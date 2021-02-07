Подвесные клумбы из фанерных листов

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Последние годы стали пользоваться спросом клумбы у которых необычная форма, а также и подвесные. Эти клумбы удобнее тем, что они помогут решить проблему маленького участка.
Подвесные клумбы возможно сделать своими руками. Совершенно из разного материала, из бутылок пластиковых, а также даже из того, что найдете на дачном участке.
Такие клумбы предназначены не только под цветы, но и под зелень или клубнику.
Клумба из фанеры
Если остались остатки от фанеры то не торопитесь выкидывать, они подойдут отлично под подвесную клумбу. Такую клумбу очень легко сделать самостоятельно.
Не стоит переживать, мастерить подвесную клумбу не затратить ни времени ни сил. Снизу мы расписали очень интересный способ самодельных клумб.
Клумба-палитра
С названия может показаться, что такая клумба очень тяжело делается. Но ничего подобного. ЕЕ сделать проще простого.
Нам потребуется:
фанера не очень тонкая, возьмите лист;
деревянные бруски пару штук;
ручная фреза;
лак или краска;
Для начала определимся с палитрой, потом берем лист фанеры и делаем заготовку.
Далее вырезаем 8 отверстий, для этого нам и нужна фреза. Отверстие по центру для кистей, оставшиеся 7 нам под краску.
Далее клумбу устанавливаем на подставки, в качестве подставок можно использовать, кирпичи, брусочки. В отверстие вставляем горшки с цветами наша клумба готова!
Цветы для клумбы
Чтоб сад начал приносить радость глазам, надо его дизайнерский оформить. Каждый человек, хочет выходить на улицу и видеть красивый и ухоженный сад. Но чтоб сделать его особенным стоит проявить фантазию.
Бывает так фантазию проявил, но все равно красоты нет. Тогда стоит немного заплатить и отдать свой сад дизайнерам. Вот они точно знают, что с ним сделать.
Или просто проконсультироваться как правильно расставить цветочки или посмотреть в интернете как это делать.
В этом вопросе сейчас постараемся помочь. Для начала стоит выбрать цветовые решения, так чтоб, когда на них взглянешь и не резало глаз от яркости и пестроты, а может и вообще безвкусицы.
Очень распространены в посадке цветы черных, желтых и красных цветов. Так как принято считать, что они являются оттенками чистоты.
Также не плохо будет если поставить с клумбой искусственный ручей. Можно приобрести в садовом магазине фигурки.
Очень гармонируют друг с другом. Клумбы можно сделать даже из старого унитаза. Самое главное в этом деле – это фантазия и старые ненужные вещи, мебель, техника.
Важно: Прежде чем делать клумбу красивой необходимо позаботиться о земле в которой будут расти цветы и пропитать ее всеми необходимыми витаминами. Также при правильной пропитки земли корни не будут загнивать, соответственно цветы простоят долго.
Заключение
Клумбы станут гордостью сада, при наличии правильной посадки растений и ухода за ними. Красота в цветах.
Необходимо обязательно первоначально придать красивый вид цветам, а позже начинать оформлять и сад в целом. Также еще очень красиво смотрятся на подвесных клумбах бархатцы или какие — ни будь висячие растения.
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