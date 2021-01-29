Большая мужская рубашка, за ненадобностью, может быть перешита в отличный пижамный комплект для девушки! Никаких сложных расчётов и особенных навыков — только рубашка, швейная резинка, кружево по желанию и швейная машинка.

У рубашки отрежьте рукава. От верха отступите 40 см, отрежьте пополам. У каждой половины отрежьте пуговицы.

Строим лекало шорт на основе удобных брюк, просто приложив переднюю и заднюю часть и добавив 5 см сбоку.

Вырежьте по 2 детали передней и задней части. Сложите, как показано на фото ниже, сшейте по бокам и соедините в центре. Шорты почти готовы.

Для лямок вырежьте полосы нужной длины и шириной 4 см. Сложите гармошкой в центр и прогладьте, прошейте на машинке.

Верхнюю половинку рубашки соедините зигзагом, вшейте сверху и по центру две резинки.

К низу и верху пришейте кружево, вверху пришейте петельки.

К шортам также пришейте резинку и кружево.

Готовый женский пижамный комплект из ненужной мужской рубашки!

Подробнее о том, как из мужской рубашки сшить женскую пижаму, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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