Письменный стол из старой кровати

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Сегодня многие дизайнеры со всего мира прибегают к разным техникам, чтобы сделать красивый письменный стол. При этом они берут не дорогие вещи, а старые ненужные предметы. К примеру, можно сделать креативный стол для занятий из старой кровати.
Как это сделать и какие есть варианты преображения этой мебели расскажем далее.
Идеи креативного письменного стола
Дизайнерский письменный стол сегодня можно сделать из чего угодно. Сегодня на просторах сети можно отыскать самые необычные варианты стола. На данный момент популярны углообразные модели, которые немного напоминают открытую книгу.
На одной части находится функциональная сторона для постановки компьютера или проведения занятий, а на другой — полки, где можно размещать учебники для занятий и прочую литературу. При этом нередко вторую часть оборудуют дугообразными полками, дополняют стеклом или деревянными резными деталями.
Не менее распространены складывающиеся модели и обычные прямые столы. При этом главной их изюминкой являются выдвижные шкафчики без ручек или с необычными ручками, к примеру, из веревок. Пользуются популярностью модели, где вместо привычного шкафчика слева или справа, есть извилистые полки и небольшая тумба для мелочей.
Есть модели, где вовсе нет ящиков. Выполнены они либо с металлическими ножками, либо с кривостоящими ножками. В таком случае ставится рядом шкаф для складирования учебников. Имеются парящие модели, без ножек. В данном случае стол выглядит как открытая полка. Нередко имеет в себе выдвижную конструкцию.
Очень популярны модели трансформеры, когда одну часть стола можно поставить под любым углом. Интересны столы с непрямоугольной поверхностью, как обычно, а с овальной или полукруглой.
Стильно на данный момент совмещение материалов. К примеру, деревянное рабочее полотно и стеклянные или металлические ножки или наоборот. Креативно при этом выглядят модели, где на самой рабочей поверхности находится поверх дерева стекло. В таком случае ребенок может класть под стекло свои рисунки или наклейки. Также может декорировать поверхность разноцветными камнями или попросту блестками.
Как сделать стол из кровати?
Все что нужно, чтобы сделать стол из кровати, это выбрать подходящую схему. Далее отпилить функциональные части кровати, к примеру, спинку и низ, ножки, а затем основываясь на схеме смастерить новую конструкцию, украсив на свой вкус.
Важно понимать, что возможно понадобится покупать дополнительные элементы, в частности, дополнительные доски и крепежи, и от старой кровати можно будет взять только некоторые части.
Поэтому прежде, чем избавляться от старой кровати, стоит подумать, нужно ли это делать, имеется ли в этом смысл.
В целом, сконструировать необычный письменный стол для школьника из старой кровати несложно. Все, что нужно, это взять парочку инструментов, схему работы и подключить немного воображения.
Сегодня многие дизайнеры со всего мира прибегают к разным техникам, чтобы сделать красивый письменный стол. При этом они берут не дорогие вещи, а старые ненужные предметы. К примеру, можно сделать креативный стол для занятий из старой кровати.
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