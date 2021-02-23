Полезная переработка пластиковых бутылок для огорода

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Простой чертеж мини-теплицы можно найти ниже. Она состоит, прежде всего, из основания — короба, сделанного из рамы (сосновые доски), пространство между которыми заполнено пластиковыми бутылками, скрепленными проволокой. Крышка сделана из тех же досок, а сверху — укрывная плёнка.
Собираем парник. Начать нужно с двух боковых сторон. По указанным сантиметрам выше выпиливаем и скрепляем детали между собой клеем для дерева и саморезами.
Затем собираются две другие боковушки по аналогичному принципу.
Также собираем и раму для крышки парника.
Детали для основания — короба — соединяем воедино. Наносим пропитку для защиты дерева от влаги, ведь парник будет стоять на улице. Берём большое количество пластиковых бутылок, убираем этикетки, т. к. солнечные лучи должны беспрепятственно проходить внутрь теплички. Примерно у половины бутылок отрезаем верхнюю часть и вставляем одна в другую так, чтобы полностью заполнить высоту рамы, как показано на фото ниже.
Затем в самих бутылках паяльником делаем отверстия, куда вставляем проволоку и соединяем все бутылки вместе.
Саму проволоку, конечно, закрепляем на раме.
Вот что должно получиться:
Укрывную плёнку натягиваем на раму и закрепляем мебельным степлером.
Крепим крышку к коробу на мебельные уголки. Также закрепим крючки на коробе и крышке, чтобы теплицу можно было легко открывать.
Подвязываем верёвку с обеих сторон, и конструкция полностью собрана!
Можно ставить рассаду и пользоваться небольшим самодельным парником.
Подробнее о том, как сделать теплицу из пластиковых бутылок, смотрите в видео ниже:
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