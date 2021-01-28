Подхваты для штор с необычным декором

Несмотря на то, что в современном мире совершенно нет необходимости делать что-либо самостоятельно, ведь можно приобрести любые необходимые товары у производителей, существует множество мастер классов по ручному изготовлению различных элементов для дома.

Разнообразить декор и добавить уют помогут необычные подхваты для штор, сделанные своими руками. Это позволит подобрать идеальный элемент и украсить, либо скрыть недостатки оконных проёмов. Как же самостоятельно изготовить уникальный подхват для ваших штор?

Шторы являются не только декоративным, но и функциональным предметом домашнего обихода. Они имеют влияние на общий интерьер, и защищают обитель от палящих солнечных лучей.

При выборе декора подхватов, следует учитывать желаемое итоговое положение штор.

Материалы для изготовления

Сегодня нет никаких ограничений при выборе материала, позвольте фантазии поработать, и используйте самые неожиданные элементы.

Аналогичная ткань или кофейные кружки, цветные тесемки, бусы, ремни или магниты – абсолютно все, что покажется уместным в вашем случае.

Задача упрощается тем, что в большинстве случаев не нужно иметь навыков кроя и шитья.

Стандартные подхваты

Классическими являются тканевые подхваты из полос, которые крепятся при помощи крючков. В таком случае вам понадобится игла и нить, ножницы и булавки, и даже выкройки.

Технология:

измерьте обхват шторы в точке сборки;

прибейте крючок для крепления, ниже основания подоконника;

изготовьте выкройку с учетом расстояния до места крепления;

вырежьте две тканевые полосы и сложите лицевой стороной внутрь;

сшейте, оставив полтора сантиметра в излишке;

оберните штору, и закрепите кольцо необходимого диаметра швом;

пришейте петли, чтобы закрепить их на крюки;

по желанию добавьте декоративную кисточку.

Вы можете украсить тканевое изделие кружевом, бусинками или бисером, и добавить цветочные элементы.

Обратите внимание! Подхват на магните позволит сделать его двусторонним, чтобы разнообразить варианты украшения для разных настроений!

Оригинальные подхваты

Классика в современном интерьере – редкость. Современные решения требуют оригинальности при выборе элементов декора. В таком случае вам необходимо добавить уникальные подхваты для оконного пространства, если вы используете гардины.

В любом случае, украсив тканевый полосный подхват чем-то особенным, вы уже придадите ему особый шарм и собственный стиль.

В данной ситуации вы можете использовать грубые шнуры, веревки или отрезы бечевки. Просто обвяжите штору и воспользуйтесь крючковым креплением. Если вы владеете техникой вязания узлов или макраме, непременно воспользуйтесь навыками.

Эффектно смотрятся деревянные кольца, бисерное плетение, кофейные кружечки без дна из бабушкиного сервиза.

Таким образом, вы можете украсить дом и удивить гостей высотой полета вашей фантазии, или попросту придать нотку оригинальности привычному окну.

По инф. ya-superpuper.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...