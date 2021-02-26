Практичные многоярусные органайзеры своими руками

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Для создания каждого яруса понадобится 3 обрезанных бутылки. Получившиеся стаканы подравниваем по высоте. Также подойдут для создания основы и пластиковые канистры, но в таком случае их придется дополнить разделителями.
Склеиваем пластиковые стаканы между собой, а затем дополняем подставкой из гофрированного картона. Подбираем подходящую ткань. В данном случае использовано 2 вида ткани: однотонный фетр и клетчатый ситец. Предварительные замеры в этом проекте не нужны, все можно сделать на ходу, просто обернув будущий органайзер, а затем отрезав нужное количество ткани. Чтобы не обрабатывать край, достаточно сделать подгиб, а затем проклеить.
Оклеиваем получившийся короб сначала фетром, а затем ситцем. Фетр отмеряем по высоте короба с учетом загиба. Ориентировочная высота нижней полосы равна половине высоты короба. При этом частично ткань будет использована для подклейки донышка.
Из черного фетра или другого подходящего материала вырезаем мелкие детали и превращаем обычный короб в харизматичного котенка, аккуратно разместив на поверхности элементы кошачьей мордочки. Из обоих видов ткани делаем по 2 широких полосы.
Каждый короб дополняем двумя парами тканевых петель. Верхние петли разносим ближе к краям, а нижние располагаем ближе к центру.
Склеиваем несколько длинных шпажек или шампуров, а затем оборачиваем их тканью. Получаем соединительные трубочки. По количеству их должно быть столько же, сколько и коробов.
Чтобы собрать органайзер в единое целое достаточно продеть трубочки сквозь петли. При этом будут задействованы верхние петли одного короба и нижние другого.
Исключение — верхний короб. Здесь палочка дополняется шнуром для подвешивания. Усвоив принцип работы, легко сделать оригинальные органайзеры с учетом стиля помещения, особенностей обстановки и собственных потребностей.
Больше подробностей, касающихся изготовления многоярусных органайзеров, в видео ниже:
Как правило, дома собирается масса мелочевки, которая при отсутствии органайзеров просто перекочевывает с места на место. Канцелярские принадлежности, нужные мелочи для кухни, вечно теряющиеся носки — вот лишь некоторое из того, что можно с успехом рассортировать, имея в арсенале аккуратные и практичные многоярусные органайзеры. Сделать такие легко из подручных средств, а поняв принцип изготовления, можно экспериментировать и с формой. Основой для органайзера стали обычные пластиковые бутылки оклеенные остатками ткани, результат при этом впечатляет, особенно с учетом продуманной функциональности и самодостаточного внешнего вида.
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