. Если все в порядке, скрепляем детали между собой. При возможности фиксируем их с помощь струбцин до тех пор, пока не высохнет клей. Таким образом подготавливаем необходимое количество реек, а затем намечаем в них отверстия для крепления к дверцам. При желании рейки можно покрасить или покрыть лаком.

Почти готово, осталось только прикрепить получившиеся рейки к дверцам. Очень важно здесь прикрутить их ровно, а также рассчитать длину шурупа: следите за тем, чтобы он не пробил дверцу на выходе.

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать такое место для хранения крышек своими руками.

По инф. sam.mirtesen.ru

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