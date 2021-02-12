Подушка-ракушка для дивана и кресел

Морской стиль — на пике моды. Роскошные подушки в виде ракушек преобразят ваши диваны и кресла! Эффектные думочки позволят малышам почувствовать себя героями сказки Андерсена «Русалочка», а взрослым — с комфортом отдохнуть за книгой или перед телевизором.

Сшить такую красоту совсем не сложно, так что попробовать могут даже начинающие швеи!

Вам понадобятся: бархат стрейч — 3 отрезка 40 на 41 см, тонкий дублерин такого же размера — всего один кусок, любой наполнитель типа холлофайбера, нитки в тон, ножницы и швейная машина.

Самое важное — правильно сделать выкройку. Нарисовать будущую ракушку можно прямо на дублерине. Сложите его пополам клеевой частью вовнутрь. Отступите снизу 2 см. Теперь отложите от сгиба к краю 12 см, а вверх 7 см. Соедините точки, нарисовав от руки 1/4 овала.

Теперь округлую сторону фигуры разделите на равные отрезки и поставьте метки — из них мы будем откладывать «лучи», чтобы сформировать «корону» ракушки. Итак, первый луч длиной 26 см мы откладываем, отступив в верхней точке около 6 см от сгиба ткани. Далее с помощью портновского сантиметра отложим последовательно 22, 17, 11,5, 5 см. Соединив полученные наверху точки полукружьями, получим «корону». Также проведите слегка округлые линии, соединив верхние метки с нижними.

Переверните сложенный дублерин на другую сторону. Если ткань тонкая, рисунок будет виден с обратной стороны. Обведите его, чтобы получилась целая ракушка. Теперь с помощью горячего утюга наклейте дублерин на изнаночную сторону одного из кусков ткани. Проложите машинную строчку по линиям «короны» и «лучам» от и до указанных точек. (Только по одному куску ткани!)

Теперь сложите изнанка к изнанке два куска ткани и вновь прострочите по уже проложенным линиям.

Обрежьте ткань по краю, оставляя 2 см. Набейте каждый сегмент ракушки наполнителем и застрочите отверстие внизу.

Теперь берём третий кусок ткани и на его лицо кладём ракушку «чистовой» стороной — той, по которой мы прокладывали швы один раз. Стараясь попадать чётко в шов пристрачиваем третий кусок ткани только по контуру «короны», оставив открытым небольшое расстояние внизу.

Излишки ткани с небольшим припуском по контуру обрезаем. В местах излома припуск надсекаем ножницами.

А теперь выворачиваем подушку, надевая кусок ткани, пристроченный последним, на одну из сторон подушки. Осталось добавить в получившийся карман немного наполнителя и аккуратно зашить отверстие внизу.

Получается пухленькая подушка-ракушка гладкая с одной и рифлёная с другой стороны.

Ещё больше деталей пошива — в видео ниже.

По инф. ya-superpuper.com

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