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Пижамный комплект из ненужной мужской рубашки
По инф. cpykami.ru   
29 Января 2021 г.
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Большая мужская рубашка, за ненадобностью, может быть перешита в отличный пижамный комплект для девушки! Никаких сложных расчётов и особенных навыков — только рубашка, швейная резинка, кружево по желанию и швейная машинка.

Пижамный комплект из ненужной мужской рубашки

1

У рубашки отрежьте рукава. От верха отступите 40 см, отрежьте пополам. У каждой половины отрежьте пуговицы.

2

Строим лекало шорт на основе удобных брюк, просто приложив переднюю и заднюю часть и добавив 5 см сбоку.

3

Вырежьте по 2 детали передней и задней части. Сложите, как показано на фото ниже, сшейте по бокам и соедините в центре. Шорты почти готовы.

4

Для лямок вырежьте полосы нужной длины и шириной 4 см. Сложите гармошкой в центр и прогладьте, прошейте на машинке.

5

Верхнюю половинку рубашки соедините зигзагом, вшейте сверху и по центру две резинки.

6

К низу и верху пришейте кружево, вверху пришейте петельки.

7

К шортам также пришейте резинку и кружево.

8

Готовый женский пижамный комплект из ненужной мужской рубашки!

9

Подробнее о том, как из мужской рубашки сшить женскую пижаму, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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  • Пижамный комплект из ненужной мужской рубашки
    Большая мужская рубашка, за ненадобностью, может быть перешита в отличный пижамный комплект для девушки! Никаких сложных расчётов и особенных навыков — только рубашка, швейная резинка, кружево по желанию и швейная машинка.
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